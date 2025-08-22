ホリエモンAI学校株式会社、対話型音声AI SaaS「アイブリー」を提供する株式会社IVRyとパートナー契約を締結

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎）は、対話型音声AI SaaSを提供する「アイブリー」を提供する株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：奥西 亮賀）と、パートナー契約を締結したことをお知らせします。

人手不足は今や、すべての企業の経営課題です。特に、営業電話や定型的な問い合わせ、重要な着信の取りこぼしといった「電話対応」は、見えないコストとして生産性を圧迫し、顧客満足度を低下させる直接的な原因となっています。

本提携により、ホリエモンAI学校の受講企業は、学んだ生成AIスキルを活かしつつ、最も身近な課題である電話業務を「アイブリー」のAIにより自動化し、対話データを蓄積できます。これは、守り（業務効率化）と攻め（機会損失防止、データ活用）を同時に実現するDXとなり得ます。

私たちはパートナーとして、導入支援を通じて受講企業の成功にコミットします。誰もが創造性を発揮できる社会の実現へ。その大きな一歩を、この提携から力強く踏み出します。

■提携の背景

現在、日本企業は歴史的な人手不足という大きな課題に直面しています。多くの企業が生産性向上を目指してDXを推進する一方で、日々の業務に追われ、最も身近な課題である「電話対応」にメスを入れられずにいるケースが少なくありません。

企業が抱える電話対応の課題

電話対応に関して、企業は以下のような課題を抱えることが少なくありません。

- 集中力を奪う「営業電話や定型的な問い合わせ」短時間で済むはずのやり取りが長引き、担当者の手を止めてしまう。結果として、本来集中すべき業務や来客対応に支障をきたす場合があります。- 重要な着信への対応遅れや取りこぼし商談や採用に直結する電話にすぐ出られず、結果的に機会損失につながることがあります。特に即時対応が求められる業種では、その影響が顕著です。- 顧客体験を損なう「電話のたらい回し」担当者が不明で取り次ぎに時間がかかる、伝言が正しく共有されないなど、対応の遅延やクレームの発生につながるケースがあります。リモートワーク環境では、さらに対応が難航しやすい傾向にあります。- 離職につながるカスハラなどの「精神的ストレスコール」心無い言葉や理不尽な要求を含む電話は、従業員のウェルビーイングを脅かし、エンゲージメントを低下させる大きな要因です。担当者が一人で抱え込むことでメンタル不調に陥るケースも少なくありません。電話対応のプロセスにシステムを介在させることで、従業員を不必要なストレスから守り、安心して本来の業務に集中できる環境を構築します。

こうした課題は、業種や業態を問わず顧客満足度や業務効率に影響を及ぼし、DX推進の障壁となり得ます。これらは、「アイブリー」を効果的に活用することで解消が期待できるため、当社は正式なパートナーとして、受講企業のニーズに合わせた導入支援を行い、業務効率化とAI活用の加速を後押ししてまいります。

■対話型音声AI SaaS「アイブリー」について

24時間365日稼働するAIが、電話応答を自動化・標準化し、業務効率と顧客体験の質を同時に向上させます。

通話内容を自動で文字起こし・要約・分析し、FAQの自動生成や意図分類、KPIモニタリング・指標化まで対応。SalesforceなどのSFAやCRM、主要データウェアハウスとの即時連携も可能で、データ活用が難しい非構造化データを「経営資源」へと変換します。

誤情報を返さない独自技術 "ハルシネーションゼロ" により、業務自動化の信頼性も担保。オートコールと有人対応とのハイブリッド運用にも対応し、通話データを起点とした継続的な業務改善と、データドリブンな意思決定を支援します。

公式サイト：https://ivry.jp/

■ホリエモンAI学校について

ホリエモンAI学校は、非エンジニア層（管理職・営業・バックオフィス人材など）を対象に、業務自動化・AI活用人材を育成するオンラインスクールです。生成AIツールの活用方法、業務設計、社内展開方法までを体系的に学べるカリキュラムを提供しています。個人受講者に加え、法人導入も急増中です。

当社では、受講企業にとって必要とされるDXツールや、業務自動化のためのRPAツールを提供されている企業様との提携を幅広く募集しております。

■ 本件に関する取材・お問合せ

以下の連絡先までお願いいたします。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15レイフラット新宿B棟3F

TEL：03-4400-3424

Mail：ux@telewor.com

Web：https://horiemon.ai/