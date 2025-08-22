「恐ろしいけど面白い」「放送局占拠」出演・櫻井翔＆比嘉愛未が表紙！ 1日6Pの日別番組表が見やすさ最強！のデジタルTVガイド10月号、本日発売

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、地上波＋BS＋4K＋8K＋CSオールイン月刊テレビ誌「デジタルTVガイド2025年10月号」を8月22日（金）に発売しました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。「デジタルTVガイド2025年10月号」（東京ニュース通信社刊）

表紙には、「放送局占拠」に出演している櫻井翔＆比嘉愛未が登場。本作は2023年の「大病院占拠」、2024年の「新空港占拠」に続く“占拠シリーズ”の第3弾となる作品で、いよいよクライマックスに突入します。警視庁刑事部BCCT捜査員・武蔵三郎を演じる櫻井翔は、作品に熱湯風呂、金だらい、パイ投げなどバラエティーの王道罰ゲームが登場することに対して「ウィットに富んだというか“恐ろしいけど面白い”ってところが今回の『放送局占拠』ならでは」と今作の魅力を語ってくれました。また、三郎の妻で、今作でも占拠事件に巻き込まれる武蔵裕子役の比嘉愛未は「裕子さんは三郎と一緒にいる限り、きっと事件に巻き込まれ続ける生活を送るんだと思います」と語ってくれました。櫻井が「すごい！」と感嘆し、比嘉が増やしてほしいとお願いしたシーンについては誌面にてご確認ください。2人のインタビューのほか、各話プレイバックも掲載しているので、こちらもお見逃しく。

また、今号では9月13日（土）に開幕し、TBS系で生中継される「東京2025世界陸上」を大特集。スペシャルキャスターの高橋尚子のインタビューを敢行し、全日程の注目種目＆選手について解説してもらっています。

さらに、高石あかり、草磲剛、大泉洋、妻夫木聡など豪華俳優陣の出演作を紹介する秋の新ドラマ速報、高橋海人のインタビュー付きの「DOPE 麻薬取締部特捜課」をはじめとしたクライマックスを迎える夏ドラマの気になる続きを紹介する夏ドラマ先取りストーリー、「放課後カルテ」の続編に出演する松下洸平のSPインタビューなどドラマ特集も大充実しています。

そのほか、脚本・中園ミホ、原菜乃華、大森元貴のインタビューを掲載する連続テレビ小説「あんぱん」連載、宮沢氷魚、古川雄大、橋本愛のインタビューを掲載する大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」連載、「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ」連載、BS局で放送の「連続ドラマW 夜の道標-ある容疑者を巡る記録-」主演の吉岡秀隆、「４K時代劇スペシャル 無用庵隠居修行９」出演の水谷豊＆岸部一徳＆檀れい、「浅香唯デビュー40周年記念コンサート追加公演＠ＣＬＵＢ ＣＩＴＴＡ’」出演の浅香唯のインタビューなど、見どころ盛りだくさんの内容となっています。

ラインナップ

●表紙

「放送局占拠」

櫻井翔＆比嘉愛未

●夏ドラマ先取りストーリー

高橋海人インタビュー

●秋の新ドラマ速報

●東京2025世界陸上

高橋尚子の全日程解説付き

見どころまるわかり観戦ガイド

●INTERVIEW

松下洸平

吉岡秀隆

水谷豊＆岸部一徳＆檀れい

浅香唯

●連続テレビ小説「あんぱん」

脚本・中園ミホ

原菜乃華

大森元貴

●大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」

宮沢氷魚

古川雄大

橋本愛

●地上波・BS・4K8K・CSが日別でまとまり見やすさ最強！

1日6ページ番組表

[地上波][BS][4K8K] 8・29→9・30

[CS] 9・1→9・30

●ジャンル別おすすめプログラム

映画、スポーツ、音楽、エンターテインメント、国内ドラマ、海外ドラマ、アジアドラマ、紀行・ドキュメンタリー、アニメ

●巻末企画

BS・4K8K・CS 全放送映画インデックス

【商品情報】

「デジタルTVガイド2025年10月号」

（全国版/関西版/中部版）

●発売日：2025年8月22日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：710円

全国の書店・ネット書店(Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/tokyonews/#digitaltv＞ほか)にてご購入いただけます。

