『防災備蓄用 ペーパー歯みがき 10包入』が新発売！

株式会社ハニック・ホワイトラボ

口腔ケア商品の製造業並びに製造販売業の株式会社ハニック・ホワイトラボ（本社：東京都千代田区一番町、代表取締役：浦井薫子、http://www.hanic.co.jp）は、水が不要のシート状歯磨き「ペーパー歯みがき」シリーズから新たに、『防災備蓄用 ペーパー歯みがき10包入』を2025年10月23日（木）より全国で新発売いたします。

家庭用防災グッズとして最適！『防災備蓄用 ペーパー歯みがき10包入』

昨今、いつ起きてもおかしくない地震や自然災害に備えた防災グッズの需要が急速に高まっています。そんな中で、災害による断水時の口腔ケア対策として、ウェットペーパータイプの歯磨きシートが注目されています。

弊社の「ペーパー歯みがき」シリーズは、1枚1枚が密封された個包装となっており、衛生的かつ長期間の保管に適していることが最大の特長です。また、天然コットン100％の素材を使用しているため、丈夫で破れにくく、使用中も毛羽立ちにくい高品質です。いつでもどこでも水がなくても歯磨きができるので、避難所のパーソナルスペースでも、気兼ねなく口腔ケアができ、誤嚥性肺炎の予防にもなります。

今回の新発売『防災備蓄用 ペーパー歯みがき10包入』は、災害時において一人あたりの必要枚数を想定した商品です。断水などで水の確保が難しい状況では、復旧や物資に到着までに時間がかかり、復旧後も使用制限や水場の混雑などにより、自身のタイミングで歯磨きが出来ない状況が想定されます。そのため最低でも3日～5日分の備蓄が望ましく、10枚あれば1日2枚使用で5日間過ごすことが可能です。

また、本商品は各官公庁、地方自治体、学校、病院、民間企業等への備蓄導入実績が豊富です。2011年の東日本大震災をはじめ、地震や豪雨災害の被災地への寄贈も行っています。

■新商品概要

【商品名】

防災備蓄用 ペーパー歯みがき10包入

【商品価格】

836円(税込)

【商品特長】

〇密封された個包装で使い切りなので衛生的！

〇1日2枚使用で5日分、一人あたり必要な10枚入り

〇ウェットペーパータイプなので、拭くだけ簡単に歯磨きが出来る

〇大きさは約10cm×9cm。両面で使用できて、汎用性が高い

〇歯茎・舌・入れ歯にも使用可。ミント味ですっきり！

〇省スペースで保管でき、防災袋への後入れもOK

〇天然コットン100%のペーパーを使用。丈夫で破れにくい

〇キシリトール・チャ葉エキス（矯味剤）、PEG-8（洗浄補助剤）配合

〇自治体や民間企業の防災備蓄としても20年以上採用の信頼性

【発売日】

2025年10月23日（木）

【発売場所】

全国のドラッグストア、バラエティショップ、弊社公式ECサイト

家庭用防災備蓄デザイン

コンパクトで軽いので、防災グッズへの後入れもできます

密封された個包装で衛生的！

天然コットン100％ペーパーが折りたたまれて入っています

拭くだけでお口爽快

メッシュ構造の丈夫なペーパーが汚れをこすり落とします

両面使用可・色々な使い方ができます

指に巻いても、歯茎・舌・入れ歯にも使えます

■災害時の口腔ケアの重要性

阪神・淡路大震災の災害関連死では、肺炎が主な死因の一つとされており、避難生活中の口腔ケア不足が一因であると指摘されています（出典：厚生労働省「災害時の健康管理マニュアル」）。

災害時に水の確保が難しくなると、節水のために飲料水を優先し、歯磨きが思うように出来ない状況が想定されます。口腔ケアを後回しにして怠ると、口腔内の細菌が増加し、それが肺に入ることで誤嚥性肺炎を引き起こす危険性があります。自治体や企業からの物資の輸送はルートが確保されるまで時間がかかる場合もあるため、各ご家庭で備えをしておくことが重要です。

災害時でも口腔ケアはとても重要です

株式会社ハニック・ホワイトラボ

担当 浦井、斉藤

TEL.03-3556-5710 FAX.03-3556-5711

Mail.eigyo1@hanic.co.jp

https://hanic.co.jp/

※お客様からの問い合わせ先 0120-824-829（フリーダイヤル）