ゴルフネットワークプラスが少額短期保険代理業に参入、東急少額短期保険・ジェイコム少額短期保険と提携　2025年9月1日(月)よりゴルファー向けの新商品を提供開始

ジュピターゴルフネットワーク株式会社

CS放送『ゴルフネットワーク』を運営するジュピターゴルフネットワーク株式会社（東京都江東区、代表取締役社長：木村 秀行）は、同社のデジタル事業を展開するゴルフネットワークプラス株式会社より、東急少額短期保険株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：片岡 純一、以下「東急少額短期保険」）、ジェイコム少額短期保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：寺嶋 博礼、以下「ジェイコム少額短期保険」）と代理店委託契約を締結し、2025年9月1日（月）よりゴルファー向けの保険商品の提供を開始いたします。

スコア管理アプリを運営するゴルフネットワークプラスと、お客様のアクティブな日常を保険サービスで支える東急少額短期保険が「ゴルファーの皆様に安心・安全にゴルフを楽しんでほしい」という両社が持つ理念を重ね合わせたことで、今回の提携が実現いたしました。さらに、ジェイコム少額短期保険も加わることによりゴルフ場での様々なリスクに備えることが可能となりました。

保険商品の概要

ゴルフプレー中のリスクに備えることができる「ゴルフネットワークほけん」は、ご自身のケガの治療補償に加え、他人にケガを負わせたり、他人の物を破損したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害も補償します。

補償内容は以下の通りです。

保険期間はゴルファー自身のニーズに合わせて1日～1年まで必要な期間を選択することが可能です。加入手続きはスコア管理アプリに新設される「保険アイコン」から簡単に行うことができ、たとえプレー当日であっても、ラウンド開始前の準備時間にクレジットカード決済で加入できます。

また、予期せぬスマホトラブルに備える「スマホ保険」では、ゴルフ場での落下による画面ヒビ割れや故障による修理費用や盗難による再取得費用を補償します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9797/table/94_1_9a33041501cdec10d98d09b6daae433e.jpg?v=202508230255 ]

両商品により自身もスマホも守ることで、安心してプレーすることが可能です。

加入方法について

「ゴルフネットワークほけん」、「スマホ保険」共に、ゴルフネットワークプラスのスコア管理アプリTOP面から加入ができます。下記赤枠部分「GN保険」をタップすると専用ページに遷移し、それぞれの保険を選んで加入することが可能です。



【ゴルフネットワーク保険ロゴ】

【家族のスマホ保険ロゴ】

3社協業による今後の展開

今回の提携を契機に、共同でゴルファー向け新サービスの開発に積極的に取り組んでまいります。具体的には、ゴルフネットワークプラスのデジタルプラットフォームを基盤とし、両保険会社の専門知識を融合させることで、これまでにない画期的な保険商品の提供を目指します。また、保険にとどまらず、ゴルフライフをより安心・豊かにする付加価値サービスの創出にも注力し、ゴルファーの皆様に新たな価値体験を提供してまいります。3社それぞれの強みを最大限に活かしたサービス展開にご期待ください。

各社代表コメント

ゴルフネットワークプラス株式会社 代表取締役社長 木村 秀行

「当社のスコア管理アプリを通じて、ゴルファーの皆様にとって必要な保険サービスを手軽に提供できることを大変嬉しく思います。東急少額短期保険とジェイコム少額短期保険との協業により、ゴルファー自身の安全からデジタル機器の保護まで、ゴルフに関わる様々なリスクに対応できる総合的なサービスを実現できました。今後も3社の強みを活かし、ゴルファーの皆様に一層安心してプレーを楽しんでいただける環境づくりに貢献してまいります。」

東急少額短期保険株式会社 代表取締役社長 片岡 純一

「ゴルフネットワークプラス社のデジタルプラットフォームを通じて、当社のゴルフ保険をより多くのゴルファーにご提供できることを嬉しく思います。『必要なサービスを、必要な時に、必要な分だけ』という当社の理念に基づき、1日単位で加入できる柔軟で合理的な保険商品を提供することで、ゴルファーの皆様の多様なニーズにお応えし、安心・安全なゴルフ環境の構築とともに、ゴルフ業界の更なる発展を支えてまいります。」

ジェイコム少額短期保険株式会社 代表取締役社長 寺嶋 博礼

「今回の3社協業を通じて、ゴルフ場でのスマートデバイスの安全をサポートできることを大変光栄に思います。近年、スコア管理やコミュニケーションツールとしてゴルフ場でのスマートフォン活用が日常化している中、当社のスマホ保険がゴルファーの皆様の安心をサポートし、より快適なゴルフライフの実現に寄与できると確信しております。」

各保険の引受保険会社

（ゴルフネットワークほけん）

引受保険会社：東急少額短期保険株式会社

TSSI202508-RA0093

（家族のスマホ保険）

引受保険会社：ジェイコム少額短期保険株式会社

E-2508-286

■会社概要

ゴルフネットワークプラス株式会社

ダウンロード数310万以上のゴルフスコア管理アプリ「GOLF NETWORK PLUS」の他、『ゴルフネットワーク』の放送をいつでもどこでも視聴可能な動画配信アプリ「GN+TV」ではPGAツアーや国内ツアー、レッスン動画などの様々なゴルフ動画が視聴可能です。またゴルファーの為のこだわりECショップ「GO/LOOK!」を運営しています。

所 在 地：東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービル西棟18F

代 表 者：木村 秀行

事業内容：ゴルフスコア管理・動画配信アプリ「GOLF NETWORK PLUS」の販売、ECサイト「GO LOOK!」の運営

資 本 金：162,650千円

設 立：2017年05月

U R L：ゴルフネットワークプラス スコア管理アプリ：https://score.golfnetwork.co.jp

東急少額短期保険株式会社

東急不動産ホールディングスグループの社内ベンチャーとして誕生し、大手デベロッパーとしては初めて保険業界に参入。「必要なサービスを、必要な時に、必要な分だけ」をコンセプトに、住まいに関わる家財保険、健康やスポーツにまつわる傷害保険など様々な商品を提供しています。

代 表 者： 代表取締役社長 片岡 純一

所 在 地： 東京都渋谷区道玄坂 1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル 9Ｆ

事業内容： 少額短期保険業

資 本 金： 299,500千円（東急不動産株式会社100％出資）

設 立： 2018年4月（登録：2018年10月31日）

U R L： https://www.tssi.co.jp/

ジェイコム少額短期保険株式会社

J:COMグループの保険事業会社として2020年2月に設立。時流やニーズを捉えた保険商品で、J:COM 既存サービスのご加入者さまはもちろん、若年層からシニアまで、幅広い年代のお客さまの生活になくてはならない存在を目指し事業を展開しています。

代 表 者： 代表取締役社長 寺嶋 博礼

所 在 地： 東京都千代田区九段北1-2-3 フナトビル

事業内容： 少額短期保険業

資 本 金： 290,000千円（株主：JCOM株式会社、住友商事株式会社）

設 立： 2020年2月（登録：2020年8月31日）

U R L： https://www.jcom-ssi.co.jp/