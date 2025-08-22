ペリエ千葉開業時から共に62年、老舗コスメティクスショップ「isamiya」が店舗を拡大してリニューアルオープン【2025年8月27日（水）】

株式会社千葉ステーションビル

株式会社千葉ステーションビル（本社：千葉市中央区、代表取締役社長：杉村 晶生）は、千葉の老舗企業である有限会社いさみや（本社：千葉市中央区、取締役社長：半田 実）が、JR千葉駅直結の商業施設「ペリエ千葉 ストリート１」にて運営するコスメティクスショップ「isamiya」（以下、イサミヤ）を改装し、８月27日（水）にリニューアルオープンすることをお知らせいたします。

isamiya店舗（正面）isamiya店舗２（アルビオン側）

イサミヤは、1963年のペリエ千葉の前身にあたる駅ビル開業時から出店し、ペリエ、地域のお客さまと共に62年の年月を歩んできました。世代を超えて長く支持され続ける安心感と信頼、個客に寄り添う接客力を活かし、今回のリニューアルでは、中心市街地に繋がるゾーン「ストリート１」における “新たな出会い”をテーマとしました。

誰もが訪れたくなる店舗デザイン、プライベート空間の拡充、更なる提案力の強化を実施し、お客さま一人ひとりがこれまで以上に楽しい時間を過ごしていただけるよう、美とウェルネスを通じた唯一無二のお買い物体験を提供いたします。

１．店舗概要

店内イメージ

■ショップ名：isamiya（イサミヤ） ペリエ千葉店

■業種：コスメティクス

■場所：ペリエ千葉 ストリート１

■営業時間：月～土10:00～21:00／日 祝10:00～20:30

■取扱ブランド数：約60ブランド

<出店企業>

■会社名：有限会社いさみや

■創業：1953年

■代表：取締役社長 半田 実

■本社所在地：千葉県千葉市中央区弁天１-15-1 細川ビル３F

２．リニューアルの特徴

■こだわり１. 新規ブランド導入（ADDICTION、雪肌精 BLUE）

感度が高く幅広い層のニーズに応えるMD

新規取り扱いブランド「ADDICTION」（アディクション）、「雪肌精 BLUE」が登場。

若年層や美容意識の高い層に向けたブランドラインナップが、幅広いお客さまとの接点を生み出します。

また、「アルビオン」が本館４Ｆからイサミヤ店内に移転。人気ブランドが集結し、新たな魅力をお届けします。

■こだわり２. 店舗の一体感とブランド個性を引き出す店舗設計

「出会い」から「体験」へ導くレイアウト

通路に面した「ファーストコンタクトエリア」には、SNS連動型のディスプレイや、デジタルサイネージを設置し、商品・ブランドの最新情報を発信します。店内には充実したトライアル環境を設け、お客さまには複数ブランドを横断的に比較しながら、最適な商品をお選びいただけます。

■こだわり３. プライベート空間「トリートメントルーム」を新設

体験価値を最大化する丁寧なカウンセリング

全ブランドの商品を対象とした、プライベート空間でのスキンケア体験や施術サービスを提供する「トリートメントルーム」を設置しました。

店内には各メーカーから４～５名の専門スタッフが常駐しています。丁寧なカウンセリングとタッチアップを通じて、ご相談やお試しを安心して体験いただけます。

<店内MAP>

●エントランスを拡張し、間口を広げたことで、入店しやすく、店内を見渡せる見通しの良い環境を創出しています

●明るく、共用通路に開かれた環境デザインは、フロア全体の華やかさを演出します

<リニューアルに込めた想い>

各メーカーとの深い信頼関係

「キレイへの扉、ここにあります」をキャッチコピーに、ピンクの扉をエントランスデザインに掲げ、地域の美容をここから広げていくことを目指して、取組みを推進してきました。特に、「美容」「化粧品」という業種の特徴でもあるリアル店舗でしか出来ないコミュニケーションを大事にしています。高い専門性と、メーカーの垣根を超えた接客や一体的なサービスは強みのひとつであり、これを支える各メーカーとの深い信頼関係が、当社の最大の特徴です。

「キレイへの扉 Chapter2」リアル店舗の醍醐味

今回、「キレイへの扉 Chapter2」としてリニューアルオープンを迎え、これまで以上に、「リアル店舗」の醍醐味を突き進んで参ります。お客さま一人ひとりに寄り添い、満足感と安心なお買い物が楽しめる環境をお届けします。そして、再びご来店いただける店づくりをスタッフが一丸となって目指し、上質な体験・サービス推進に取組んで参ります。

（コメント：有限会社いさみや 広報担当 溝口 弘美）

４．リニューアルオープン記念企画 概要

期間：８月２７日（水）～なくなり次第終了

■各メーカー特典【ADDICTION】

ADDICTION商品8,800円（税込）以上お買い上げの方、先着30名に、「ADDICTIONオリジナルポーチ」をプレゼント。

ADDICTION オリジナルポーチ

【雪肌精BLUE】

１.雪肌精BLUEシリーズ商品を6,600円（税込）以上お買い上げの方に、「雪肌精 BLUE ディープ ハイドレイティング エッセンス リキッド」＋「雪肌精 BLUE バランシングオイル３種類から選べるボトルサンプル」をプレゼント。

雪肌精 BLUEバランシングオイル３種類から選べるボトルサンプル

スムースハイドレイティングクリームボトルサンプル

２.雪肌精 BLUE バランシングオイル(３種) 8,800円(税込)ご購入の方に、「雪肌精 BLUE スムース ハイドレイティング クリーム ボトルサンプル」をプレゼント。

【アルビオン】スキンコンディショナー 27ml ミニボトルアンフィネス 乳液２４g ミニボトル

アルビオン商品１点以上お買い上げの方に、「アルビオン スキンコンディショナー 27ml ミニボトル」＋「アルビオン アンフィネス 乳液24g ミニボトル」をプレゼント。

■isamiya特典

【イサミヤ限定 JRE POINT ×５ 】

27日(水)・28(木)の2日間、「isamiya限定JRE POINTポイントアップキャンペーン×5」を開催。

※通常、100円(税抜)ごとに1ポイントたまるJRE POINTが、100円(税抜)ごとに5ポイントたまります。

※軽減税率の適用有無にかかわらず、お買い上げ金額から8％分を差し引いて税抜金額相当といたします。

ノベルティプレゼント

isamiyaロゴ入りキャンディ イメージ

２７日（水）オープンより、店内商品をお買い上げの方、先着1,000名に、「isamiya ロゴ入りキャンディー」をプレゼント。

※掲載画像は全てイメージです

※状況によって一部内容は変更になる場合がございます

５．ペリエ千葉 今後について

ペリエ千葉は、この夏以降、段階的なリニューアルを実施しています。各ゾーン、各階層においてお客さまのニーズにお応えし、日常でも、特別な日にも、ご来館のたびに新しい発見や楽しさに出会える、心地よさと魅力を備えた商業施設を目指してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社千葉ステーションビル

所在地：千葉市中央区新千葉一丁目7番2号 ペリエ＋plus ビル

代表者：代表取締役社長 杉村 晶生

ホームページ：https://www.perie.co.jp

【ペリエ千葉】

所在地：千葉市中央区新千葉１丁目１-１

規模：地上7階、地下1階

延床面積：約66,730 平方メートル

ホームページ：https://www.perie.co.jp/chiba/