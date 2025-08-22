昭和レトロなデザインを令和のAI技術で。昭和生まれのスキンケア「ウテナ モイスチャー」が次世代顧客に提案する、あえての”違和感”表現

株式会社ウテナ

株式会社ウテナの自然派スキンケア「ウテナ モイスチャー」は、昭和生まれの古いブランドであることを逆手に取り、あえて昭和レトロな違和感のある広告を打ち出すことで、若い世代への認知拡大を図っています。

このたび令和のAI技術を使って昭和感を表現した新ビジュアルを公開いたしました。

■あえての”昭和感”が目を引く広告、若い層にも反響

「ウテナ モイスチャー」は、1983年（昭和58年）の発売以来42年、今も多くの方にご愛用いただいているロングセラーのスキンケアブランドです。ご愛用者様の年齢層はブランドスタート時から使い続けていただいている60～70代の方が半数以上。若い世代には認知されにくくなっている点が、このブランドの課題です。

このままでは、いつしか「ウテナ モイスチャー」が消えてしまうという危機感から、昭和生まれの古いブランドであることを逆手に取り、あえて昭和レトロな広告を打ち出すことで、インパクトを高め、新たなターゲット層へのアピールを図っています。

2025年4月に掲出した駅広告では、夏のサーフィンシーンを昭和の絵看板風に表現したデザインが「昭和にタイムスリップしたかと思った」「レトロで逆に新鮮！」と大きな反響をいただきました。

（プレスリリース【2025年は昭和100年】昭和生まれのスキンケア「ウテナ モイスチャー」が、昭和感たっぷりの広告を公開：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000251.000018106.html）

■昭和レトロの表現もAIで。新ビジュアルは、シリーズ特長である「アロエ」を奇想天外な発想でアピール

今回は、夏の暑さを吹き飛ばそうと、あえて冬のスキーをテーマにしたビジュアルをAIで作成しました。配合成分であるアロエエキス（保湿成分）をアピールするため試行錯誤した結果、スキー板がアロエになった違和感満載のクリエイティブが完成しました。

■令和ならではのAI技術だからこそ生み出せる”違和感”

リアル写真では表現することが難しい演出ができるのが、AIの強みです。今回のデザインのような、あるようでいて実際にはありえない画像は、従来の写真や加工技術ではイメージ通りに仕上げるのが難しかったのですが、AIの力を借りることで、リアルではありえない、遊び心のある世界を表現することができました。

「ウテナ モイスチャー」は、今後もAIを活用した目を引く”違和感”を持つクリエイティブを展開してまいります。時代を超えた昭和のノスタルジーと令和のAI技術の融合による新しいブランド価値の創造にご期待ください。

■全体企画・製作

株式会社デジタルガレージ

Account Executive：

片桐 隆信（株式会社デジタルガレージ）

小野寺 穂高（株式会社デジタルガレージ）

Creative Producer：石嶋 光城（株式会社デジタルガレージ）

Creative Director：岩尾 達郎（株式会社デジタルガレージ）

Copywriter：藤井 識史（株式会社デジタルガレージ）

AI Director：HAL (KIDOKU.inc)

AI Art Director：赤地 (KIDOKU.inc)

■「ウテナ モイスチャー」について

1983年（昭和58年）に誕生し、42周年を迎えたスキンケアブランドです。発売当時の自然派志向の高まりの中で、保湿成分としてアロエエキスを配合した「ウテナ モイスチャー」は大ヒットとなりました。レトロな雰囲気でありながら洗練されたガラス瓶の容器と、リーズナブルな価格とは思えない使い心地で40年以上愛され続けています。

2024年にはレトロであることを逆手に取った「絶滅危惧化粧品」というキャッチレーズでブランドの応援を呼びかけたプロモーションに3,500件以上の応援メッセージが寄せられるなど、再び注目を集めています。

■商品概要

上段左から（価格はすべて税込参考価格）

・ウテナ モイスチャー コールドクリーム 250g / 852円

・ウテナ モイスチャー パック 120g / 748円

・ウテナ モイスチャー ふきとり化粧水 155mL / 852円

・ウテナ モイスチャー さっぱり化粧水 155mL / 852円

・ウテナ モイスチャー しっとり化粧水 155mL / 852円

・ウテナ モイスチャー とてもしっとり化粧水 155mL / 852円

・ウテナ モイスチャー ローション状美容液 155mL / 852円

・ウテナ モイスチャー 乳液 155mL / 852円

・ウテナ モイスチャー しっとり乳液 155mL / 852円

・ウテナ モイスチャー クリーム 60g / 852円

・ウテナ モイスチャー 濃厚美容クリーム 60g / 1,045円

●ブランドサイト：https://www.utena.co.jp/moisture/

●販売は全国のドラッグストア、スーパー等にて。

●お取扱店についてのお問い合わせ：https://www.utena.co.jp/contact/

株式会社ウテナ

株式会社ウテナは1927年の創立から「真心をもって、社会に貢献し、人々の満足を喜びとする」を企業理念とし、社名の由来である花の萼(がく)のように「すべての人の美しさを支えたい」という想いで化粧品を開発してきました。

コーポレートスローガン「咲かせよう、まだないキレイを。」には、お客様も気づいていない視点や発想で、新しいキレイを生み出していくことを目指し、真心を込めて商品をお届けするウテナの決意が込められています。これからも人間本来の美しさを追求した身近な生活品「Human care商品」を提案してまいります。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ウテナ 広報室

E-mail:utena_pr@utena.co.jp

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ウテナ お客様相談室

お問い合わせフォーム：https://www.utena.co.jp/contact/