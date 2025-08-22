「MERRELL 1TRL」FALL/WINTER 2025が2025年8月22日(金)より順次発売開始

丸紅コンシューマーブランズ株式会社

米国アウトドアブランドMERRELL（メレル、輸入総代理店：丸紅コンシューマーブランズ株式会社）は、探求的なデザイン、独自発想の実験、そして自然空間への尊重を基本理念とし、それを体現したフットウェアを創造するために設立されたプレミアムコレクション「MERRELL 1TRL」より、FALL/WINTER 2025コレクションを、2025年8月22日(金)より順次発売致します。

■異なるエレメントをぶつけるのではなく、あえて溶け合わせることで、新たなハーモニーを生み出すプレミアムコレクション

FW25シーズンの「Merrell 1TRL」は、ブランドが築き上げてきたDNAを軸にしつつアイコンを再構築し、モダンな感性でアップデートしたコレクションが多数登場し、それぞれが上質なマテリアルと確かな機能性を共存させ、異なるエレメントをぶつけるのではなく、あえて溶け合わせることで、新たなハーモニーを生み出します。また、洗練されたディテール、力強いテクスチャー、そして現代的なストリートの空気感や物語を深めるそのデザインは、都市とアウトドアを自在に行き来することを可能にします。

コレクションの新商品としては、MERRELLのアーカイブに眠る“伝説”に再び光を当てた「JUNGLE MOC TWIST」が登場。当アイテムは、ブランドの歴史においてもユニークさを極めるクラシックモデル「MERRELL MANGROVE」のデザインコードを再構築し、アイコニックなJUNGE MOCのソールをベースに、フルグレインレザー、高通気性メッシュ、スエードトリムを大胆にドレープ＆レイヤードした１足です。過去と未来が交錯する、実験的かつモダンなデザインは、単なるリバイバルに留まらず、“解釈のアップデート”として生み出されました。また、名作「MOAB」の系譜に、ラディカルなひねりを加えた「MOAB 2 REMIX」も登場。重厚なモールデッドレザーアッパーは、MOAB 2の象徴的なラインと構造美から着想を得て再構築し、そこに高通気性メッシュ、スエードトリム、そしてアシンメトリーなレースシステムが融合し、既視感を裏切る新たなレイヤーを纏った１足に仕上がっています。更に足元を支えるのは、信頼と実績を誇るMOABソールプレート。アウトドアの“原点”を継承しつつ、都会的な視点から再構成されたハイブリッドな1足は、スタイルにタフさと構築美を求めるストリート世代へ向けて強烈なインパクトを与えます。

■ピックアップアイテム情報

名称： CHAM REDUX LTR SE (カメレオン リダックス レザー）

●サイズ ・ カラー：

[UNISEX] 22.0cm～28.0cm, 29.0cm, 30.0cm ・ CHESTNUT/DARK CHERRY, HUNTER/GRAPHITE, STUCCO/BEIGE

●販売価格：\29,700 (税込)

●販売開始時期：2025年8月22日(金)

●販売場所：MERRELL HARAJUKU FLAGSHIP、MERRELL BRAND CENTER SHIBUYA、

MERRELLオンラインストア、その他MERRELL 1TRL限定取扱店

名称： JUNGLE MOC TWIST SE （ジャングル モック ツイスト）

●サイズ ・ カラー：

[UNISEX] 22.0cm～28.0cm, 29.0cm, 30.0cm ・ BLACK, DARK CHERRY/COFFEE

●販売価格：\20,900 (税込)

●販売開始時期：2025年8月22日(金)

●販売場所：MERRELL HARAJUKU FLAGSHIP、MERRELL BRAND CENTER SHIBUYA、

MERRELLオンラインストア、その他MERRELL 1TRL限定取扱店

名称： MOAB 2 REMIX SE（モアブ 2 リミックス）

●サイズ ・ カラー：

[UNISEX] 22.0cm～28.0cm, 29.0cm, 30.0cm ・ BLACK, DARK CHERRY, NORI

●販売価格：\27,500 (税込)

●販売開始時期：2025年8月22日(金)

●販売場所：MERRELL HARAJUKU FLAGSHIP、MERRELL BRAND CENTER SHIBUYA、

MERRELLオンラインストア、その他MERRELL 1TRL限定取扱店

■MERRELL（メレル）とは

世界160ヵ国で愛され続けるアメリカ発祥のアウトドアブランド。1981年に、カスタムメイドのカウボーイブーツの職人ランディ・メレルが職人としての腕を試すため、ハイキングブーツを作ったことからMERRELLの歴史は始まりました。MERRELLは創業から常にこれまでにない「新しさ」を追求し続け、ハイキングブーツやトレイルランニングシューズ、スポーツサンダルなど、アウトドアからライフスタイルまで、多彩なシューズを展開しています。世界中のバックパッカーから定評のある「モアブ」シリーズや、1998年の登場以来、累計販売1,700万足を超える「ジャングルモック」シリーズ、アウトドアシーンからタウンユースまで幅広い用途で人気の「カメレオン」シリーズはMERRELLの代表作とも言えます。2021年にブランド誕生から40周年を迎えたMERRELLは、次の40年もあらゆる人と自然を楽しみ、自然を大切にしていきたい。そんな思いを抱きながら歩み続けます。

MERRELL公式ウェブサイト：https://merrell.jp/

MERRELL HISTORY：https://merrell.jp/pages/about_merrell

MERRELL YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC13E10yckCdRU8vCAhe1I-Q