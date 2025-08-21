【8月26日(火) 無料セミナー】『 誰もが“使えるAI”をつくれる時代へ ―Agentic RAGで実現する構造化とエージェント設計の革新』を開催（ストックマーク主催）

ストックマーク株式会社

製造業向けAIエージェント『Aconnect』を提供するストックマーク株式会社（以下、「当社」）はオンラインセミナー『 誰もが“使えるAI”をつくれる時代へ ―Agentic RAGで実現する構造化とエージェント設計の革新』を8月26日(火) に開催致します。

https://sat.stockmark.co.jp/seminar/20250826/(https://sat.stockmark.co.jp/seminar/20250826/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=sat_prtimes_20250826)

■セミナーの概要

生成AIの急速な進化に伴い、企業では自社の情報資産を活用した「業務特化型AI」の導入がいよいよ現実味を帯びてきました。 中でも、社内に蓄積されたPDF資料やExcel、図表などの複雑な非構造データや、部署ごとに散在するナレッジを活かし、業務に最適化されたAIエージェントを構築・活用するニーズが高まりつつあります。

こうした背景のもと注目されるのが、“思考→行動→観察”のプロセスを備え、自律的に情報を探索・回答する次世代型の検索応答技術「Agentic RAG」です。従来のRAGが一問一答形式の情報応答にとどまっていたのに対し、Agentic RAGは業務遂行を前提に最適な判断を下し、必要に応じて行動や再探索を繰り返す“実行型エージェント”として設計されており、業務に即した応答や判断、意思決定支援までを担えるAIの構築が可能になりつつあります。

本セミナーでは、より深く、より精度の高い回答を導き出す「Agentic RAG」の活用をテーマに、最新の実践例を交えながら、誰もが“使えるAI”を構築・運用するための具体的なアプローチをご紹介します。

■このような方におすすめです

・社内に眠る膨大な資料やナレッジの活用に課題を感じている方

・RAGや業務特化型AIに関心があり、具体的な活用方法を知りたい方

・AIエージェントをPoCにとどめず、実業務に定着させたいとお考えの方

■登壇者

西村 元一

ストックマーク株式会社

PaaS Product Manager

大手外資系SIにて、製造、金融、公共業界などを対象に、ITシステムや、Web・モバイルサービスの開発に従事。ストックマークでは、SaaSプロダクト開発や事業開発に、デザイン、エンジニアリングの観点から携わる。現在は、PaaS事業のプロダクトマネージャーとしてSATのプロダクト開発に取り組む。

■開催概要

・日時

2025年8月26日(火) 15:00-15:45

・場所

オンライン（Zoom）

・参加費

無料 (事前登録制)

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。



会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/