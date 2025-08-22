【新商品】自転車パーツブランド「GORIX」から、自転車タイヤ(GRAGORI+LINE.A2)が新発売!!
GORIX 自転車 タイヤ 700×28c GRAGORI+LINE.A2
「“パフォーマンス性重視、驚くほど軽快に"」
快適さとスピードを両立したロードバイク用タイヤ「700×28C」。
120TPIの高密度ケーシングによるしなやかさと、セミスリックパターンによる転がり性能で、
滑らかでスピーディな走行を実現します。
軽量設計ながら耐久性にも優れ、通勤・通学からトレーニングやロングライドまで幅広く活躍します。 クラシックなスキンウォールデザインで、愛車のカスタム性も高める1本です。
特徴
● 120TPI高密度ケーシングでしなやか＆快適な乗り心地
● セミスリックパターン＋高圧対応で転がり抵抗を低減
● 耐パンクベルトを省いた軽量設計、わずか267g
● チェーファーファブリックで耐摩耗性＆耐久性を確保
● スキンウォール仕様でクラシックかつスタイリッシュ
商品の特徴
【驚くほど滑らかな乗り心地】
120TPIの高密度ケーシングを採用しています。
しなやかな構造が路面の微細な振動を吸収し、長時間ライドでも疲れを軽減します。
しなやかで低転がり抵抗の走行性能を実現し快適さを実感します。
【転がり抵抗を抑えたスピード性能】
空気圧最高100psiまで対応し、中央がスリックのセミスリックパターンにより、
直進時の転がり抵抗を最小限にします。
効率的に加速でき、トレーニングやレースでのパフォーマンスを高めます。
【軽量性と耐久性の絶妙なバランス】
耐パンクベルトを省くことで、重量わずか267gを実現し、ヒルクライムや加速時に有利です。
一方で、ビード部にはチェーファーファブリックを採用し、
リム打ちや摩耗からタイヤを保護することができ、耐久性も確保しています。
【クラシックなスキンウォールデザイン】
サイドウォールは軽量で美しいスキンウォール仕様です。
クラシックなロードバイクからグラベルロード、最新のクロモリバイクまで、
幅広いスタイルにマッチします。
【おすすめシーン】
ロードバイクでのロングライドやグランフォンド。
軽量性やパフォーマンス性を快適な乗り心地を重視する方。
クラシックカスタムやクロモリロードのスタイルアップに最適です。
商品の詳細
商品名：GORIX 自転車タイヤ(GRAGORI+LINE.A2)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/wgo-s3-ccp/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/wgo-s3-ccp
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMRD7G1R
販売価格：2,799円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/56501/table/824_1_559005b7cc40765e65d7710bede4703b.jpg?v=202508230255 ]