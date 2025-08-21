機能美を極めた３製品同時受賞！「ベビー電動爪やすり」「ハンズフリー電動さく乳器」「ミルクウォーマー」が第19回キッズデザイン賞を受賞
ベビー電動爪やすり つめまるくん、ハンズフリー電動さく乳器 YW-501、“あたため”から除菌まで マルチなミルクウォーマーの３製品が「第19回キッズデザイン賞」（主催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会、後援：経済産業省、内閣府、消費者庁、こども家庭庁）にて、「子どもたちを産み育てやすいデザイン部門」でキッズデザイン賞を受賞しました。
受賞した3製品の詳細は、下記になります。
■受賞商品 「ベビー電動爪やすり つめまるくん」
（オープン価格、発売中）
ベビー電動爪やすり つめまるくん
特徴
赤ちゃんの小さな爪をやさしく、ま～るく整える電動爪やすり
・小さい時はママと一緒に、成長したらひとりでも。
成長に合わせて、ずーっと使える。
・赤ちゃんの爪を切るのがこわいパパママに、こわいを減らす５つのポイント
１.寝ている赤ちゃんも起きない 静音設計
２.持ちやすいデザインで、電源オンだけの簡単操作
３.強く力がかかると 自動で回転ストップ
４.赤ちゃんも怖がらない かわいいデザイン
５.３種類から選べる 紙やすりの粗さ
■受賞商品 「ハンズフリー電動さく乳器 YW-501」
（オープン価格、近日発売予定）
ハンズフリー電動さく乳器 YW-501
特徴
業界初のハンズフリーさく乳器※が進化しました。！高密着で安定した吸引力を実現。
・「ぴたっと真空構造」のフィットカバーで密着力と吸引力がアップ
・厚さが1cmも減りブラに挟みやすくなり、胸との接着面積を小さくすることで
より安定した装着感を実現
・両手が空くことで、忙しいママにもっと快適で自由なさく乳時間を提供
※従来機種YW-388は業界初のハンズフリーさく乳器。第16回キッズデザイン賞「優秀賞 少子化対策担当大臣賞」を受賞しています。
■受賞商品 「“あたため”から除菌まで マルチなミルクウォーマー」
（オープン価格、近日発売予定）
“あたため”から除菌まで マルチなミルクウォーマー
特徴
1 台で「あたため」も「除菌」もできる
毎日の育児をサポートするマルチウォーマー
・１台であたため～除菌まで
・ミルク保温、急速加熱、スチーム除菌、離乳食、解凍 の５モード
・ナイトライト搭載
・フタに取っ手、バスケットに２つの持ち手を追加し、安全性を追加
・スマートメモリー機能（毎回設定不要）
・１台でスッキリ解決
■キッズデザイン賞とは■
キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品・サービス・空間・活動・研究の中から優れた作品を選び、広く社会に発信していくことを目的に2007年に創設されました。
子ども用にデザインされたものはもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、子どもや子育てに配慮されたデザインであればすべてが対象です。
キッズデザイン賞
詳細についてはキッズデザイン賞のホームページをご確認ください。
