桜木町の路地裏に３日間限定で「キャンプ場」がやってくる。キャンプをテーマに様々なコンテンツが大集合！『路地裏のキャンプ場』9月5日(金)・6日(土)・7日(日) 開催！

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、9月5日(金)・6日(土)・7日(日)の3日間、横浜市のグランモール公園にて開催されるイベント『路地裏のキャンプ場』に協力いたします。

【路地裏のキャンプ場】https://www.office-augusta.com/rojiura-no-campsite/

【Augusta Camp 2025 ～YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary～】

https://www.office-augusta.com/ac2025/

本イベントは、山崎まさよしのゆかりの地・横浜で開催される『Augusta Camp 2025 ～YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary～』の連動イベントとして、“好きなことがもっと好きに、好きを探すお手伝いを”をコンセプトとして、「キャンプ」をテーマに様々なコンテンツを展開いたします。

2007年公開のアニメーション映画『秒速5センチメートル』（監督：新海誠）の星空上映会や、たき火を眺めながらキャンプならではのスイーツを味わえる「たき火・スモア体験」、ワークショップ、ストライダー体験など、お子様から大人までお楽しみいただける内容となっております。

また、「ちょい焼きBBQ」ではお手軽BBQでキャンプ気分を満喫していただけるほか、オーガスタキャンプ恒例の「オーガスタ食堂」も出店し、アーティストがプロデュースしたこだわりのメニューをご堪能いただけます。さらに、中華点心やカレー、ピザ、地ビールなど、地元やイベント出店で大人気のグルメもキッチンカーで登場します。

「キャンプ」をテーマに様々なコンテンツやグルメをお楽しみいただける『路地裏のキャンプ場』に、ぜひご家族そろってお越しください。

路地裏のキャンプ場

■開催日時：

9月5日(金) 15:00～21:00

9月6日(土) 10:00～21:00

9月7日(日) 10:00～20:00

■開催場所：

グランモール公園（美術の広場）／横浜市

■主催：株式会社オフィスオーガスタ

■共催：横浜市にぎわいスポーツ文化局

■協力：LOGOS、ストライダージャパン

※チケット不要（入場無料）

※雨天決行・荒天中止

※営業時間は変更になる可能性もございます。

『秒速5センチメートル』星空上映会

2007年公開のアニメーション映画『秒速5センチメートル』（監督：新海誠）の星空上映会を、9月5日(金)～7日(日)の3日間にわたり開催します。

夏の終わりの夜風に包まれて、贅沢なひとときをお過ごしください。

■上映作品：『秒速5センチメートル』（2007年／63分）

■上映スケジュール：

9月5日(金) 20:00～21:10

9月6日(土) 19:00～20:10

9月7日(日) 19:00～20:10

※入場無料・予約不要

※雨天・強風中止

※本編：63分

※天候により、開催直前に中止や時間変更となる場合がありますので予めご了承ください。

※当日は混雑状況によりご鑑賞いただけない場合がございます。

■運営：株式会社オフィスオーガスタ

ちょい焼きBBQ

食材を購入して手軽にBBQをお楽しみいただけるエリアとなっております。

購入した食材を炭火で焼いて、キャンプ気分をお楽しみいただけます。

※食材のお持ち込みによるご利用はご遠慮ください。

■開催日時：

9月5日(金) 15:00～18:00（17:30 最終受付）

9月6日(土) 11:00～18:00（17:30 最終受付）

9月7日(日) 11:00～18:00（17:30 最終受付）

■参加費：

フランクフルト 500円

チーズベーコン巻串 300円

スモア 200円

■運営：LOGOS

※画像イメージです

オーガスタ食堂

3日間限りのスペシャル出店！

9/6開催「Augusta Camp 2025」に出演する杏子・山崎まさよし・スキマスイッチ・秦 基博など、大人気アーティストがプロデュースしたメニューをお楽しみください。

■営業日時：

9月5日(金) 15:00～21:00

9月6日(土) 10:00～21:00

9月7日(日) 10:00～20:00

■運営：株式会社オフィスオーガスタ

スキマスイッチ・大橋卓弥プロデュース「今年もこの季節がやってきた！大橋家の牛丼」※画像はイメージです

その他キッチンカーの情報はこちら！

https://www.office-augusta.com/rojiura-no-campsite/food.html

ガーランドフラッグ作り

テントの廃棄生地を使ってオリジナルのガーランドフラッグをお作りいただけます。

「路地裏のキャンプ場」オリジナルスタンプもご用意しております。

また、作ったガーランドフラッグは会場内のテントに装飾していただけます。

■開催日時：

9月5日(金) 15:00～18:00（17:30 最終受付）

9月6日(土) 11:00～18:00（17:30 最終受付）

9月7日(日) 11:00～18:00（17:30 最終受付）

■参加費：無料

■運営：LOGOS

※画像はイメージです

たき火・スモア体験

夜はたき火・スモア体験をしていただけます。

たき火を眺めながら、マシュマロをこんがり焼いたスモアで夜のキャンプをお楽しみください。

■開催日時

9月5日(金) 18:00～21:00（20:30 最終受付）

9月6日(土) 18:00～21:00（20:30 最終受付）

9月7日(日) 18:00～20:00（19:30 最終受付）

■参加費：

500円／30分（スモアセット2セット付き）

※スモアセット追加：200円／1セット

■運営：LOGOS

※画像はイメージです

ストライダーアドベンチャーゾーン

ストライダー無料試乗体験イベント「ストライダーアドベンチャーゾーン」を実施！

カラフルなストーンやトンネルなどドキドキわくわくな冒険コースでストライダーに試乗いただけます。

■開催日時

各日10:00～17:00（16:30 最終受付）

■参加費：無料

■参加方法：当日受付（随時）

■運営：ストライダージャパン

※画像はイメージです

