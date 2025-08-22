【既存ビジネスフォンを最大限に活かす】累計30,000社以上に導入されたMOTシリーズがさらに進化！新モデル「MOT/PBX　M-V5＋B」登場

株式会社バルテック

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」を提供している株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）は、電話業務を効率化する「MOT/PBX」シリーズの最新後継モデル「MOT/PBX M-V5＋B」を、リリースいたします。

「MOT/PBX M-V5＋B」は、前モデルで高い評価を得た基本性能と操作性はそのままに、最新の通信テクノロジーとお客様の声を反映した機能改善を融合したIP-PBXです。

現在使用中のビジネスフォンの環境を活かしながら、PBXを利用できるモデルです。

■MOT/PBX M-V5＋Bの刷新された仕様

・装置内部の耐久性や利用パーツの品質向上

耐久性が高い構造は、部品交換の作業工数も減り不意の停止や通信断が起きにくくなります。

・装置筐体のサイズと重量がコンパクトに

ACアダプタを含む本体重量

約3.61kg → 約2.61kg に軽量化

筐体サイズ

約300(W)×285 (D)×70 (H) mm →

約305(W)×206(D)×62 (H) mm

と、よりコンパクトに

■既存ビジネスフォンを最大限に活かす - MOT/PBX M-V5 (+B)

ビジネスフォンを導入したばかり、または既に運用中の企業様へ。

「MOT/PBX M-V5 (+B)」は、今お使いのビジネスフォン環境をそのまま活かしながら、最新のIP-PBX機能を追加できるモデルです。

【主な特長】

既存設備の活用：本体にBRIポートを内蔵し、従来型ビジネスフォンやISDN回線との接続が可能。

コスト削減：設備の入れ替えや追加工事を最小限に抑え、スムーズなシステム移行を実現。

最新機能の統合：スマートフォン内線化、在宅勤務対応、クラウド連携など、IP-PBXの最新機能をすぐに利用可能。

将来性：段階的なクラウド化やVoIP化にも対応可能。

今ある資産を無駄にせず、通信環境を一歩先へ進化させたい企業様に、MOT/PBX M-V5 (+B)は最適な選択肢です。





■専用サーバーで安定した通話を実現 法人向け電話システム「MOT/PBX」とは

MOT/PBXは、従来のビジネスフォンの機能に加えて、電話業務を効率化する機能（スマホ内線・CTI・IVR・通話録音など）が豊富に利用出来る法人向け電話システムです。

クラウドPBXと異なり１契約ごとに専用サーバーを構築して運用するので、基幹システムや自社システムとの柔軟な連携や運用に合わせた機能のカスタマイズ・大量の通話数でも安定した通話を実現できる電話システムです。

【導入メリット】

電話システムをクラウドではなく専用サーバーで構築するメリットがあります。

・柔軟なシステム連携

共有サーバーでは出来ない基幹システムや自社システムと連携して着信時に自動表示などが可能です。

・カスタマイズ

自社の電話運用に合わせて流すアナウンス内容や転送設定・機能などをカスタマイズが可能です。

・高品質

専用のサーバーを設置して運用するので共有サーバーを使用するプランより通話遅延などが発生しにくく高品質な通話環境を実現します。







専用サーバーで安定した通話を実現 法人向け電話システム「MOT/PBX」について詳しくは

https://www.mot-net.com/motpbx(https://www.mot-net.com/motpbx)





資料ダウンロードはこちら

https://www.mot-net.com/contact_wp/?wp_name=49(https://www.mot-net.com/contact_wp/?wp_name=49)









■会社概要

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp(https://www.webjapan.co.jp)





■導入コストが低くて、拡張・変更が柔軟でスピーディ！バルテックのクラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」とは

「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット経由で電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。スマホで会社番号を使った発着信ができ、オフィス以外でも電話業務を行えるため、リモートワークや拠点間の内線通話に対応しています。

企業の業務効率化と顧客対応の質向上をサポートするサービスとして利用されており、迷惑電話対策から社員の電話応対管理まで、幅広いニーズに応えています。





クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは

https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)