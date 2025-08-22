BE:FIRSTとユニリーバのスペシャルコラボレーションが帰ってくる！『＃DRAW_YOURSELF』キャンペーン始動

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社

ユニリーバ・ジャパン（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：エド・ブリオラ）は、昨年実施した『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンに続き、ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTと再びタッグを組んで、2025年秋、新たなスペシャルコラボレーションキャンペーンとして『#DRAW_YOURSELF』を展開いたします。

前回のコラボレーションでは、「自分らしく成長すること」の大切さをテーマに多くの共感をいただきました。今回は、さらにその世界観を広げ、「自分らしさを表現すること」の大切さをBE:FIRSTの新曲“Secret Garden”とともに表現するキャンペーンを展開いたします。

■ユニリーバの大切にする価値観「Be Yourself」と、BE:FIRSTの新曲「Secret Garden」から着想

ユニリーバ・ジャパンは、多様性を尊重し、気候変動・プラスチック問題への対応などサステナブルな取り組みや、さらに「ラックス」「ダヴ」などのブランド展開を通じて、「誰もが自分らしく、誇らしく、幸せに生きられる社会」の実現を目指しています。

2024年には「#GROW_UP_YOURSELF」をテーマに、自身を磨き上げ、進化し続けるBE:FIRSTとのコラボレーションを展開し、「常に変わりゆく時代の中で、自分らしく成長すること」の価値を伝え、多くの共感の声をいただきました。

2025年はその想いをさらに広げ、新キャンペーン『#DRAW_YOURSELF』を始動します。初のワールドツアーを経て、世界へと大きく羽ばたいているBE:FIRSTとともに、「自分らしさを表現すること」や「それぞれの“自分らしさ”が重なることで生まれること」の価値や素晴らしさを伝えていきます。本キャンペーンを通じて、一人ひとりが自分の未来を自由に、自分らしく描いていくことを応援してまいります。

■オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』で解禁された新曲「Secret Garden」がキャンペーンソングに！

BMSGが手がけるオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』の企画課題曲として、本日初公開されたBE:FIRSTの新曲「Secret Garden」をキャンペーンソングに起用し、BE:FIRSTとの新たなコラボレーションを展開いたします。

夢のかけらを見つけ、自分らしい輝きを完成させるための挑戦と成長の物語を描く、話題のオーディション番組の企画でも使用される新曲「Secret Garden」は、2010年代R&Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた、渾身のR&Bチューンです。キャンペーンに関する詳細は10月下旬ごろ、第二弾リリースおよび公式SNS等にて発表いたします。どうぞご期待ください！

■詳細は後日解禁！ここだけのSecret情報をお届け！

《Secret情報１.》

WEBCMではメンバー全員で初めての○○○○○に挑戦！？

昨年のキャンペーンでは、即興パフォーマンスを通じてメンバーの新しい一面に迫るWEBCMはファンの間で話題に。今年も、彼らの新しい魅力が垣間見えるムービーを制作中です。お楽しみに！

《Secret情報２.》

今年のキャンペーンは昨年以上にパワーアップ！メンバーが制作に携わる○○○が当たる！？

昨年のキャンペーンでは、ユニリーバが実施してきた数多くのキャンペーンの中でも歴史に残る応募数を記録した他、SNSや店頭でもたくさんの方にキャンペーンを盛り上げていただきました。そんな皆様への感謝の気持ちを込めて、今年のキャンペーンは、昨年以上にパワーアップしてお届けします！

■BE:FIRST

SKY-HI率いるBMSGに所属するダンス＆ボーカルグループ。それぞれが歌・ダンス・ラップに対して高いクオリティとポテンシャルを持っているのと同時に、作詞・作曲・コレオグラフにまで発揮される音楽的感度の高さ、そして七者七様の個性を持った華やかさが魅力。

アーティストサイト：https://befirst.tokyo/

■ユニリーバ・ジャパン

1964年に世界最大級の消費財メーカー、ユニリーバの日本法人として設立。

以来60年にわたり、日本の消費者の皆さまに「ラックス」、「ダヴ」、「ネクサス」、「プラウドメン」「ドメスト」など、ビューティ&パーソナルケア、ホームケアのブランドをお届けしています。「輝く毎日をすべての人に」というパーパス（目的・存在意義）のもと、「気候変動」「プラスチック」「自然の保護と再生」「エクイティ、ダイバーシティ、インクルージョン」「働き方」といった環境・社会の課題にも早くから取り組んできました。さまざまなパートナーの皆さまとともに、誰もが自分らしく、いきいきと幸せに暮らせるような未来に向かって、これからも変化を積み重ねていきます。