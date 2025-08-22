特装版がほぼ完売!? 謎の美女「るるたん」写真集『R-25』大好評発売中！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、8月20日(水)にるるたんのファースト写真集『R-25』を発売いたしました。

るるたん 写真集『R-25』特装版ブックケース表紙るるたん 写真集『R-25』特装版カバー

都内最大規模の大型店舗で約3年にわたって指名No.1を獲得。現在は、YouTube、TikTokを中心に活動、SNSフォロワー110万人超えの謎の美女「るるたん」の写真集が8月20日より発売中。

同性・同業の支持者も多い彼女が、沖縄の青い空と美しい海を舞台に、パネマジなしの美貌とHカップボディを惜しげもなくあらわに。

さらに、特装版にはケースと通常版とは別カットの生写真が封入！

特装版は発売して間もなく、完売店が続出するなど、話題を呼んでいます。

明日8月23日（土）には、書泉ブックタワーで発売記念イベントを開催。

5冊券・10冊券が追加されるなど、注目度の高いイベントとなっている。

★写真集発売記念特典会★

開催日：2025年8月23日（土）13：00 ～

会 場： 書泉ブックタワー（秋葉原）

ＵＲＬ： https://t.livepocket.jp/e/ap0mh

＜るるたんコメント＞

ずっと目標だった『出版社さんから紙の写真集を出す』という夢が叶いました。

見守ってくださるファンの皆様のおかげです！！本当にありがとうございます。

この写真集のテーマは『彼女との沖縄旅行』です。沖縄の広い海で遊んで、食べて、沢山笑いました。るるたんと付き合ったらこんな感じなのかな～と沢山『妄想』しながら見ていただきたいです！

19歳から夜の世界に生きている私には無理だと思っていた、出版社さんからの写真集。

叶えて頂き本当に感謝しております。

この写真集を手に取ってくださった皆様に好きなように『解釈』して、

好きなように『妄想』して頂けたら嬉しいです。

るるたんのことを少しでも好きになってもらえますように！！願いを込めて。

【書誌情報】

【通常版】るるたん 写真集『R-25』

撮影：唐木貴央

定価：4,000円（税込）

発行：ワニブックス

【特装版】るるたん 写真集『R-25』 （特装版にはケースと通常版とは別カットの生写真が封入！）

撮影：唐木貴央

定価：5,999円（税込）

発行：ワニブックス

《るるたんプロフィール》

1999年生まれ。19歳の時にデリヘル嬢としてデビュー。新宿の都内最大規模の大型店舗で、18ヶ月間のNo.1を経て殿堂入り。現在は、アダルトインフルエンサーとして活動している。2024年9月には、myfansにて自身初となるAVを公開し、爆発的な売上を記録。今はマネジメント事務所の運営にも力を入れている。SNS総フォロワー数は110万人にのぼる。そのほか最新情報は公式X（@ruruka820）にて。