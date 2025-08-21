ホーユー×婦人公論「セルフもいいかも！『婦人公論』美容室」を開催

ホーユー株式会社

ホーユー株式会社（代表取締役 社長執行役員：佐々木 義広 本社：愛知県 名古屋市、以下ホーユー）は、8月2日（土）に「セルフもいいかも！『婦人公論』美容室」を開催しました。

本イベントはセルフカラーの良さを啓蒙すべく「セルフもいいかも」をテーマとして、今回初めて『婦人公論』とコラボレーションして開催したもの。特別ゲストには、ホーユー「ビゲン」のイメージキャラクターであるアンミカさんを“1日店長”として迎え、イベント内ではアンミカさん流の“ポジティブな自分の変化との向き合い方”や、美しい姿勢をつくるストレッチを披露しました。

●ホーユー×婦人公論の初となるイベント

ホーユーと婦人公論の初となるイベントを、8/2（土）新宿にあるホーユースタジオ東京にて開催。

＜イベント構成＞

第一部【14：30～15：20】アンミカさんによるポジティブトークイベント（50分）

「歳を重ねても、今の自分が一番好き！」

第二部【15：35～16：25】セルフカラー体験（50分）

「こうすれば簡単！〈白髪の専門家〉がマル秘テク教えます！」

エイジングとの向き合い方や白髪ケアにご興味のある、『婦人公論』の読者２0名が参加し、

トークショーや白髪染め体験を通じて、セルフカラーの魅力を体感して頂きました。

●アンミカさんが「セルフもいいかも！『婦人公論』美容室」1日店長に就任！

イベントでは、ホーユー「ビゲン」のイメージキャラクターであるアンミカさんが登壇し、

「セルフもいいかも！『婦人公論』美容室」の1日店長に就任。アンミカさんは就任を記念して用意されたパネルを披露されると「準備万端！めちゃくちゃ用意しているじゃないですか！」と笑顔でコメント。会場は和やかな空気に包まれ、アンミカさんの就任の喜びを語りながらイベントがスタート。

●第一部 アンミカさんによるポジティブトークイベント

第一部ポジティブトークイベントでは、司会者より「いつもハツラツとされているアンミカさんもご自身の変化に戸惑われることはありますか？」と質問されると、アンミカさんは「更年期の変化を感じている」と率直に回答。具体的には「年齢を重ねる中で、目の乾燥や、急に体が熱くなるような体温調整の難しさを感じるようになった」と明かし、「体調の変化はあっても、周りにはなかなか打ち明けにくいのが本音」とリアルな悩みを語りました。

また、ご自身の変化に対して「仕事の合間に一度家に戻って仮眠を取るなど、自分なりに工夫しながら過ごしてきました」と、自身のライフスタイルに合わせたケア方法を紹介。「自分の体質を知り、自分を労わってあげることが大事」「自分を受け入れてあげないと、次に進めない！ウェルカムエイジングでいたいと思っています」と話されると、「さすがポジティブ！」と驚きの声があがりました。

会場では、アンミカさん直伝の肩甲骨をほぐし美しい姿勢を作る簡単なストレッチを来場者と一緒に実践。また、姿勢の話では、美しい“ウォーキング”を披露され、観客からは感嘆の拍手が巻き起こりました。

髪の悩みと、こだわりのアンミカ流ヘアケア

「髪のお悩み」や「セルフカラー」についてのトークでは、アンミカさんは「髪の毛量が減ってきている」ことや「白髪の悩み」について言及。また、美しい髪を保っている秘訣として、髪の内側からのケアを欠かさないようにするため「シリカ水でミネラルを補ったり、肉や魚で亜鉛を意識的に摂るようにしている」と日々の習慣を紹介。髪の外側からのケアでは「“逆さブラッシング”を続けています」と明かし、さらに「小さい頃からドライヤーは冷風で、上からあてるのがルール」と、驚きのこだわりも。アンミカさんは白髪ケアについて問われると、「以前は白髪を抜いていましたが、毛量が気になってきたので今は抜かずにセルフカラーしています」と告白。その上で、「美容室で根元だけリタッチするのは、ちょっともったいないなって思ってしまうんです」と本音を語る一幕も。そんな中で出会ったのが「ビゲン泡クリームカラー」。普段から使用していたこともあり「広告に起用された時は本当にうれしかったです！」と喜びを語りました。

「染めるのは髪だけじゃない、未来もやで!!」アンミカ流、ポジティブセルフカラー格言を披露！

最後には、ポジティブな格言でおなじみのアンミカさんならではの「ポジティブなセルフカラーオリジナル格言」として「染めるのは髪だけじゃない、未来もやで!!」を披露。「人生の脚本家は自分、今のココを充実させることが大事。見える景色も変わってくる。自分の人生、自分で染めていこな！」とアンミカさんらしさ全開のポジティブなワードで会場を沸かせました。

●第二部「セルフカラー体験」

第二部では「ビゲン香りのヘアカラー」や「ビゲンヘアマスカラ」の体験会を実施。参加者は実際に塗る工程を体験。「思ったより使いやすくて驚きました」「クリームが垂れてこないのが嬉しい」「香りも気にならず、使いやすい」といったリアルな声が多数上がりました。

また、仕上がりについては、「きれいな色みに仕上がりました」「使い方が簡単なので、家でもチャレンジしたいと思います！」という感想も。

「白髪の専門家に聞く！マル秘テク」

事前アンケートで多く寄せられた“セルフカラーに関するお悩み”についての質疑応答セッションが行われ、ホーユー株式会社 製品開発研究室の橋本和典が登壇。〈白髪の専門家〉が質問に教えながら、セルフカラーのマル秘テクニックを伝授。

参加者からは、「使い方のポイントは理解できたけれど、やはり失敗が怖い」「自分に合う色がわからない」といった声が多数寄せられ、こうした不安に対し、橋本は「特に初めての方は仕上がりが心配でセルフカラーを避けてしまう傾向がありますが、今回お伝えしたコツを押さえればぐっとハードルは下がります」とお悩みについて丁寧に解説。

参加者からは「セルフカラー」の良さについてポジティブなコメントや、ご自身でもチャレンジしたいといった感想をいただき、セルフカラーの不安や疑問を解消し、セルフカラーをより身近に感じていただくイベントになりました。

■アンミカ（AHN MIKA）モデル・タレント

1993年パリコレ初参加後、モデル業以外でも、テレビ、ラジオ、歌手、俳優としてバラエティ・ドラマ・映画・舞台・TVCM出演など幅広く活躍。「野菜ソムリエ」「NARDアロマアドバイザー」「漢方養生指導士」「日本化粧品検定1級」「ジュエリーコーディネーター」などの多数の資格を活かし、化粧品、洋服、ジュエリーなどをプロデュース。ポジティブな生き方が共感を呼び、多くの世代から支持を得ている。韓国観光名誉広報大使、初代大阪観光大使、神都高千穂観光大使、ジュエリーコーディネーターアンバサダー、日本化粧品検定協会プレミアムアンバサダーも務める。

■ホーユー株式会社／「セルフもいいかも」について

ホーユーはヘアカラーの製造・販売メーカーです。セルフカラーで

100年以上、プロフェッショナルヘアカラーで50年以上販売。

長年にわたり培った技術力と研究開発力を活かし、消費者のニーズに

応える製品を提供。また、美容業界の発展に貢献してまいりました。

セルフカラー代表ブランド「ビゲン」「シエロ」などは、国内外で広く親しまれ、現在では、世界70か国以上に展開し、グローバル市場でも高い評価を得ています。

この度、「セルフもいいかも」をテーマに、お客様がセルフカラーを行う上で抱える様々な不の解消をサポートし、“セルフもいいかも”と感じ、セルフカラーリングをいつまでも楽しんで続けていただくことを目指しております。

ヘアカラーを安全にお使い頂くために

【医薬部外品】

※使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください。

※ヘアカラーでかぶれたことのある方は絶対に使用しないでください。

※ご使用の前には毎回必ず皮膚アレルギー試験（パッチテスト）をしてください。

ホーユー株式会社 会社概要

本社：愛知県名古屋市東区徳川一丁目501番地

代表：代表取締役 社長執行役員 佐々木 義広

創業：1905年（明治38年）

創立：1923年（大正12年）

資本金：1億1000万円

従業員数：1,036名 (2024年10月31日時点)

連結売上高：521億円（2024年10月31日決算）

国内生産拠点： 瀬戸工場 （愛知県瀬戸市山の田町106番地の2） 、桜が丘工場（愛知県瀬戸市穴田町985）

事業内容：ヘアカラー・頭髪化粧品の製造・販売