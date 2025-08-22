イタリアのブランド FURLAから、新フレグランス ラインが登場！ブランドアイコンのバッグからインスパイアされた、先時代デザイン

株式会社ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社である株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、国内総代理店として、イタリアのブランドFURLA（フルラ）から、『アルモニオーサ オードパルファム』を8月29日(金)より全国のロフト※ およびロフトネットストア(www.loft.co.jp/store/)にて開催する「ロフト コスメフェスティバル2025AW」と公式オンラインストアにて先行発売、10月7日(火)に一般発売いたします。

フルラ アルモニオーサ オードパルファム 30mL

【新商品紹介】

FURLA (フルラ) はフレグランスの世界へと旅を続けています。FURLAの新しいフレグランスラインの第一弾として登場した、アルモニオーサ オードパルファム。

シャープなエッジと柔らかな曲線を融合させたボトルデザイン。FURLAのバッグ「スフェラ（Sfera）」の美学を想起させる、ユニークでエレガントな設計に仕上げました。メタリック加工のパッケージには、ホログラフィックの3Dデザインが施されています。

【香りについて】

フレッシュなマンダリンとブラックカラントに、落ち着きのあるジャスミンやカシミアウッドが合わさることで、躍動感の中に奥深さと優雅さを感じるフレグランスとなっています。

【商品概要】

商品名 ：フルラ アルモニオーサ オードパルファム

内容量 ：30mL

価格 ：4,950円(税込)

発売日 ：先行発売 8/29(金) ／ 一般発売 10/7(火)

取扱店舗 ：先行発売 全国のロフト※ およびロフトネットストア(www.loft.co.jp/store/)

ブランド公式オンラインストア「U.HEALTH&BEAUTYオンライン」

(www.fragrance-u.jp)

一般発売 バラエティショップ、GMS、ディスカウントストア、家電量販店など

全国の香水取扱店で販売

お客様からのお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-487-402

※ 一部取り扱いのない店舗もございます。

＜参考資料＞【フルラ 商品ラインナップ】

〈10mLシリーズ〉

〈30mLシリーズ〉

【フルラのご紹介】

フルラは、1927年にイタリア北部にある都市ボローニャにて創業し、90年以上続く歴史あるブランドです。伝統を継承しながら進化し、素材への拘りやクラフトマンシップを貫き、イタリアならではの美しい色彩や色使いと、コンテンポラリーで洗練されたデザインによる様々なコレクションを提案します。グローバルな多様性を尊重するインクルーシブなブランド精神が、フルラ独自の美学、シンプルでありシックなスタイルとクオリティに映し出されています。

香りといえば、(株)ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「アニディール」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。