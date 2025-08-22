【SNS・広報担当必見】「PRTIMESを徹底的に使い倒す！問い合わせと採用を増やす PR × SNS勉強会」開催レポート
2025年8月20日（水）、株式会社SNSコーチと株式会社IDEATECHの共催により、「PR × SNS活用」によって問い合わせと採用力を高める勉強会が開催されました。
本セミナーには、経営者・人事・広報担当者を中心に多くの申し込みがあり、「自社に広報専任がいない企業でも実践できる発信術」に注目が集まりました。
■概要PRTIMESを徹底的に使い倒す！問い合わせと採用を増やす PR × SNS勉強会～社内に広報担当がいなくてもできる「低コスト・高効果」の認知拡大術～
[表: https://prtimes.jp/data/corp/80381/table/61_1_f3275d90e0feb5d6cc7b965be9d063ae.jpg?v=202508230155 ]
■第1章：PRTIMESは“ただの配信ツール”ではない
IDEATECH 取締役・競仁志 氏
PR TIMESの実力を改めて捉え直すところからセミナーはスタート。
1件のプレスリリースで「メディア掲載25～40件、PV300～600（実質それ以上）」という可能性が語られ、採用・マーケ・営業・SEOにまで広がる多用途なツールであることが紹介されました。
さらに、問い合わせに繋げやすい「ネタ」設計の具体例として、以下が挙げられました。
- サービス・商品ローンチ
- 調査データ・アンケート結果
- セミナー開催・レポート
- アワード受賞、導入実績、アライアンス提携 など
競氏は「月5件～10件発信し続けることが、結果につながる唯一の方法」と語り、年間100本の発信がもたらす実績（年間400件超のリード、サービス導入への直結50～70件）を具体的に共有しました。
■第2章：第2部｜SNSで“共感される会社”をつくる発信術
SNSコーチ 代表取締役・高橋 恭介 氏
続いて、高橋氏からは「企業の魅力は求人票では伝わらない。経営者の発信こそが差別化の鍵」というメッセージとともに、SNS運用の具体的な事例が共有されました。
- 月5件のアポ獲得、1件受注（DM施策）
- 月2～3名の応募者増（社員インタビュー活用）
- フォロワー1,200名突破／エンゲージメント率8％超
また、曜日別に投稿テーマを設計し「採用・社風・経営哲学・業界トレンド」を効果的に配置する方法も紹介されました。
■PRとSNS、両輪でまわす「問い合わせ＆採用強化」
本セミナーを通じて、発信の継続が「認知」だけでなく「採用力」「商談化率」「ブランド信頼」へとつながる仕組みが明確に可視化されました。
さらに最後には、SNS運用（X）とPR TIMES配信支援が一体となった「共催パッケージプラン」も紹介されました。
生成AIとプロチームによる戦略設計から投稿作成、効果測定までを一気通貫でサポートする内容です。
SNSやPRの発信をもっと仕組み化したい、と感じた方は、お気軽にご相談ください。
【このセミナーに関してのお問い合わせについて】
「自社でもできる？」「まず何から始めるべき？」
という方へ、SNSコーチでは個別無料相談（30～60分）を実施中です。
お問い合わせはこちら :
https://timerex.net/s/3133/4cccc581/
※コメントに「PRTIMESからのお問い合わせ」の旨をご記載ください。
【会社概要】
株式会社SNSコーチ
所在地：東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5階
代表者：高橋 恭介
事業内容：X（旧Twitter）運用コーチング、クラウド運用ツール「ズバセル(R)」提供
URL：https://snscoach.com/
株式会社IDEATECH
所在地：東京都港区
代表者：石川 友夫
事業内容：コンテンツPR・コンテンツマーケティング支援、調査PR「リサピー」ほか
URL：https://ideatech.jp/