「固定か変動か」もう迷わない。MILIZE、住宅ローン選びの悩みや不安を解消する新しいWebアプリ「milize Houzy」を提供開始

株式会社MILIZE（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中徹、以下「MILIZE」）は、住宅ローン選びの悩みや不安を解消する新しいWebアプリ 「milize Houzy（ミライズ ハウジー）」をリリースしました。近年、住宅価格の高騰に伴い、ペアローンや年収合算で住宅ローンを組む方が増えています。しかし、世の中に溢れる情報は断片的で、複数のシミュレーションを比較検討する手間がかかるのが現状です。「milize Houzy」は、金利タイプ別のシミュレーションはもちろん、ペアローンや年収合算に特化したシミュレーションをワンストップで提供。さらに、「金利ロボアド」機能により、固定金利か変動金利か、という多くの人が抱える悩みに答えを提示します。

■ 開発の背景

MILIZEでは、ファイナンシャルプランナー（FP）、IFA、保険代理店の皆様の業務を支援するクラウド型ライフプランシミュレーションツールを提供しています。

近年、住宅ローンの金利上昇や住宅価格の高騰を受け、金利選択（変動金利と固定金利）やより低金利のローンへの借換といった住宅ローンを検討するコストが増大するなか、金利情報や返済シミュレーションなどをワンストップで提供する住宅ローンアプリのニーズが高まっています。

このようなニーズを踏まえ、ユーザーが時間と場所を選ばず住宅ローンに関する情報を取得できる機能を提供したいと考えました。スマホでも使え、ペアローンだけではなく収入合算といった住宅ローンの借入方法に対応した各種シミュレーションと住宅ローンに関する情報を提供する「milize Houzy」を開発しました。

■ 「milize Houzy」の概要

「milize Houzy」は、住宅ローン選びの悩みや不安を解消するWebアプリです。

以下のサービスを提供し、住宅ローン検討をサポートします。

※Houzyとは「house(家)」と「easy（やさしい）」の造語

＜シミュレーション機能＞

- 金利タイプ診断ユーザーに向いている金利タイプを診断し、変動金利・固定金利の選択に関するアドバイスを提供します。- 借入可能額シミュレーション借入可能な金額の目安を提示します。- 返済額シミュレーション借入希望額や返済条件を入力することで、毎月返済額や総返済額を算出します。- 住宅ローン控除シミュレーション現行の住宅ローン減税に基づく控除額をシミュレーションします。- 借り換えシミュレーション借り換え前後の返済額を比較し、借り換えのメリットを確認できます。- コラム「住宅ローンのまめ知識」団体信用生命保険や返済比率など住宅ローンの借り入れ検討にあたり必要となる情報を提供します。

＜想定事例＞

- 個人のお客様金利タイプで迷った時に、固定金利と変動金利の比較シミュレーションで、返済額の違いを検討できます。- 金融機関やFPお客様への説明ツールとして、住宅ローンの相談時に、お客様の状況に合わせたシミュレーションパターンを提示し、分かりやすく説明できます。- ハウスメーカー・不動産会社お客様への提案ツールとして、お客様へ住宅プランを提案する際、具体的な住宅ローンシミュレーション結果をその場で提示できます。

コンサルティングツールや自社アプリとしてのご利用を希望の金融機関・FP事務所・ハウスメーカー・不動産会社の方はMILIZEのお問い合わせフォームからお問い合わせください。

■ 今後の展開

MILIZEは今後、個人の住宅購入計画のサポートだけでなく、金融機関、ファイナンシャルプランナー、住宅メーカー、不動産といった法人の業務効率化にも貢献します。今後もユーザーの声を反映させながら、住宅ローンに関するすべての悩みを解決できるプラットフォームを目指してまいります。

■ 株式会社MILIZEについて

社 名：株式会社MILIZE

URL ：https://milize.co.jp/

所在地：東京都港区芝浦4丁目12番38号 CANAL GATE SHIBAURA (キャナルゲート芝浦) ビル6階

設 立：2009年4月

代表者：代表取締役社長 田中 徹

事業内容：金融工学、AI研究、フィンテックツールの企画・開発・運用、新ビジネス共創・金融マーケティング支援

