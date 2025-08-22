東京・大阪・福岡・宮崎エリアの飲食店で「へべす」のオリジナルメニューが楽しめる「みやざきへべすフェア２０２５」を８月２２日(金)から開催！！

宮崎県

みやざきブランド推進本部（宮崎県・ＪＡみやざき）は、東京・大阪・福岡・宮崎エリアの飲食店(277店舗)と連携し、宮崎県の特産柑橘「へべす」を使ったオリジナルメニューが味わえる「みやざきへべすフェア２０２５」を開催します。

「へべす」って何？

＜歴史＞

江戸時代末期に宮崎県日向市で発見された柑橘で、長宗我部平兵衛（ちょうそかべ へいべえ）さんという人物が山中で自生するへべすを発見したことから「平兵衛酢」と呼ばれ、それが「へべす」という名前で広がりました。

＜特長＞

へべすは、皮が薄く、果汁がたっぷりジューシーで、爽やかな酸味とまろやかな旨味があり、多様な料理にぴったり。さらに種も少なくて使いやすいのも魅力です。また、ビタミンＣやクエン酸が含まれているので疲労回復が期待できます。

※「へべす」は宮崎県外への出荷が少なく幻の柑橘とも言われていますが、平成28年から宮崎県内各地へと栽培が拡大し、出荷量が今後増加することが見込まれています。東京・大阪・福岡・宮崎エリアの２７７店舗の飲食店と連携し、美味しさや楽しみ方をこのフェアで通じて提供します。

みやざきへべすフェア２０２５

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/180_1_148e9e61350bf40e83068ad747b5ba4e.jpg?v=202508230326 ]