【SNS・広報担当必見】「PRTIMESを徹底的に使い倒す！問い合わせと採用を増やす PR × SNS勉強会」開催レポート

2025年8月20日（水）、株式会社SNSコーチと株式会社IDEATECHの共催により、「PR × SNS活用」によって問い合わせと採用力を高める勉強会が開催されました。

本セミナーには、経営者・人事・広報担当者を中心に多くの申し込みがあり、「自社に広報専任がいない企業でも実践できる発信術」に注目が集まりました。

■概要

PRTIMESを徹底的に使い倒す！問い合わせと採用を増やす PR × SNS勉強会～社内に広報担当がいなくてもできる「低コスト・高効果」の認知拡大術～[表: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/61_1_f3275d90e0feb5d6cc7b965be9d063ae.jpg?v=202508230155 ]

■第1章：PRTIMESは“ただの配信ツール”ではない

IDEATECH 取締役・競仁志 氏

PR TIMESの実力を改めて捉え直すところからセミナーはスタート。

1件のプレスリリースで「メディア掲載25～40件、PV300～600（実質それ以上）」という可能性が語られ、採用・マーケ・営業・SEOにまで広がる多用途なツールであることが紹介されました。

さらに、問い合わせに繋げやすい「ネタ」設計の具体例として、以下が挙げられました。

- サービス・商品ローンチ- 調査データ・アンケート結果- セミナー開催・レポート- アワード受賞、導入実績、アライアンス提携 など

競氏は「月5件～10件発信し続けることが、結果につながる唯一の方法」と語り、年間100本の発信がもたらす実績（年間400件超のリード、サービス導入への直結50～70件）を具体的に共有しました。

■第2章：第2部｜SNSで“共感される会社”をつくる発信術

SNSコーチ 代表取締役・高橋 恭介 氏

続いて、高橋氏からは「企業の魅力は求人票では伝わらない。経営者の発信こそが差別化の鍵」というメッセージとともに、SNS運用の具体的な事例が共有されました。

- 月5件のアポ獲得、1件受注（DM施策）- 月2～3名の応募者増（社員インタビュー活用）- フォロワー1,200名突破／エンゲージメント率8％超

また、曜日別に投稿テーマを設計し「採用・社風・経営哲学・業界トレンド」を効果的に配置する方法も紹介されました。

■PRとSNS、両輪でまわす「問い合わせ＆採用強化」

本セミナーを通じて、発信の継続が「認知」だけでなく「採用力」「商談化率」「ブランド信頼」へとつながる仕組みが明確に可視化されました。

さらに最後には、SNS運用（X）とPR TIMES配信支援が一体となった「共催パッケージプラン」も紹介されました。

生成AIとプロチームによる戦略設計から投稿作成、効果測定までを一気通貫でサポートする内容です。

SNSやPRの発信をもっと仕組み化したい、と感じた方は、お気軽にご相談ください。

