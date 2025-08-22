秩父湯元 武甲温泉が、「夏休みの最後に宿題終わらせる大作戦」として、小学生を対象に勉強に集中できる環境を提供します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する秩父湯元 武甲温泉（埼玉県秩父郡横瀬町）は、2025年8月24日（日）、8月31日（日）に「夏休みの最後に宿題終わらせる大作戦」として、小学生向けに宿題の実施に集中できる勉強スペースを提供します。

夏休みも終わりが近づいていますが、このタイミングで宿題が終わっていないと焦っているご家庭もあるのではないでしょうか。武甲温泉では、宿題を終わらせたい小学生を対象に、みんなで集中して宿題を片付けられる場所として二階大広間を解放。スタッフが見守り役としてサポートさせていただきます。

無事に宿題を終わらせたら、ぜひゆっくり温泉や秩父名物を使ったお食事をお楽しみください。

＜武甲温泉 夏休みの最後に宿題終わらせる大作戦＞

実施日：2025年8月24日（日）、8月31日（日）

時間：１.10:30～11:15 ２.11:30～12:15 ３.13:00～13:45 ４.15:00～15:45 ５.16:00～16:45

※45分の交替制です

場所：二階大広間

料金：無料（入館料が別途かかります）

※大人の同伴者の入退室・支援は自由

※時間内に宿題完了したお子さまにお菓子をプレゼント

■秩父湯元 武甲温泉

武甲温泉は、秩父のシンボル武甲山の麓、横瀬川沿いにある温浴施設です。西武鉄道・横瀬駅より徒歩約10分。緑に囲まれた露天風呂や、ジェットバス、サウナ等を備えています。宿泊施設、キャンプ場も併設していますので、秩父・長瀞観光の拠点としてご利用ください。

埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3

https://www.buko-onsen.co.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

