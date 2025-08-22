PMNの事前販売、累計200万米ドルを突破

Pivotal Trend Service株式会社

2025年8月22日｜横浜発 Pivotal Trend Service株式会社（PTS）は、当社が提供するビットコイン積立型商品「PMN（Pivotal Mining Note）」の事前販売額が累計で200万米ドルを突破したことをお知らせいたします。

PMNは、米国証券規制（Reg D / Reg S）に準拠したハッシュレート裏付け型のビットコイン積立型デジタル証券であり、個人投資家にも機関投資家水準のマイニング収益参加を可能にする革新的な商品です。構造化された契約設計と電気通信グレードのSLA（サービス品質保証）によって、安定性・透明性・規制対応を兼ね備えた仕組みを実現しています。

昨今、ETF市場の加熱やマイニング難易度の上昇を背景に、ビットコインの「価格」ではなく「生産構造」に基づいた興味のあり方が注目される中、PMNはそのニーズに応える次世代型金融商品として関心を集めています。

今回の販売実績は、アジア・北米・欧州などを含むグローバルな投資家からの高い信頼と需要を示すものであり、「ビットコイン原生インフラと国際金融システムをつなぐ」という当社のビジョンに向けた重要なマイルストーンとなります。

会社概要｜About PTS

Pivotal Trend Service株式会社（PTS） は、神奈川県横浜市に本社を構えるデジタル資産・インフラ企業です。電気通信分野での豊富な経験を背景に、2024年より戦略転換を進め、ビットコインマイニングと証券型トークン（セキュリティトークン）の統合を軸とする次世代型金融商品を開発・提供しています。

主力商品「PMN（Pivotal Mining Note）」(https://note.com/pivotal_japan/n/n676c9b857b43)は、機関投資家向けマイニングインフラを裏付けとした長期・積立型のビットコイン収益トークンであり、米国の証券規制に準拠した形で提供されています。

詳しく情報：

https://linktr.ee/PMN_Bitcoin