美容テクノロジーから着想を得た「Dr.Once」スキンケアシリーズより、目元に貼って寝ている間、針から深く広く浸透*¹するマイクロニードルパッチが登場！

ドクターワンス株式会社

DRワンス R マイクロニードルパッチ イメージ画像

ドクターワンス株式会社（東京都港区、取締役社長：永井 博）は、美容テクノロジーに着想を得たブランド「Dr.Once」のスキンケアラインより、レチノール誘導体*²を配合したマイクロニードルパッチを発売します。

目元は顔の中でも皮膚が特に薄く乾燥しやすいエリアであり、年齢サインが最も早く現れやすい部分。また、日々の摩擦や乾燥、アイメイクの負担などでバリア機能が乱れやすく、塗るケアでは届きにくい*1という課題があります。

そこでDr.Onceは、「貼って、届ける*¹」マイクロニードル技術に着目。

針状に結晶化した美容成分を角質層の奥まで物理的に直接届けることで、目元の集中ケア*³を効率的に実現します。レチノール誘導体*²をはじめとした厳選成分が、ハリとツヤのある目元へと導き、寝ている間に印象年齢をケアします。

2025年8月より先行発売。9月からはバラエティショップ、ドラッグストア、ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!、Qoo10、au）にて順次発売いたします。

製品特徴

「レチノール誘導体配合マイクロニードル*¹」×「浸透型*²レチノール誘導体*³」のWアプローチ

長さと強度を兼ね備えた約500μmのレチノール誘導体配合マイクロニードル*¹を採用。浸透型*²レチノール誘導体*³とのWのアプローチで、貼って寝ている間、針から深く広く浸透*²します。エイジングサインの出やすい目元を集中ケア*⁴し、うるおいを与え、目元のハリや透明感*⁵をサポートします。

ハイドロコロイド湿潤パッチのモイストラップテクノロジー

ハイドロコロイド湿潤パッチを採用。角質層への美容液成分の浸透*1をサポート。モイストラップテクノロジーにより湿潤環境を保ち、キメが整った弾力感のある肌へ整えます。

厳選した機能性美容液成分

大人の悩みにアプローチするグルタチオン*1、ヒアルロン酸Na*1、バクチオール*1、CICA*2、グリチルリチン酸2K*3、アラントイン*3などの機能性美容液成分を配合。肌をサポートします。

8つのフリー処方

無香料・無着色・グリセリンフリー・石油系界面活性剤フリー・タルクフリー・パラベンフリー・シリコンフリー・アルコールフリー

【製品概要】

DRワンス R マイクロニードルパッチマイクロニードルパッチ（1枚） イメージ拡大

〈お試しサイズも同時発売〉

【発売日】

・2025年8月：先行発売。

・2025年9月：バラエティショップ、ドラッグストア、ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!、Qoo10、au）にて順次発売いたします。

ブランドコンセプト

美容テクノロジーに着目した科学的アプローチで、真の美しさを引き出します。私たちの製品は、各々が厳選された成分と革新的な処方を組み合わせ、最適な状態をサポートします。すべての製品は、ユーザーにとっての特別な体験を象徴し、使用するたびに感動をもたらすことをお約束します。

【会社概要】

社名：ドクターワンス株式会社

本社所在地：東京都港区北青山3-5-17 はる木ビル 7F

取締役社長：永井 博