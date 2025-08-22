¡Ö¤ª¤ª¤µ¤«ÃÏ°è³èÀ²½¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤«¤éÂè£±¹æ¤ÎÅê»ñ¼Â¹Ô¡ª
¡¡Âçºå¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÊÍý»öÄ¹¡¡¹â°æ²ÅÄÅµÁ¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£´·î£±Æü¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒABAKAM¡Ê¥¢¥Ð¥«¥à¡Ë¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾¾ËÜÄ¾¿Í¡Ë¤È¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¡¢£²¼Ô¤ËÂçºåÉÜ¤ò²Ã¤¨¤¿£³¼Ô´Ö¤ÇÅö¥Õ¥¡¥ó¥É³èÍÑÂ¥¿Ê¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤ª¤µ¤«ÃÏ°è³èÀ²½¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè£±¹æ¤È¤Ê¤ëÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÂçºåÉÜÆâ¤ÎÁÏ¶È¡¦ÂèÆóÁÏ¶È¼Ô¤äÂçºåÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ö¶È¼Ô¤òÈ¯·¡¤·¡¢¤½¤Î»ö¶È¼Ô¤Î»ñËÜ¤È·Ð±Ä¤Î¶¯²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Âçºå»º¶È¶É¡¢ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¦¹ÔÀ¯¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂçºåÃÏ°è¤ÎÂÐ¾Ý»ö¶È¼Ô¤Î»ö¶È²½¡¦»ö¶È³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¡´ë ¶È Ì¾¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ª¥µ¥«¥Ý¥Æ¥È¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÏî´¡¡ÇîÊ¸
¢¡Àß¡¡¡¡Î©¡¡¡¡¡¡£²£°£²£µÇ¯£²·î£³Æü
¢¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¹ÌºîÊü´þÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÌ´¥·¥ë¥¯¡×¤ÎÀ¸»º¡¦ÈÎÇä
¢¡Åê»ñ¼Â¹ÔÆü¡¡¡¡£²£°£²£µÇ¯£¸·î£¸Æü
¢¡ÆÃ¡¡¡¡Ä§¡¡¡¡¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÂçºå¤ò¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î»ºÃÏ¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¹ÌºîÊü´þÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÌ´¥·¥ë¥¯¡×¤òÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¡¢±©±ÈÌî»Ô¡¢²ÏÆîÄ®¤ÇÌó£´£°È¿¤ÎÅÚÃÏ¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÉÜÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ´¥·¥ë¥¯¡×¤Ï´ØÀ¾·÷Æâ¤ÎÂç¼ê¥¹ー¥Ñー¤«¤é¤Î°ú¹ç¤¤¤ä¡¢¾ÆÃñ¡¢ÍÎ²Û»Ò¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¤Ë¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è½»Ì±¸þ¤±¤ÎÇÀ¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇÀ¶È¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô·¿ÇÀ¶È¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£