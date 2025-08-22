9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¦¥£¥ó¥°µ×Î¤ÉÍ¤Ë¡ÚÀ®¾ëÀÐ°æ¡Û¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª
µþµÞ¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒµþµÞÉ´²ßÅ¹¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»Ô¹ÁÆî¶è¡¤¼ÒÄ¹¡§¶â»Ò ¿·»Ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß ¡Ø¥¦¥£¥ó¥°µ×Î¤ÉÍ¡Ù(½êºßÃÏ¡§²£¿Ü²ì»Ôµ×Î¤ÉÍ)¤Ï¡¤ÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¡¤¿·¤¿¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍèÅ¹µ¡²ñÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¡¤£¹·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë£²³¬¤Ë¡ÚÀ®¾ëÀÐ°æ¡Û¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²£¿Ü²ì»Ôµ×Î¤ÉÍ¤Ë½é½ÐÅ¹¤¹¤ë¡ÚÀ®¾ëÀÐ°æ¡Û¤Ï¡¤¡Ö¡Ø£Ó£Å£É£Ê£Ï £É£Ó£È£É£É¡Ù¤Ë¤Ï¡Ø£Ï£É£Ó£È£É£É¡Ê¤ª¤¤¤·¤¤¡Ë¡Ù¤¬¤¢¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¤¥Ð¥¤¥äー¤¬À¤³¦Ãæ¡¦ÆüËÜÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¡¤¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¿©ÉÊ¤ò¡¤¤ªµá¤á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥óµÇ°¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¤£¹·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î£³Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¤¡ÚÀ®¾ëÀÐ°æ¡Û¤Ë¤Æ¡¤£±¥ì¥·ー¥È¤Ë¤Ä¤3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¤¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ËµÍ¹ç¤»¤¿¥ªー¥×¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥¦¥£¥ó¥°µ×Î¤ÉÍ¤Ï¡¤µþµÞµ×Î¤ÉÍ±ØÄ¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤ÆÀ¸³è¶õ´Ö¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Î©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¤ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¡¤¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£¹·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¦¥£¥ó¥°µ×Î¤ÉÍ¤Ë¡ÚÀ®¾ëÀÐ°æ¡Û¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥×¥óÆü : 2025Ç¯£¹·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00¤è¤ê
±Ä ¶È »þ ´Ö : 10:00～22:00
¾ì¡¡¡¡ ¡¡½ê : ¥¦¥£¥ó¥°µ×Î¤ÉÍ£²³¬¡Ê±Ø²þ»¥¸ýÀµÌÌ¡Ë
¡Ö¡Ø£Ó£Å£É£Ê£Ï £É£Ó£È£É£É¡Ù¤Ë¤Ï¡Ø£Ï£É£Ó£È£É£É¡Ê¤ª¤¤¤·¤¤¡Ë¡Ù¤¬¤¢¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¤¥Ð¥¤¥äー¤¬À¤³¦Ãæ¡¦ÆüËÜÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¡¤¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¿©ÉÊ¤ò¡¤¤ªµá¤á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°µÇ°
¡Ê1¡Ë£³Æü´Ö¸ÂÄê¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤òÀèÃå¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
´ü´ÖÃæ¡¤¡ÚÀ®¾ëÀÐ°æ¡Û¤Ë¤Æ£±¥ì¥·ー¥È3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¾å¤²¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë
³ÆÆüÀèÃå¤ÇÀ®¾ëÀÐ°æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¡¡¡¡´ü¡§£¹·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë～27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¿ô¡¡¡¡ÎÌ¡§£¹·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸ÂÄê100Ëç¡¤£¹·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄê80Ëç¡¤£¹·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸ÂÄê60Ëç
¡Ê2¡Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ªÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊµÍ¹ç¤»¥Ð¥Ã¥°¤òÈÎÇä¡ª
¡ÚÀ®¾ëÀÐ°æ¡Û¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¡¡¡¡´ü : £¹·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¿ô¡¡¡¡ÎÌ : ¡Ö¤ª²Û»Ò¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥Ð¥Ã¥°¡×¸ÂÄê150ÅÀ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥°¥í¥µ¥êー¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥Ã¥°¡×¸ÂÄê150ÅÀ
ÈÎÇä²Á³Ê : ³Æ3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥¦¥£¥ó¥°µ×Î¤ÉÍ¡¡TEL¡¥046-834-8958¡ÊÂåÉ½¡Ë
[¼õÉÕ»þ´Ö¡¡10¡§00～18¡§00]
¡Ú¥¦¥£¥ó¥°µ×Î¤ÉÍ³µÍ×¡Û
¾¦¶È»ÜÀßÌ¾ : ¥¦¥£¥ó¥°µ×Î¤ÉÍ
½ê ºß ÃÏ ¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ôµ×Î¤ÉÍ£´ÃúÌÜ4ÈÖ10¹æ
±Ä¶È»þ´Ö ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¡¡¡¡10¡§00～20¡§00¡¡¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £µ³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡ 11¡§00～21¡§30¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
£±³¬µþµÞ¥¹¥È¥¢ Ê¿Æü10¡§00～22¡§00¡¡ÅÚÆü½Ë 10¡§00～21¡§00
Å¹¡¡ÊÞ¡¡¿ô¡¡ 53Å¹ÊÞ¡¡¢¨2025Ç¯£¸·î22Æü¸½ºß
Ãó¡¡¼Ö¡¡¾ì¡¡¡ÊÄó·ÈÀè¡Ë£Ë¥Ñー¥¥ó¥°µþµÞµ×Î¤ÉÍ±ØÁ°¡¡250Âæ¡¡24»þ´Ö±Ä¶È
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡ https://www.wing-net.ne.jp/kurihama/