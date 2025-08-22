大阪信用金庫

大阪信用金庫（理事長 高井嘉津義）は、２０２２年２月２１日にミライドア株式会社（旧・フューチャーベンチャーキャピタル株式会社）と共に設立した「だいしん創業支援２号ファンド」において、第１２号となる投資を行いましたのでお知らせいたします。

当ファンドは、２０１４年に設立した「だいしん創業支援ファンド」の後継ファンドで、大阪地域での創業者に対し資本と経営の強化を支援する目的のものです。また、その活用促進にあたっては、日本政策金融公庫、大阪府、大阪産業局と連携しています。

今後も、大阪で起業を考えている方や創業間もない方に対して積極的に投資を行っていきます。

◆企 業 名 株式会社オオサカポテト 代表取締役 渡邊 博文

◆設 立 ２０２５年２月３日

◆事業内容 耕作放棄地を活用したオリジナルブランド「夢シルク」の生産・販売

◆投資実行日 ２０２５年８月８日

◆特 徴 同社は「大阪をさつまいもの産地に」をテーマに、耕作放棄地を活用してオリジナルブランド「夢シルク」を生産・販売しています。大阪府八尾市、羽曳野市、河南町で約４０反の土地を利用し、府内最大規模の生産量を誇ります。「夢シルク」は関西圏内の大手スーパーからの引合いや、焼酎、洋菓子、パンなどの加工品にも利用され、需要が高まっています。地域住民向けの農業体験イベントを通じて、農業への関心を高め、持続可能な都市型農業モデルを確立し、地域と共に成長を目指しています。