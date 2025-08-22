【新商品】自転車パーツブランド「GORIX」から、自転車タイヤ(GRAGORI+LINE.A2)が新発売!!

GORIX株式会社

GORIX 自転車 タイヤ 700×28c GRAGORI+LINE.A2

「“パフォーマンス性重視、驚くほど軽快に"」

快適さとスピードを両立したロードバイク用タイヤ「700×28C」。



120TPIの高密度ケーシングによるしなやかさと、セミスリックパターンによる転がり性能で、

滑らかでスピーディな走行を実現します。

軽量設計ながら耐久性にも優れ、通勤・通学からトレーニングやロングライドまで幅広く活躍します。 クラシックなスキンウォールデザインで、愛車のカスタム性も高める1本です。

特徴

● 120TPI高密度ケーシングでしなやか＆快適な乗り心地

● セミスリックパターン＋高圧対応で転がり抵抗を低減

● 耐パンクベルトを省いた軽量設計、わずか267g

● チェーファーファブリックで耐摩耗性＆耐久性を確保

● スキンウォール仕様でクラシックかつスタイリッシュ

商品の特徴

【驚くほど滑らかな乗り心地】

120TPIの高密度ケーシングを採用しています。

しなやかな構造が路面の微細な振動を吸収し、長時間ライドでも疲れを軽減します。

しなやかで低転がり抵抗の走行性能を実現し快適さを実感します。

【転がり抵抗を抑えたスピード性能】

空気圧最高100psiまで対応し、中央がスリックのセミスリックパターンにより、

直進時の転がり抵抗を最小限にします。

効率的に加速でき、トレーニングやレースでのパフォーマンスを高めます。

【軽量性と耐久性の絶妙なバランス】

耐パンクベルトを省くことで、重量わずか267gを実現し、ヒルクライムや加速時に有利です。

一方で、ビード部にはチェーファーファブリックを採用し、

リム打ちや摩耗からタイヤを保護することができ、耐久性も確保しています。

【クラシックなスキンウォールデザイン】

サイドウォールは軽量で美しいスキンウォール仕様です。

クラシックなロードバイクからグラベルロード、最新のクロモリバイクまで、

幅広いスタイルにマッチします。

【おすすめシーン】

ロードバイクでのロングライドやグランフォンド。

軽量性やパフォーマンス性を快適な乗り心地を重視する方。

クラシックカスタムやクロモリロードのスタイルアップに最適です。

商品の詳細

商品名：GORIX 自転車タイヤ(GRAGORI+LINE.A2)



販売価格：2,799円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。

