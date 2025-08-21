【企業版ふるさと納税 第１号】多目的屋内施設および豊橋公園東側エリア整備・運営事業に対し、株式会社 合同資源様より寄附申出をいただきました

事業初の企業版ふるさと納税寄附が決定！

豊橋市

豊橋市は、「多目的屋内施設および豊橋公園東側エリア整備・運営事業」の推進に向けて、2025年8月1日より企業版ふるさと納税の受付を開始しました。

このたび、千葉県長生村に本社を構える株式会社 合同資源様より、同事業に対する寄附第１号となる申出を8月5日（火）にいただきました。

寄附申出受付内容

・ 寄附者名：株式会社 合同資源（GODO SHIGEN CO., LTD.）

・ 所在地：千葉県長生郡長生村七井土1545-1

・ 創業：1934年（昭和9年）7月25日

・ 寄附額：200万円

・ 企業HP：https://www.godoshigen.co.jp/

防災機能強化への期待を込めて（株式会社 合同資源様からメッセージ）

「昨今、自然災害に対する備えの必要性が高まっていると思います。多目的屋内施設等整備事業を通じて 、貴市の防災機能向上に役立てていただければと思っております。」

市長コメント

「この度は寄附の申出に対し、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございます 。

株式会社合同資源様のご意向に沿い 、防災活動拠点としても活用 できる新アリーナ等事業を推進して参ります。」

企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対し、企業が寄附を行った場合に寄附額の最大９割が法人関係税から控除されるメリットに加え、本市との連携を通じ、社会への貢献・SDGs への貢献による企業イメージの向上や新たなビジネスチャンスの創出にも繋げることが可能です。

※企業版ふるさと納税は豊橋市外に本社所在地のある企業が対象です。

事業や寄附に関する詳細情報

・ 企業版ふるさと納税の概要・手続き方法

https://www.city.toyohashi.lg.jp/41594.htm

・ 多目的屋内施設・豊橋公園東側エリア整備運営事業の概要

https://www.city.toyohashi.lg.jp/60864.htm