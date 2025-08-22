9月の“ナイトプール”は、毎日がお得！ 猛暑に合わせ9/15まで特典満載のプール営業

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

アウトドアプール「THE BOTANICAL POOL -NIGHT POOL-」

≪9月限定特典≫

『ホテルオリジナルタオルプレゼント＆\1,000 OFF』キャンペーン

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/group/pools/osaka/

ホテルニューオータニ大阪では、アウトドアプール『THE BOTANICAL POOL -NIGHT POOL-』を2025年9月15日（月・祝）まで営業いたします。例年にない厳しい残暑が予想される今夏、より多くのお客さまにお楽しみいただけるよう、9月限定で2つの特典をご用意いたしました。

【平日限定】数量限定！オリジナルタオルプレゼント

9月の平日、外来でご利用のお客さま【先着各日20組限定】に、スタイリッシュな「THE BOTANICAL POOL」オリジナルタオルを1組につき1名さまへプレゼント。

緑と光に包まれた“都会のオアシス”の思い出を、特別なアイテムとしてお持ち帰りいただけます。

【土・日・祝日限定】まだ間に合う夏の思い出！”レディースナイト”\1,000 OFF

9月の土・日・祝日は「レディースナイト」として、外来でご利用の女性のお客さま限定で入場料を\1,000 OFFにてご案内。

ラグジュアリーなナイトプールで、心ゆくまで贅沢なひとときをお得にお楽しみください。

緑と光に包まれる“ボタニカルナイトプール”

夕暮れとともに訪れるのは、木々に囲まれた幻想的な水辺空間。

今年はさらにボタニカルグリーンを豊富に設え、水と緑が融合する新たなナイトプールへと進化を遂げました。まるで“都会のオアシス”のような非日常体験を、ぜひこの機会にご体感ください。

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

『THE BOTANICAL POOL -NIGHT POOL-』

＜販売概要＞

【期間】2025年9月15日（月・祝）まで

【時間】18：30～22：00（最終入場 21：00）

【プール利用料金】

〈外来のお客さま〉

平日 \6,000／土・日・祝日 \8,000

〈ご宿泊のお客さま〉

全日程 \3,000（ホテル公式直予約の場合）

※デッキチェアご利用代は別途\2,000とさせていただきます。

※ナイトプールは18歳未満のお客さまはご利用いただけません。

＜9月限定・ナイトプール特典＞

NIGHT POOL × 「THE BOTANICAL POOL」オリジナルタオル プレゼント

9月の平日、外来でご利用のお客さま【先着各日20組限定】で、

スタイリッシュな「THE BOTANICAL POOL」オリジナルタオルを1組につき1名さまにプレゼント！

9月の土・日・祝日は「レディースナイト」

外来女性のお客さまは入場料が \1,000 OFF！

まだまだ厳しい残暑が続く9月。夜風に包まれながら、都会のナイトリゾートをお得にお楽しみください。

※既にご予約済みのお客さまには、特典として「1ドリンククーポン」を進呈いたします。

【場所】大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪 4F アウトドアプール

【お問合せ】Tel. 06-6949-3225 (ホテルニューオータニ大阪 フィットネスクラブ 9:00～19:00)

【URL】https://www.newotani.co.jp/group/pools/osaka/