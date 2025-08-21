eBay Japan合同会社

eBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表：グ・ジャヒョン、以下eBay Japan）は、eBayのコーポレート・ベンチャー・キャピタル部門であるeBay Venturesが、EC広告ソリューションに特化したデジタルマーケティング企業A1 Media Groupへ、シリーズBラウンドで約7億円（約470万米ドル）の戦略的出資を実施したことをお知らせします。

2025年7月11日に完了したこの投資は、アジア太平洋地域の越境ECにおけるイノベーションの推進と、日本市場におけるeBayグループのマーケティング基盤強化を目的としたものです。特にマーケティング基盤を持たない中小規模のセラー（販売者）とともに、成長するエコシステムを構築し、広告分野でのマーケティング力を強化する予定です。

A1 Media Groupは、年間広告取扱額が約78億円（約740億ウォン）のデジタルマーケティング企業です。2024年にマルチチャネル広告プラットフォーム「SingleOne」をスタートさせ、現在、韓国と日本のEC企業向けにSingleOneを提供しています。SingleOneを使用すると、Meta、TikTok、LINE、Google、Criteoなどのさまざまな広告プラットフォームを1つのダッシュボードで統合して管理できるため、売上管理と予算配分を効率的に行うことができます。昨年3月から、Qoo10と提携して「Qoo10 Single One」プラットフォームを運営し、これまでに約500社以上のQoo10のセラー企業に提供してきました。

eBay Japanは、Single OneをQoo10の主要なセラー向け広告ツールとして活用し、特に海外企業が、日本進出の初期段階で抱える日本での広告制限に関する問題点を、SingleOneを利用することでまとめて解決できるコアソリューションとして提供します。2028年までに年平均 20% 以上の成長が見込まれる日本のEC広告市場において、セラーにカスタマイズされたこの広告サービスを提供し、圧倒的なプラットフォーム競争力を確保する戦略を立てています。

今回の戦略的出資は、eBay VenturesがEC市場のイノベーションを拡大するテクノロジーへの投資に重点を置いている現れであり、A1 Media Groupの技術力と市場理解力を高く評価し、今回の出資に至りました。これにより、eBay Japanは、最適化された広告インフラをセラーに提供することで、Qoo10を通じて日本市場に参入する海外の販売者、特に現在の韓国ブームを背景に成長する海外販売者にも対応した広告基盤を提供し、販売者の可視性向上・集客・売上最大化を支援してまいります。

eBay Japanマーケティング本部長 Jaedon Kim コメント：

「今回のパートナーシップは単なる資本提携ではなく、eBayグループが描く共創型エコシステムの中核を担うものです。急速に進化する日本のEC市場において、中小企業やスタートアップの販売者が成功するために必要なデジタルツールで各企業のサポートに尽力していきます」

eBay Ventures アンリ・ヤニマエギ コメント：

「A1 Media Groupへの今回の投資は、韓国と日本の国境を越えた市場に対するeBayの高い期待の一例です。世界クラスの技術と可能性を備えた革新的なソリューションをQoo10のセラーに提供し続ける予定です」

A1 Media Group CEO ジョン・ジェウ コメント：

「eBay Venturesによる出資と評価を大変光栄に思います。今後は、急速に成長する日韓を中心とした越境市場により高品質なサービスを提供するため、ソリューションを強化し続けてまいります。」

■eBay Venturesについて

2022年に設立のeBayグループ傘下の戦略的ベンチャー投資組織。EC分野の革新的なスタートアップに投資しています。eBayが30年以上にわたって蓄積してきたグローバルEC運営の経験をもとに、単なる投資にとどまらず、次世代EC企業の成長を支援することに注力しています。マーケットプレイスのイノベーション、電子商取引の活性化、AIに重点を置き、これまでに世界中の10社以上の革新的な企業に投資してきました。代表的には北欧で急成長しているZ世代を中心とした中古取引プラットフォーム「Tise」、高度なAIベースのコーディングとソフトウェア開発を専門とするユニコーン企業「Poolside」、AIベースの価格比較ショッピングアプリ「Phia」などがあります。

https://www.ebayinc.com/ebay-ventures/about-us/

■A1 Media Groupについて

年間広告売上高、約78億円（約740億ウォン）のデジタルマーケティング企業。2024年に、マルチチャネル広告プラットフォーム「SingleOne」をスタートさせ、現在、韓国と日本のEC企業向けに「SingleOne」を提供しています。SingleOneを使用すると、Meta、TikTok、LINE、Google、Criteoなど、さまざまな広告プラットフォームを1つのダッシュボードで統合的に管理できるため、売上管理と予算配分を効率的に行うことができます。昨年3月から、Qoo10と提携して「Qoo10 Single One」プラットフォームを運営し、これまでに約500社以上のQoo10セラー企業に提供してきました。

https://www.a1mediagroup.jp/

■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」について

URL：http://www.qoo10.jp/

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業概要：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

