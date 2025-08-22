9月の“ナイトプール”は、毎日がお得！ 猛暑に合わせ9/15まで特典満載のプール営業
ホテルニューオータニ大阪
アウトドアプール「THE BOTANICAL POOL -NIGHT POOL-」
≪9月限定特典≫
『ホテルオリジナルタオルプレゼント＆\1,000 OFF』キャンペーン
詳細を見る :
https://www.newotani.co.jp/group/pools/osaka/
ホテルニューオータニ大阪では、アウトドアプール『THE BOTANICAL POOL -NIGHT POOL-』を2025年9月15日（月・祝）まで営業いたします。例年にない厳しい残暑が予想される今夏、より多くのお客さまにお楽しみいただけるよう、9月限定で2つの特典をご用意いたしました。
【平日限定】数量限定！オリジナルタオルプレゼント
9月の平日、外来でご利用のお客さま【先着各日20組限定】に、スタイリッシュな「THE BOTANICAL POOL」オリジナルタオルを1組につき1名さまへプレゼント。
緑と光に包まれた“都会のオアシス”の思い出を、特別なアイテムとしてお持ち帰りいただけます。
【土・日・祝日限定】まだ間に合う夏の思い出！”レディースナイト”\1,000 OFF
9月の土・日・祝日は「レディースナイト」として、外来でご利用の女性のお客さま限定で入場料を\1,000 OFFにてご案内。
ラグジュアリーなナイトプールで、心ゆくまで贅沢なひとときをお得にお楽しみください。
緑と光に包まれる“ボタニカルナイトプール”
夕暮れとともに訪れるのは、木々に囲まれた幻想的な水辺空間。
今年はさらにボタニカルグリーンを豊富に設え、水と緑が融合する新たなナイトプールへと進化を遂げました。まるで“都会のオアシス”のような非日常体験を、ぜひこの機会にご体感ください。
販売概要
ホテルニューオータニ大阪
『THE BOTANICAL POOL -NIGHT POOL-』
＜販売概要＞
【期間】2025年9月15日（月・祝）まで
【時間】18：30～22：00（最終入場 21：00）
【プール利用料金】
〈外来のお客さま〉
平日 \6,000／土・日・祝日 \8,000
〈ご宿泊のお客さま〉
全日程 \3,000（ホテル公式直予約の場合）
※デッキチェアご利用代は別途\2,000とさせていただきます。
※ナイトプールは18歳未満のお客さまはご利用いただけません。
＜9月限定・ナイトプール特典＞
NIGHT POOL × 「THE BOTANICAL POOL」オリジナルタオル プレゼント
9月の平日、外来でご利用のお客さま【先着各日20組限定】で、
スタイリッシュな「THE BOTANICAL POOL」オリジナルタオルを1組につき1名さまにプレゼント！
9月の土・日・祝日は「レディースナイト」
外来女性のお客さまは入場料が \1,000 OFF！
まだまだ厳しい残暑が続く9月。夜風に包まれながら、都会のナイトリゾートをお得にお楽しみください。
※既にご予約済みのお客さまには、特典として「1ドリンククーポン」を進呈いたします。
【場所】大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪 4F アウトドアプール
【お問合せ】Tel. 06-6949-3225 (ホテルニューオータニ大阪 フィットネスクラブ 9:00～19:00)
【URL】https://www.newotani.co.jp/group/pools/osaka/