¥Ð¥¿ー¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤È±ö¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡Ö¥µ¥Ö¥ì ¥ª ¥Öー¥ë¡× ¡¡»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー¤Î¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþºÅ»ö¤Ë¤Æ8·î25Æü¿·È¯Çä
»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー¤Ï¡¢2025Ç¯8·î25Æü(·î)¤è¤ê¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥Ö¥ì ¥ª ¥Öー¥ë¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡JRÅìµþ±Ø¹½Æâ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤ÎºÅ»ö¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡Ö¥µ¥Ö¥ì ¥ª ¥Öー¥ë¡×¿·È¯Çä¡ª
»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー¤Ï8·î25Æü(·î)～9·î15Æü(·î)¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ±Ø1³¬²þ»¥Æâ¤Ë¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤ÎºÅ»ö¥¹¥Úー¥¹¡ÖPOP UP GRANSTA GREEN¡×¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÅ»ö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¯¥ìー¥à ¥«¥é¥á¥ë¡×¤ä¥¥åー¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥Ö¥ì ¥ª ¥Öー¥ë¡×¤¬¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë½é¤á¤Æ¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£µ¢¾Ê¤ä¤´Î¹¹Ô¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥µ¥Ö¥ì ¥ª ¥Öー¥ë6ËçÆþ¡¡1,080±ß / 12ËçÆþ¡¡2,160±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2025Ç¯8·î25Æü(·î)～
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ JRÅìµþ±Ø¹½Æâ¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþºÅ»ö¡¡¤Û¤«9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê
¹ñ»ºÌµ±ö¥Ð¥¿ー¤ò28¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍ¥¤·¤¤Ì£¤Î¥µ¥Ö¥ì¡£ËÌ³¤Æ»»º¤Æ¤ó¤µ¤¤¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¥°¥é¥Ë¥åーÅü¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¾Æ¤±ö¤È¡¢¥Ð¥¿ー¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤Ð¤·¤¯¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥µ¥Ö¥ì¤Î¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥´ー¥ë¥É¤È¹õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¡£Ãæ¿È¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥µ¥Ö¥ì¤òÉÁ¤¡¢¥µ¥Ö¥ì¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤Î¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÈÎÇäÍ½ÄêÅ¹ÊÞ
ºÅ»ö
JRÅìµþ±Ø¹½Æâ¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡ÖPOP UP GRANSTA GREEN ¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î25Æü(·î)～9·î15Æü(·î)
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î～ÅÚÍËÆü 8:00～22:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æü¡¦½ËÆü 8:00～21:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡*Ï¢µÙ¤Î¾ì¹ç¡¢Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î¤ß21:00 ÊÄÅ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡*ºÇ½ªÆü¤Î¤ß20:00 ÊÄÅ¹
¾ïÀßÅ¹ÊÞ
»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー È¬½Å½§¥·¥ç¥Ã¥×¡§2025Ç¯9·î16Æü(²Ð)È¯Çä
»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー ¥¨¥¥åー¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½ÂÃ«Å¹¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å)È¯Çä
Å¹ÊÞ¾ðÊó¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL ¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://parlour.shiseido.co.jp/shoplist/
¤Û¤«¡¢½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê
*¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ï¼Ì¿¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
*²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
*¤³¤Á¤é¤Î¾ðÊó¤Ï2025Ç¯8·î20Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯²Á³Ê¤ä»ÅÍÍÅù¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー ¤ªµÒ¤µ¤ÞÁë¸ý
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8-8-3
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-4710-04
¼õÉÕ»þ´Ö¡§·î～ÅÚÍËÆü 10¡§00～17¡§00¡Ê½ËÆü¡¢²Æ´üµÙ²Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
