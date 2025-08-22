盗難対策で自転車を室内保管するなら、縦置きで省スペースな「自転車スタンド 3WAYタイプ」8月30日（土）新発売

VASTLAND株式会社

アウトドアメーカーVASTLAND株式会社（本社：兵庫県姫路市／代表：田中悠貴）は、手ごろな価格で機能性を向上し、快適な自転車ライフをサポートする自転車アクセサリーブランド「PEDALPULSE（ペダルパルス）」から、「自転車スタンド 3WAYタイプ」を各通販サイトで新発売します。

当商品は、自転車の室内保管時の課題である「スペースの確保」を解決すべく、縦置きすることで省スペースを可能にします。さらに一時保管用の横置きとメンテナンスに便利な掛け置きができる、3WAYタイプです。同時に、簡単着脱の「自転車スタンド フックタイプ」も発売します。

8/30～9/5まで、通常価格の20％OFFで購入できる「発売キャンペーン」を実施します。

スポーツ自転車の盗難被害は約60％、そのうち約80％は発見されず

スポーツ自転車向けサイクルガードサービス「AlterLock」を運営する株式会社ネクストスケープが実施した「スポーツ自転車の盗難実態に関するアンケート」※1によると、サイクリスト歴6年以上の人の約 3人に1人が盗難の被害に遭った経験があるということが分かりました。また、盗難に遭った場所で最も多かった回答は「自宅や集合住宅の敷地内」の30％で、自宅であっても屋外等は盗難のリスクが高いことがうかがえます。さらに、盗難された自転車の発見率をみると、79％が発見に至らないという結果でした。

盗難のリスクを軽減するためには、施錠等の対策だけでなく、他人が自由に出入りすることのできない屋内保管をすることが重要といえます。

※1 株式会社ネクストスケープ. 「スポーツ自転車の盗難実態に関するアンケート」

https://alterlock.net/ja/post-3538?srsltid=AfmBOorYi3ER8PcZD2JBmMHGECqcoXcBtowcLU9MfNd0Fgr5xjleC8cB

室内保管をすることで、自転車の劣化を軽減

自転車を屋外で保管すると、雨風による汚れの付着、湿気、温度差の影響により車体の金属部分がサビやすくなり、チェーンやネジなどのパーツ劣化につながります。

また、紫外線に晒され続けることで、塗装の色あせの原因になります。さらに、タイヤやグリップ部分のゴムが硬化し、ひび割れが発生する可能性が高まります。こうした影響によって、見た目が悪くなるだけでなく、機能性も低下する恐れがあります。

自転車の室内保管は、盗難防止だけでなく、自転車の劣化も軽減してくれます。

縦置きで省スペースを実現「自転車スタンド 3WAYスタンド」の特徴

縦置きにすることで、玄関や部屋の角など省スペースでの保管が可能です。タイヤトレーを3か所設けることで後輪をしっかりとホールドし、左右への振れを軽減することで安定性を高めています。

縦置き時のイメージ幅広いサイズの車種に対応

車輪を保持するタイヤトレーの位置が調整可能なため、小径車からMTBまで幅広い車種で使用できます。20～29インチ、タイヤ幅6cmまで対応しています。

組立簡単・工具付属

工具が付属しているため、届いてすぐに組み立てることが可能です。組立時間は約15分、取扱説明書や動画による解説付きです。

横置き・掛け置きも可能

省スペースが可能な縦置き以外にも、下記のタイプで使用できます。

着脱が簡単。すぐ外出するときなどに便利な、一時的な保管用の横置きタイプ

メンテナンス時に活躍。U字フックにフレームを引っ掛け、後輪を浮き上がらせる掛け置きタイプ

「自転車スタンド フックタイプ」も同時発売

横置き時掛け置き時

フレームをフックに載せるだけでセットでき、外す時は自転車を持ち上げてフックから外すだけ。着脱簡単なフックタイプのスタンドです。

商品詳細

VASTLAND（ヴァストランド）株式会社について

- フレームフックの高さを自由に変えることができ、様々なサイズの車種に対応- メンテナンススタンドとしても使用可能。長い脚とフックがピッタリフィットすることで、安定性が向上- 円や楕円の形状のフレームもしっかりホールドし、スポークに干渉しにくい、コンパクトサイズの汎用形状フックを採用- ゴムワッシャーを採用することで、フレームをしっかりホールドし、傷がつきにくい- 組立簡単・工具付属自転車スタンド 3WAYタイプ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32692/table/138_1_a1350019b8a69acc032441028b2ac0c5.jpg?v=202508230155 ]自転車スタンド フックタイプ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32692/table/138_2_21511176711fe6811158a26fe9682104.jpg?v=202508230155 ]

VASTLAND株式会社は、キャンプ用品の開発・販売をメインとして2018年に創業しましたが、キャンプをはじめとしたアウトドアがもつ無限の可能性を広めるべく、アウトドア＆レジャー用品メーカーとして生まれ変わりました。

私たちは、アウトドア＆レジャーにより得られる「心の豊かさ」を大切にし、すべての人にその価値を届ける会社であり続けたいと考えています。

会社概要

会社名：VASTLAND株式会社

所在地：兵庫県姫路市御国野町御着349番地2

代表者：田中 悠貴

設立日：2018年10月31日

資本金：100万円

URL：https://corp.vastland.co.jp/

