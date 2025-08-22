サンサンキッズTVが「サンサンキッズTV おもちゃショープレゼントキャンペーン」を開催！

株式会社aquwa

株式会社aquwa（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役：佐々木 和哉）の運営するファミリー向け人気YouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」（登録者数186万人 / 総再生数29億回）が、東京おもちゃショー2025に出展する各ブースとのコラボライブ配信を記念して、『サンサンキッズTVおもちゃショープレゼントキャンペーン』を開催いたします。

登録者186万人を超える人気YouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」が、東京おもちゃショー2025の各ブースから楽しいライブ配信を実施！？

様々な新作おもちゃの魅力をたっぷりお届けするこの配信にあわせて、豪華なプレゼントキャンペーンを開催します！

賞品は様々な大人気のおもちゃや新商品、”サンサンキッズTVグッズ”など盛りだくさん！

応募したい賞品を選んで応募フォームからご応募いただけます♪

当選者は、各出展ブースごとのライブ配信内で発表！

キャンペーンに応募して、ライブ配信をいっしょに楽しもう！

■東京おもちゃショー2025

https://www.tokyotoyshow.com/

サンサンキッズTV おもちゃショープレゼントキャンペーン 概要

■キャンペーン名称

サンサンキッズTV おもちゃショープレゼントキャンペーン

■応募期間

2025年8月22日（金）～8月25日（月）午前11時59分

■応募方法

以下の応募フォームよりご応募ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvg0RWHE7jTzOjfUB7FTyMpjBtonJDAg0eGvnAZnHPhM2IJw/viewform

※応募は日本国内在住の方に限ります。

■賞品

様々な大人気のおもちゃや新商品、”サンサンキッズTVグッズ”など

詳細は応募フォームをご確認ください。

■当選発表

8月28日、29日にYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」にて行われる

東京おもちゃショー2025の各社ブースでのライブ配信中に発表予定

（その後、当選者へメールにてご連絡致します）

■注意事項

・応募はお一人様1回限りとなります。

・応募内容に不備がある場合は無効となる可能性があります。

・賞品の発送は日本国内に限ります。

その他応募要項・注意事項等は応募フォームをご確認ください。

■キャンペーンの詳細をライブ配信でチェックしよう！

8月22日（金）20時00分からサンサンキッズTVでライブ配信を実施！

キャンペーンの詳細やライブ配信のことなど、色んな情報をお知らせします♪

サンサンキッズTV - YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@sunsunkidstv/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社aquwa

Mail：info@aquwa.co.jp

サンサンキッズTVとは

3～6歳のお子様向けに、「楽しく学べる」体験の提供を目指し、登録者186万人・総再生回数29億回を突破している今注目のYouTube動画チャンネルです（2025年8月現在）

好奇心旺盛で、冒険精神豊かなお子様が笑顔と共に成長できるように、サンサンキッズTVは親子で楽しめるお絵かき遊び、歌、工作、おもちゃ遊びなど様々な動画をアップしています。

●YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCShFhaDUub-4RZefXJwjQug

●公式WEBサイト

https://sunsunkidstv.com/

●オフィシャルグッズサイト

https://sunsunkidstv.shop/

キャラクター紹介

サンサン

最近はツッコミ役も華麗にこなし中6歳の太陽の男の子で、ちょっぴり頼りないけどみんなに慕われている。

身長はトマト3個分、体重はトマト2個分で、オムライスが大好き♪

お腹のチャックの中身は誰にも秘密！

くもりん

好奇心旺盛ですっごくドジな6歳の雲の男の子。

サンサンと仲良しでいつも一緒にいる。

食いしん坊で忘れん坊でおっちょこちょいで、いつもドタバタしてる。

バナナが大好き♪

会社概要

株式会社aquwaは、『「面白い」を創る 「おもしろい」をひろげる』をミッションとして、多角的な視点で日々こだわり突き詰めた「届けたいコトが届けたい場所に届くコンテンツ」を制作・発信し続ける集団です。

幼児・ファミリー向けのYouTubeチャンネル「サンサンキッズTV」の運営、YouTubeを中心とした動画コンテンツ制作をはじめ、マンガ動画事業、YouTubeマーケティング・コンサルティング事業、PR動画・コンテンツ等を展開しています。

・創立日：2014年8月

・会社所在地：東京都渋谷区富ケ谷１丁目４４-４ 代々木いずみマンション６０１号室

・代表取締役： 佐々木和哉

・公式HP：http://aquwa.co.jp