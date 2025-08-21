機能美を極めた３製品同時受賞！「ベビー電動爪やすり」「ハンズフリー電動さく乳器」「ミルクウォーマー」が第19回キッズデザイン賞を受賞

株式会社いつくし

ベビー電動爪やすり つめまるくん、ハンズフリー電動さく乳器 YW-501、“あたため”から除菌まで マルチなミルクウォーマーの３製品が「第19回キッズデザイン賞」（主催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会、後援：経済産業省、内閣府、消費者庁、こども家庭庁）にて、「子どもたちを産み育てやすいデザイン部門」でキッズデザイン賞を受賞しました。

受賞した3製品の詳細は、下記になります。

■受賞商品 「ベビー電動爪やすり つめまるくん」

（オープン価格、発売中）

https://item.rakuten.co.jp/united-f/baby-nail/

ベビー電動爪やすり つめまるくん

特徴

赤ちゃんの小さな爪をやさしく、ま～るく整える電動爪やすり

・小さい時はママと一緒に、成長したらひとりでも。

成長に合わせて、ずーっと使える。

・赤ちゃんの爪を切るのがこわいパパママに、こわいを減らす５つのポイント

１.寝ている赤ちゃんも起きない 静音設計

２.持ちやすいデザインで、電源オンだけの簡単操作

３.強く力がかかると 自動で回転ストップ

４.赤ちゃんも怖がらない かわいいデザイン

５.３種類から選べる 紙やすりの粗さ

■受賞商品 「ハンズフリー電動さく乳器 YW-501」

（オープン価格、近日発売予定）

ハンズフリー電動さく乳器 YW-501

特徴

業界初のハンズフリーさく乳器※が進化しました。！高密着で安定した吸引力を実現。

・「ぴたっと真空構造」のフィットカバーで密着力と吸引力がアップ

・厚さが1cmも減りブラに挟みやすくなり、胸との接着面積を小さくすることで

より安定した装着感を実現

・両手が空くことで、忙しいママにもっと快適で自由なさく乳時間を提供

※従来機種YW-388は業界初のハンズフリーさく乳器。第16回キッズデザイン賞「優秀賞 少子化対策担当大臣賞」を受賞しています。

■受賞商品 「“あたため”から除菌まで マルチなミルクウォーマー」

（オープン価格、近日発売予定）

“あたため”から除菌まで マルチなミルクウォーマー特徴

1 台で「あたため」も「除菌」もできる

毎日の育児をサポートするマルチウォーマー

・１台であたため～除菌まで

・ミルク保温、急速加熱、スチーム除菌、離乳食、解凍 の５モード

・ナイトライト搭載

・フタに取っ手、バスケットに２つの持ち手を追加し、安全性を追加

・スマートメモリー機能（毎回設定不要）

・１台でスッキリ解決

■キッズデザイン賞とは■

キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品・サービス・空間・活動・研究の中から優れた作品を選び、広く社会に発信していくことを目的に2007年に創設されました。

子ども用にデザインされたものはもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、子どもや子育てに配慮されたデザインであればすべてが対象です。

キッズデザイン賞

詳細についてはキッズデザイン賞のホームページをご確認ください。

https://kidsdesignaward.jp/

