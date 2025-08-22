【リテールメディアサミット2025】「ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社」2年連続ゴールドスポンサー決定のお知らせ
昨年2,000名以上が来場したリテールメディアに特化したカンファレンス、業界のキーマンが一堂に集まり、その真価を可視化していく2日間
この度、リテールメディアサミット2025のゴールドスポンサーとして、「ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社」のご協賛が決定したことを、お知らせいたします。同社のゴールドスポンサーは2024年に続き2年連続となります。本イベントでは、業界をリードする各企業様の講演やセッションを通じて、リテールメディアの最新動向、先行ユースケース、ソリューション開発状況など、多彩なコンテンツをご提供いたします。
■ご協賛企業
社名 ：ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
所在地 ：神奈川県厚木市旭町四丁目14番1号
代表 ：指田 慎二（代表取締役社長 兼 CEO）
設立 ：2015年
事業内容：半導体関連製品と電子・電気機械器具の研究、開発、設計、生産、販売事業、およびこれに関連、附帯する事業
公式サイト：https://www.sony-semicon.com/ja/index.html
■概要
Retail Media Summit 2025
開催日：2025年10月8日(水)・9日(木)
時間 ：9時30分～19時00分
会場 ：ベルサール新宿グランド
所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー1F
※ご登壇状況に応じて、開催時間が変更になる可能性がございます。
■公式Webサイト
https://www.retailmedia-japan.com/
■入場について
Retail Media Summit 2025への来場は事前登録制となります。（入場無料）
https://biz.q-pass.jp/f/11824/retailmedia-japan2025
■現在決定しているご登壇企業様(五十音順)
・岡本 達也 氏 / 味の素株式会社 執行役常務 食品事業本部副事業本部長 兼 マーケティングデザインセンター長
・吉岡 聡史 氏 / 味の素AGF株式会社 ソリューションパートナー推進部 共創戦略グループ グループ長代理
・杉原 剛 氏 / アタラ株式会社 代表取締役CEO
・望月 洋志 氏 / 株式会社イトーヨーカ堂 営業本部 リテールメディアプロジェクト ディレクター
・今村 修一郎 氏 / 今村商事株式会社 代表取締役社長
・清田 明信 氏 / ウエルシア薬局株式会社 商品本部 マーケティング部 部長
・八木 太亮 氏 / 株式会社オトナル 代表取締役
・野原 聡 氏 / 花王株式会社 ヘアケア事業部 ブランドマネジャー
・中谷 有香 氏 / 花王株式会社 ヘアケア事業部 シニアマーケター
・山岡 智弘 氏 / 花王株式会社 ヘアケア事業部 シニアマーケター
・篠原 健吾 氏 / 花王株式会社 ヘアケア事業部 マーケター
・CRITEO株式会社 (登壇者調整中)
・速水 大剛 氏 / 株式会社ゲート・ワン 取締役COO FamilyMartVision事業責任者
・堀内 直人 氏 / 株式会社サイバーエージェント AI事業本部 協業リテールメディアディビジョン Retail Adsカンパニー 事業責任者
・武田 奈々 氏 / 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー マーケティング本部 ブランド戦略部 ブランディング室 室長
・杉浦 克樹 氏 / 株式会社セブン-イレブン・ジャパン マーケティング本部 デジタルサービス部 兼 リテールメディア推進部 総括マネジャー
・ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 (登壇者調整中)
・大日本印刷株式会社 (登壇者調整中)
・小橋 義浩 氏 / 株式会社ツルハホールディングス 執行役員 経営戦略本部長 兼 情報システム本部長
・瀬戸 栄地 氏 / TikTok for Business TikTok for Business Japan Global Business Solutions, Japan Client Partner
・雑賀 幸太郎 氏 / 株式会社トランスメディアGP 代表取締役 CEO
・日本マイクロソフト株式会社 (登壇者調整中)
・株式会社博報堂 (登壇者調整中)
・Nate Shurilla 氏 / Pacvue Head of APAC
・富永 朋信 氏 / 株式会社Preferred Networks エグゼクティブアドバイザー
・北原 規稚子 氏 / 株式会社MICHI 代表取締役 CEO
・赤星 大偉 氏 / 株式会社メルカリ Head of Ads Business
・藤中 太郎 氏 / Moloco合同会社 Moloco Commerce Media日本事業責任者
・林 拓人 氏 / 一般社団法人リテールAI研究会 代表理事
・三島 健 氏 / Rokt Head of Japan
・嵐 陽一 氏 / 株式会社ロフト DX推進室室長
※その他、ご登壇者様調整中
■メディアスポンサー様、後援団体様
・ダイヤモンド・チェーンストア(株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア)
・DIGIDAY(株式会社メディアジーン)
・MarkeZine(株式会社翔泳社)
・一般社団法人リテールAI研究会
※現在決定している登壇企業のセッション内容や今後の登壇企業は、公式サイトにて順次公開予定
■リテールメディアサミット2024アーカイブ
https://www.retailmedia-japan.com/archive.html
■株式会社アドインテ
会社名 ：株式会社アドインテ
設立 ：2009年4月
代表者 ：代表取締役 十河慎治
URL ：https://adinte.co.jp/
所在地 ：〒600-8441京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1CUBE西烏丸7F
事業内容：流通小売DX支援/リテールメディア開発・運用/O2O・OMOマーケティング