CBRE¡¢À¾Å´¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤ò¿ä¿Ê
¥·ー¥Óー¥¢ー¥ë¥¤ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó COO ÄÔµ®»Ë¡¢°Ê²¼CBRE¡Ë¤ª¤è¤ÓÀ¾Å´¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±»À¸¾ëÂÀÏº¡¢°Ê²¼ À¾Å´AM¡Ë¤Ï8·î22Æü¡¢À¾Å´AM¤¬ÁÈÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹»äÊçREIT¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒNNR¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂè£³¹æ¡Ê°Ê²¼Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤òÁÈÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢CBREÊ¡²¬»ÙÅ¹¤Ï¡¢À¾Å´AM¤Ë¤è¤ë»äÊç¥êー¥È¤ÎÁÈÀ®¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¶å½£¥¨¥ê¥¢½êºß¤ÎÄÂÂß½»Âð7Åï¡Ê½êºßÃÏÅùÈó³«¼¨¡Ë¤Î¼èÆÀ¤ÎÃç²ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢CBRE¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÌç¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÏÅö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬»ÙÅ¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑÀïÎ¬¤òºöÄê¡¢Ê£¿ô¤ÎÅê»ñ²È¡¦¥ì¥ó¥Àー¤«¤é¤Î»ñ¶â»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÈÀ®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CBRE¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥»¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÉÔÆ°»º±¿ÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤«¤ÄÀïÎ¬Åª¤ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢À¾Å´¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢Âè16¼¡Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ê2023Ç¯ÅÙ～2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÄ©Àï～Challenge for sustainable growth～¡Ù¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢½ÅÅÀÀïÎ¬¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡ÖÀ®Ä¹»ö¶È¤Î³È½¼¤È¿·¤¿¤Ê²Ô¤°ÎÏ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾Å´AM¤ÏÉÔÆ°»ºÎ®Æ°²½¥¹¥ー¥à¤Î³èÍÑ³ÈÂç¤ËÈ÷¤¨¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÈÀ®¤ä±¿ÍÑ¤ÎÃæ³ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÏCBRE¤è¤ê¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤ò¼õÂ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ°Æ·ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦³ÍÆÀ¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë»äÊçREITÁÈÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¹½ÃÛ¤ò°ìÃÊ¤È¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
Âè£³¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÈÀ®Æü¡§2025Ç¯8·î22Æü
Ì¾¾Î¡§¹çÆ±²ñ¼ÒNNR¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂè£³¹æ
»ñ»ºµ¬ÌÏ¡§Ìó61²¯±ß
¥ì¥ó¥Àー¡§³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡²¬¶ä¹Ô
Æ¿Ì¾ÁÈ¹ç½Ð»ñ¼Ô¡§À¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Â¾
¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡§¥·ー¥Óー¥¢ー¥ë¥¤ー³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨À¾Å´AM¤Ï¥µ¥Ö¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ»²²è
CBRE¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.cbre.co.jp/services/invest-finance-and-value/capital-markets/asset-management)
CBRE ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º»ñ»º¤ò½êÍ¤¹¤ëË¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¢¤ë¥½ー¥·¥ó¥°¡¢¥¢¥¯¥¤¥¸¥·¥ç¥ó¡¢´üÃæ±¿±Ä¡¢ÇäµÑ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÊ³¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½õ¸À¤ä¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ©Ìó¾ò·ï¤Î²¼¤ÇÅê»ñÉÔÆ°»º¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤ÎºÇÂç²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¡¢¥ê¥Æー¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ÜÀß¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥»¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢CBRE¤ÎÁí¹çÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥êー¥·¥ó¥°¡¢Ãç²ð¡¢¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢´ÕÄê¡¢¥ê¥µー¥Á¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Î³Æ¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎºÇÅ¬¤ÊÅê»ñ±¿ÍÑ¤Î¼Â¸½¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥Óー¥¢ー¥ë¥¤ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.cbre.co.jp/)
¥·ー¥Óー¥¢ー¥ë¥¤ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÊÆCBRE¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¡¦ÇäÇãÃç²ð¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³Æ¼ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êーµ¡Ç½¤ä¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÉÔÆ°»º´ÕÄêÉ¾²Á¤Ê¤É¤Î17¤ÎÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¤òÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±ÉÔÆ°»º¤Î¥Èー¥¿¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£CBRE¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿À¸¶ð¾¦»ö¤¬1970Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ9µòÅÀ¤ÇÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ëÉÔÆ°»º¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー&¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¹ñÆâÌó1,700Ì¾*¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê*»Ò²ñ¼Ò¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬¡¢ºÇÅ¬¤«¤ÄÅª³Î¤ÊÉÔÆ°»º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¥Ûー¥à¥Úー¥¸ www.cbre.co.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È LinkedIn | X | Facebook
CBRE¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.cbre.com/)
CBRE¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó500¡×¤ä¡ÖS&P 500¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥À¥é¥¹¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓÅê»ñ¸ÜÌä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡Ê2024Ç¯¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥Ùー¥¹¡Ë¡£Á´À¤³¦¤Ç140,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷(¥¿ー¥Êー¡õ¥¿¥¦¥ó¥¼¥ó¥È¤Î½¾¶È°÷¤ò´Þ¤à)¤òÍÊ¤·¡¢100¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡Ê¥êー¥·¥ó¥°¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¢ÉÔÆ°»º¥Ç¥Ã¥È¥ª¥ê¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¥íー¥ó¡¢ÉÔÆ°»º´ÕÄêÉ¾²Á¡Ë¡¢¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡õ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê¥×¥í¥°¥é¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥¹¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¨¥¹¥Æー¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ³«È¯¡Ë¤Î4¤Ä¤Î»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾Å´¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.nishitetsu.ne.jp/nam/index.html)
À¾Å´¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2024Ç¯10·î1Æü¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Î100¡ó½Ð»ñ¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤Ë¤·¤Æ¤Ä¥°¥ëー¥×¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢Ì´¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡Ö¤Þ¤Á¤Ë¡¢Ì´¤òÉÁ¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡²¬¤òÃæ¿´¤Ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÉÔÆ°»º¤ÎÎ®Æ°²½¤òÄÌ¤¸¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
