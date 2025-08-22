特装版がほぼ完売!? 謎の美女「るるたん」写真集『R-25』大好評発売中！
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、8月20日(水)にるるたんのファースト写真集『R-25』を発売いたしました。
るるたん 写真集『R-25』特装版ブックケース表紙
るるたん 写真集『R-25』特装版カバー
都内最大規模の大型店舗で約3年にわたって指名No.1を獲得。現在は、YouTube、TikTokを中心に活動、SNSフォロワー110万人超えの謎の美女「るるたん」の写真集が8月20日より発売中。
同性・同業の支持者も多い彼女が、沖縄の青い空と美しい海を舞台に、パネマジなしの美貌とHカップボディを惜しげもなくあらわに。
さらに、特装版にはケースと通常版とは別カットの生写真が封入！
特装版は発売して間もなく、完売店が続出するなど、話題を呼んでいます。
明日8月23日（土）には、書泉ブックタワーで発売記念イベントを開催。
5冊券・10冊券が追加されるなど、注目度の高いイベントとなっている。
★写真集発売記念特典会★
開催日：2025年8月23日（土）13：00 ～
会 場： 書泉ブックタワー（秋葉原）
ＵＲＬ： https://t.livepocket.jp/e/ap0mh
＜るるたんコメント＞
ずっと目標だった『出版社さんから紙の写真集を出す』という夢が叶いました。
見守ってくださるファンの皆様のおかげです！！本当にありがとうございます。
この写真集のテーマは『彼女との沖縄旅行』です。沖縄の広い海で遊んで、食べて、沢山笑いました。るるたんと付き合ったらこんな感じなのかな～と沢山『妄想』しながら見ていただきたいです！
19歳から夜の世界に生きている私には無理だと思っていた、出版社さんからの写真集。
叶えて頂き本当に感謝しております。
この写真集を手に取ってくださった皆様に好きなように『解釈』して、
好きなように『妄想』して頂けたら嬉しいです。
るるたんのことを少しでも好きになってもらえますように！！願いを込めて。
【書誌情報】
【通常版】るるたん 写真集『R-25』
撮影：唐木貴央
定価：4,000円（税込）
発行：ワニブックス
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/484708621X
■ワニブックス通販（サイン本＋生写真1種）
https://wani-special-edition.com/products/detail/86210pLkq-00
■セブンネットショッピング（生写真1種）
https://7net.omni7.jp/detail/1107621561
【特装版】るるたん 写真集『R-25』 （特装版にはケースと通常版とは別カットの生写真が封入！）
撮影：唐木貴央
定価：5,999円（税込）
発行：ワニブックス
《るるたんプロフィール》
1999年生まれ。19歳の時にデリヘル嬢としてデビュー。新宿の都内最大規模の大型店舗で、18ヶ月間のNo.1を経て殿堂入り。現在は、アダルトインフルエンサーとして活動している。2024年9月には、myfansにて自身初となるAVを公開し、爆発的な売上を記録。今はマネジメント事務所の運営にも力を入れている。SNS総フォロワー数は110万人にのぼる。そのほか最新情報は公式X（@ruruka820）にて。