9月の“ナイトプール”は、毎日がお得！ 猛暑に合わせ9/15まで特典満載のプール営業

ホテルニューオータニ大阪
アウトドアプール「THE BOTANICAL POOL -NIGHT POOL-」


≪9月限定特典≫


『ホテルオリジナルタオルプレゼント＆\1,000 OFF』キャンペーン


https://www.newotani.co.jp/group/pools/osaka/


ホテルニューオータニ大阪では、アウトドアプール『THE BOTANICAL POOL -NIGHT POOL-』を2025年9月15日（月・祝）まで営業いたします。例年にない厳しい残暑が予想される今夏、より多くのお客さまにお楽しみいただけるよう、9月限定で2つの特典をご用意いたしました。



【平日限定】数量限定！オリジナルタオルプレゼント



9月の平日、外来でご利用のお客さま【先着各日20組限定】に、スタイリッシュな「THE BOTANICAL POOL」オリジナルタオルを1組につき1名さまへプレゼント。
緑と光に包まれた“都会のオアシス”の思い出を、特別なアイテムとしてお持ち帰りいただけます。


【土・日・祝日限定】まだ間に合う夏の思い出！”レディースナイト”\1,000 OFF



9月の土・日・祝日は「レディースナイト」として、外来でご利用の女性のお客さま限定で入場料を\1,000 OFFにてご案内。
ラグジュアリーなナイトプールで、心ゆくまで贅沢なひとときをお得にお楽しみください。


緑と光に包まれる“ボタニカルナイトプール”



夕暮れとともに訪れるのは、木々に囲まれた幻想的な水辺空間。
今年はさらにボタニカルグリーンを豊富に設え、水と緑が融合する新たなナイトプールへと進化を遂げました。まるで“都会のオアシス”のような非日常体験を、ぜひこの機会にご体感ください。



販売概要

ホテルニューオータニ大阪


『THE BOTANICAL POOL -NIGHT POOL-』


＜販売概要＞
【期間】2025年9月15日（月・祝）まで
【時間】18：30～22：00（最終入場　21：00）
【プール利用料金】
〈外来のお客さま〉
平日　\6,000／土・日・祝日 \8,000


〈ご宿泊のお客さま〉
全日程　\3,000（ホテル公式直予約の場合）


※デッキチェアご利用代は別途\2,000とさせていただきます。
※ナイトプールは18歳未満のお客さまはご利用いただけません。



＜9月限定・ナイトプール特典＞


NIGHT POOL × 「THE BOTANICAL POOL」オリジナルタオル プレゼント
9月の平日、外来でご利用のお客さま【先着各日20組限定】で、
スタイリッシュな「THE BOTANICAL POOL」オリジナルタオルを1組につき1名さまにプレゼント！


9月の土・日・祝日は「レディースナイト」
外来女性のお客さまは入場料が \1,000 OFF！
まだまだ厳しい残暑が続く9月。夜風に包まれながら、都会のナイトリゾートをお得にお楽しみください。
※既にご予約済みのお客さまには、特典として「1ドリンククーポン」を進呈いたします。



【場所】大阪市中央区城見1-4-1　ホテルニューオータニ大阪　4F　アウトドアプール


【お問合せ】Tel. 06-6949-3225 (ホテルニューオータニ大阪 フィットネスクラブ　9:00～19:00)


【URL】https://www.newotani.co.jp/group/pools/osaka/