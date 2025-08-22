吹き抜けロビーに響くソプラノの調べ | 8周年を記念した宿泊者限定イベント！京焼の逸品が当たる抽選会も

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント（本社：東京都中央区、代表取締役社長：杉山亮）が運営する「ホテル ザ セレスティン京都祇園」（所在地：京都市東山区八坂通東大路西入る小松町572）は、ホテル開業8周年を記念し、ご宿泊のお客様を対象とした開業記念イベントを2025年9月7日（日）に開催いたします。

当日は吹き抜けのロビーでお飲み物を楽しみながら、生演奏によるアンサンブルコンサートや、1917（大正6）年創業の京焼・清水焼の老舗「西川貞三郎商店」のカップ＆ソーサーなどが当たる抽選会を実施予定です。日頃のご愛顧への感謝を込め、京都祇園ならではのおもてなしで皆様をお迎えいたします。

ホテル開業8周年記念イベント

開業記念ロビーコンサート

・開催場所：地下1階ロビー

・開催日時：2025年9月7日（日）18:30～20:30

・演奏内容：ソプラノ、フルート、ピアノによるアンサンブル

（各回20分×3回を予定／18:30～、19:20～、20:10～）

・ドリンク＆スイーツ：スパークリングワイン（ベビーボトル）、各種ソフトドリンク、お菓子を数量限定でご提供

・参加費：無料

＜演奏者のプロフィール＞

ソプラノ 荒木梨紗氏

京都市立芸術大学音楽学部声楽専攻を卒業後、1年間イタリアに留学。在学中にはオペラ《ドン・ジョヴァンニ》にてツェルリーナ役で出演。現在は建仁寺両足院をはじめ各地で演奏活動を行うほか、後進の指導にも力を注いでいる。

ピアノ 櫻井優衣氏

桐朋学園大学音楽学部卒業。第9回クオリア音楽コンクール第3位、第34回愛知ピアノコンクール2台ピアノ部門金賞および中日新聞社賞、第19回大阪国際音楽コンクール2台ピアノ部門最高位など、数々のコンクールで入賞。現在も幅広く演奏活動を行っている。

※左より:ソプラノ荒木梨紗氏、ピアノ櫻井優衣氏ホテルオリジナル抽選会

フロントでご用意する抽選会では、京都・五条坂に1917年創業の京焼・清水焼を中心とした老舗「西川貞三郎商店」のカップ＆ソーサ―など、京都ならではのお品を景品にご用意しています。宿泊者おひとり様につき1回ご参加いただけます。

・開催期間：2025年9月7日(日) 13:00 ～ 2025年9月8日（月）13:00まで

・参加条件：開催日に当ホテルへチェックインされるお客様、またはご滞在中のお客様

・参加方法：フロントにてスタッフにお声掛けください

※本イベントの開催は、状況により予告なく変更となる場合があります。

■ホテル ザ セレスティン京都祇園について

京都・祇園、八坂通り。建仁寺が佇み、京の暮らしが垣間見える閑静な場所に立地。京都の歴史を現代に置き換えデザインした客室をはじめ、折り紙や一筆箋等をご用意する宿泊者専用ラウンジ、八坂圓堂の名代京風献立をお愉しみいただける朝食など、京の文化に溶け込む体験価値をご提供するホテルです。「古の庭」を望みながら、和モダンな空間の中でゆったりとした時間をお過ごしいただける、宿泊者専用の大浴場もご用意しております。

客室宿泊者専用ラウンジ大浴場八坂圓堂 名代京風献立（朝食）

＜詳細情報＞

所在地：京都市東山区八坂通東大路西入る小松町572

客室数：157室

チェックイン 15:00／チェックアウト12:00

参考料金：1泊 34,684円～

（2名1室利用時1名あたり、税込、食事なし）

アクセス：

・JR 近鉄 地下鉄 「京都」駅下車タクシー約10分

・阪急電車京都線 「京都河原町」駅から徒歩約12分

・京阪電車京阪本線 「祇園四条」駅から徒歩約10分

・JR「京都」駅八条口より無料シャトルバス約10分

URL：https://www.celestinehotels.jp/kyoto-gion/(https://mf-code.biz/3UI475H)

公式SNS：#thecelestinehotels #ザセレスティンホテルズ

ホテル外観

『八坂圓堂 THE CELESTINE KYOTO GION』営業情報

《朝食》06:30 ～ 10:30（最終入店 10:00）

料金：3,630円（税込）、小学生：1,650円（税込）／未就学児：無料

《ディナー》17:00 ～ 22:00（LO:料理21:00）

『BAR 近江栄』営業情報

19:00 ～ 25:00（深夜1:00）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8vJUyvdQemc ]