東京・大阪・福岡・宮崎エリアの飲食店で「へべす」のオリジナルメニューが楽しめる「みやざきへべすフェア２０２５」を８月２２日(金)から開催！！
宮崎県
みやざきブランド推進本部（宮崎県・ＪＡみやざき）は、東京・大阪・福岡・宮崎エリアの飲食店(277店舗)と連携し、宮崎県の特産柑橘「へべす」を使ったオリジナルメニューが味わえる「みやざきへべすフェア２０２５」を開催します。
「へべす」って何？
＜歴史＞
江戸時代末期に宮崎県日向市で発見された柑橘で、長宗我部平兵衛（ちょうそかべ へいべえ）さんという人物が山中で自生するへべすを発見したことから「平兵衛酢」と呼ばれ、それが「へべす」という名前で広がりました。
＜特長＞
へべすは、皮が薄く、果汁がたっぷりジューシーで、爽やかな酸味とまろやかな旨味があり、多様な料理にぴったり。さらに種も少なくて使いやすいのも魅力です。また、ビタミンＣやクエン酸が含まれているので疲労回復が期待できます。
※「へべす」は宮崎県外への出荷が少なく幻の柑橘とも言われていますが、平成28年から宮崎県内各地へと栽培が拡大し、出荷量が今後増加することが見込まれています。東京・大阪・福岡・宮崎エリアの２７７店舗の飲食店と連携し、美味しさや楽しみ方をこのフェアで通じて提供します。