株式会社100、「マーケティング・セールス World 2025 夏 東京」に出展 ～“失敗しないCRM導入”とAI活用で現場課題を解決～

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じて、RevOpsソリューションを提供する株式会社100（本社：東京都世田谷区、代表取締役：田村慶、以下「100」）は、2025年9月8日（月）～10日（水）に東京ビッグサイトで開催される「マーケティング・セールス World 2025 夏 東京」に、株式会社WACULと共同出展します。

ブースでは、「失敗しないCRM導入と定着化」をテーマに、既存CRMからHubSpotへの移行や、AIによるデータ整備・業務自動化の仕組みを紹介します。さらに、WACULと共同開発したB2Bウェブサイトテンプレートについても取り上げ、CRMデータを活用したマーケティング推進の具体的な方法を提示します。

展示会出展の背景

来場登録（無料）をする :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo

国内では多くの企業がCRMを導入しながらも、「現場で使われない」「結局スプレッドシートに戻ってしまう」といった課題を抱えています。CRMが定着しない要因の多くは、データ設計の不備や運用ルールの形骸化にあり、導入の成果を得られないまま更新・移行のタイミングを迎えるケースも少なくありません。

100は、HubSpotダイヤモンドパートナーとして350社以上の支援を通じ、CRMが「現場に定着する条件」を明らかにしてきました。その一つが、正しいデータを整備し、自動化を組み込みながら、ユーザーが自然に使い続けられる仕組みを構築することです。

ここで注目されるのがHubSpot AIです。営業やマーケティング業務に特化したエージェントが既に搭載されており、導入直後から実務に活用できる点が大きな特徴です。CRM定着の推進力として、データ活用や日常業務の自動化を後押しする存在となっています。

ブースで紹介するソリューション

100のブースでは、HubSpotを中心に営業・マーケティングの現場課題を解決するためのソリューションをご覧いただけます。導入事例やユースケースを交えながら、実際の運用イメージを体感いただけます。

- 失敗しないHubSpot導入と定着化CRMが形骸化せず、現場で日常的に使われ続ける仕組みをどう構築するか。100が手がけた導入・再設計の事例を交え、定着化を実現するための具体的なポイントを紹介します。- 既存CRM・MA・CMSからの移行支援SalesforceやMarketoなどのCRM／MA、既存CMSからHubSpotへの移行を多数支援。複雑なデータ構造の把握から移行後の活用・定着まで、一括対応のプロセスと成功の秘訣をご覧いただけます。- HubSpot AIの活用・自動化営業・マーケティングに特化したAIエージェントを実際の画面で確認でき、データ整備・顧客対応の自動化・スコアリング・要約生成・プロンプト設計など、日常業務に直結するユースケースをご紹介します。- Webサイト構築支援（HubSpot Content Hub対応）「BtoBサイト成功法則テンプレート」を活用し、リード獲得・CVR・SEO・更新性を考慮した成果重視のWebサイト構築手法を紹介。CRMデータと連動させたマーケティング展開のシナリオを提示します。- 来場特典商談が成立した企業には、CRM活用ノウハウを体系化した書籍『HubSpot大百科』を進呈します。

株式会社100の出展詳細ページはこちら(https://expo.bizcrew.jp/event/14114/module/booth/360860/335521?pcode=2025-smr-tokyo-MSW-search)からご覧いただけます。

出展概要

こんな方におすすめです- HubSpotの導入・運用に課題を抱えている方- 既存のCRM／MA／CMSからの移行を検討している企業担当者- AIを活用して営業・マーケティングの業務効率化を進めたい方- CRMデータを活かし、マーケティングと連動するB2Bウェブサイトを構築したい方- 部門横断でCRM活用や業務改善を推進するマネジメント層

展示会名：マーケティング・セールス World 2025 夏 東京

開催日時：2025年9月8日（月）～9月10日（水） 各日10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南1～4ホール

出展ブース番号：S07-10（株式会社WACULとの共同出展）

主催：マーケティング・セールス World 実行委員会

併催展：バックオフィス World

来場登録URL：https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo

営業・マーケティング部門のご担当者様にとって、現場の課題解決につながる具体的なヒントを得られる場です。

■ 株式会社100（ハンドレッド）について

会社名：株式会社100（ハンドレッド、英文名称：100 Inc.）

代表者：代表取締役 田村 慶

所在地：東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立：2018年2月

事業内容：HubSpot導入・活用支援、HubSpotトレーニング、AI活用支援、HubSpotを活用したマーケティング・営業・サポート業務のDX支援、RevOps体制構築支援、営業・マーケティングコンテンツ制作、ウェブサイト構築、CRM開発、システム連携

株式会社100は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps（レベニューオペレーション）の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全製品（Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Operations Hub）に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year（APAC）」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。Japan HUG（HubSpotユーザーグループ）の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100（ハンドレッド）

担当：若本