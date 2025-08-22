【摂南大学】８月２８日、枚方キャンパスにて「災害時における警察署機能移転訓練」を実施

学校法人常翔学園

摂南大学（学長：久保康之）と京都府八幡警察署は、大規模災害の発生を想定し、警察機能を本学枚方キャンパスに移転する訓練を実施します。本訓練は、２０１６年に八幡警察署と締結した「災害時の施設利用に関する協定書」に基づいて行われるものです。

【本件のポイント】

●２０１６年に摂南大学と八幡警察署が「災害時の施設利用に関する協定」を締結し、

今回の訓練は５回目の実施

●木津川の堤防決壊や台風に伴う集中豪雨等により、代替拠点の確保が必要

●大学と警察の連携により、地域住民の安全確保と災害時の迅速な対応体制を構築する

■開催概要

１.開催日時 ２０２５年８月２８日（木）１０：００～１１：１０

２.場 所 摂南大学 枚方キャンパス（大阪府枚方市長尾峠町45-1）

３.参 加 者 八幡警察署職員、本学教職員

４.訓練内容 （１）警察署機能移転訓練

（２）災害現場における応急救護訓練

※荒天時等は訓練を中止します。