沖縄で好評のレンタルオフィスに「電話代行オプション」を追加　──今なら1か月無料キャンペーン実施中！

株式会社バルテック

沖縄県那覇市・久茂地の好立地、パレットくもじ9階に展開する「BAレンタルオフィス沖縄」では、このたび新たに「電話代行オプション」の提供を開始いたしました。それを記念し、初回1か月無料キャンペーンもあわせて実施しております。



■「電話代行オプション」導入の背景と特徴

従来のサービスでは、レンタルオフィス、シェアオフィス（フリーデスク）、バーチャルオフィスすべてにおいて、法人登記と専用電話番号（098番号）が付帯し、専用通話アプリ「MOT」による通話が可能でした 。



今回新たに加わった「電話代行オプション」では、以下のような特徴がございます。



専門スタッフによる電話対応

「オフィスのでんわばん」が、顧客からの入電を正確に受け止め、必要に応じた対応や取り次ぎを行います。



会社番号（098番号）を活用した信頼性の高い受付

お客様にとって分かりやすく、信頼につながるオフィス番号がそのまま使用可能です。



通話アプリ「MOT」連携

通話内容はMOTアプリを通じて確認・管理できるため、オフィスを離れている間も安心です。





このオプションにより、初めてのビジネスでも「電話対応業務」を安心して外部委託でき、より多くの時間をコア業務に振り向けることが可能です。

■ キャンペーン情報

内容：「電話代行オプション」1か月無料

対象：BAレンタルオフィス沖縄のご契約者全員（プランを問わず）

受付期間：本プレスリリース掲載日から2025年9月30日までのご申し込み分まで

適用条件：電話代行オプションの新規申し込みが対象となります



申し込みフォーム：https://www.ba-rentaloffice.com/contact/(https://www.ba-rentaloffice.com/contact/)

■ 電話代行「オフィスのでんわばん」とは

「オフィスのでんわばん」は、単なる“一次対応”にとどまらない、一歩進んだ電話代行サービスです。

従来の電話代行サービスは、電話内容をメールで通知するのみの「一次対応型」が主流です。しかし当社の「オフィスのでんわばん」では、内線への転送や、あらかじめ共有された情報に基づいたご案内対応まで行うことが可能。

顧客対応の品質を保ちつつ、業務効率化や人手不足の課題解決にもつながります。

サービス詳細：https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

■ 電話代行「オフィスのでんわばん」の特徴

・柔軟な対応体制

一次対応のメール報告だけでなく、事前情報による回答対応や内線への直接取次ぎも可能。業種・業務に合わせたきめ細やかな対応が可能です。



・無駄なコストの削減

一般的な電話代行は、代行業者へ外線転送が必要で、その際に転送料金が発生します。一方「オフィスのでんわばん」では転送料金不要。無駄なコストを削減できます。

・使うほど料金がお得に

営業電話などの不要な着信をブロックすることで着信数を削減。使えば使うほど、コストが抑えられます。

■BAレンタルオフィス那覇について

沖縄のビジネス一等地として知られる 那覇市久茂地 の住所で登記が可能。所在地は 那覇市久茂地1-1-1 9階 と非常に覚えやすく、名刺や案内にも最適です。

会社設立・起業・支店開設をご検討中の方には、専用の沖縄電話番号（市外局番 098 から始まる番号）をご利用いただける、低価格プランもご用意しております。



レンタルオフィス・シェアオフィスの会員様は、フリードリンクサービスもご利用いただけます。



立地は、那覇市内でも交通の要所として知られる「県庁前交差点」の北西側。周辺には「沖縄県庁」「那覇市役所」などの官公庁が集まり、また「那覇バスターミナル」も徒歩圏内にあるため、沖縄県内の移動拠点としても非常に利便性が高いエリアです。

さらに、沖縄都市モノレール（ゆいレール）「県庁前駅」とは連絡通路で直結しており、雨の日でも快適にアクセスが可能。那覇のビジネス拠点として理想的なロケーションです。

詳細ページ：https://www.ba-rentaloffice.com/(https://www.ba-rentaloffice.com/)

所在地

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地１丁目１-１パレットくもじ 9階

アクセス

交通アクセス

ゆいレールをご利用のお客様

県庁前駅 下車 徒歩1分（2Ｆ連絡口より直結）

路線バスをご利用のお客様

市内バス停（沖銀本店前・琉銀本店前）下車 徒歩3分

市内バス停（県庁前・パレットくもじ前）下車 徒歩1分

市外バス停（県庁北口）下車 徒歩1分



お問い合わせ・内覧予約

内覧・お申し込みは以下より承っております。



【お問い合わせ先】

BAレンタルオフィス（株式会社バルテックコミュニケーションズ）

TEL：098-988-9624

お問い合わせフォーム：https://www.ba-rentaloffice.com/contact/(https://www.ba-rentaloffice.com/contact/)

公式サイト：https://www.ba-rentaloffice.com/(https://www.ba-rentaloffice.com/)

■会社概要

会社名： 株式会社バルテックコミュニケーションズ

事業内容： コールセンター事業及びレンタルオフィス事業

設立： 2022年8月1日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号

URL： https://www.ba-rentaloffice.com/company/





□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/





■レンタルオフィス、バーチャルオフィスと組み合わせて利用できる！バルテックのクラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」とは

BAレンタルオフィス本町では、株式会社バルテックが提供するクラウド型ビジネスフォン「MOT/TEL（モッテル）」を活用いただけます。

MOT/TELは、スマートフォンやPCから会社番号での発着信・内線通話が可能なクラウド電話サービスで、オフィスに電話機を置く必要がありません。



このシステムを導入することで、

・オフィス外でも代表番号での応対が可能

・電話取次や内線通話による業務の効率化

・外出先でも電話対応が可能なテレワーク対応力

といった、現代の働き方にマッチした柔軟なビジネス運用を実現できます。

BAレンタルオフィス本町のバーチャルオフィスプランや個室利用と組み合わせることで、「リアルな拠点」×「スマートな通信環境」が同時に整い、より生産性の高いビジネス基盤をご提供いたします。

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは

https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)



