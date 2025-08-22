【Maison de FLEUR】アクセサリーブランド「Liquem」と初のコラボレーション　淡いピンクにきらめくチェリーとリボンのアクセサリーコレクションを発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR （メゾン ド フルール）」は、アクセサリーブランド「Liquem（リキュエム）」とのコラボレーションアイテムを10月14日（火）にMaison de FLEUR限定店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。

Liquemは、“Liquid（液体）＋Gem（宝石）”を由来に持ち、『宝石を溶かした架空のカクテル』をコンセプトとするアクセサリーブランド。カクテルに乗っているチェリーをイメージした「チェリーピアス/イヤリング」がブランドを象徴するアイテムとして人気を博しています。今回Maison de FLEURでは、Liquemと初のコレボレーションが実現し、チェリーとリボンを組み合わせたアクセサリーコレクションを展開いたします。

本コレクションでは、Liquemの人気アイテム「キッズチェリーイヤリング」より、Maison de FLEUR別注でラメ入りのクリアピンクカラーが登場。小さなチャームには、『Liquem』と『FLEUR』それぞれのロゴを刻印し、特別感のあるデザインに仕上げました。また、同色のチェリーリングはLiquem直営店で限定販売いたします。

さらに、Maison de FLEURオリジナルで型から制作した、レース模様のリボンモチーフに、Liquemで人気の“ブルーム”モチーフを組み合わせたシリーズもご用意いたしました。リング・イヤリング・ブレスレットの3アイテムは、繊細なデザインと上品なボリューム感が特徴で、秋のコーディネートに華やかさを添えてくれます。ブレスレットは、バッグチャームとしても使用でき、Maison de FLEURのバッグとのコーディネートもお楽しみいただけます。

本コレクションは9月19日（金）よりラフォーレ原宿にて開催されるイベント「AUTUMN CHERRY with Liquem」にて先行販売いたします。 期間中、同店舗でコラボ商品をお買い上げのお客様に先着で、Liquem人気の「オリジナルミニバッグ」のコラボ限定デザインをプレゼントいたします。Maison de FLEUR ラフォーレ原宿店にていち早くアイテムをご覧になれる機会となりますので、ぜひご来店ください。

Maison de FLEURとLiquemの魅力を詰め込んだ、秋の始まりにふさわしい、やさしく華やかなコラボアクセサリーをお楽しみください。

■『Maison de FLEUR × Liquem』販売概要

先行販売：9月19日（金）

販売場所：Maison de FLEUR ラフォーレ原宿店

販売商品：イヤリング2型、リング2型、ブレスレット 全5型

https://www.laforet.ne.jp/special/liquem/(https://www.laforet.ne.jp/special/liquem/)

一般販売日：10月14日（火）

販売場所：Maison de FLEUR限定店舗、Liquemラフォーレ原宿店、「STRIPE CLUB」（ https://stripe-club.com/brand/maisondefleur/ ）

■『Maison de FLEUR × Liquem』アイテム詳細

※価格は全て税込

リボンブルームイヤリング

カラー：Pink

価格：\4,700

リボンブルームリング

カラー：Pink

価格：\3,500

リボンブルームブレス

カラー：Pink

価格：\4,500

【別注カラー】キッズチェリーイヤリング

カラー：LightPink

価格：\3,950

【別注カラー】チェリーリング

カラー：Pink

価格：\3,300

※Liquem直営店のみの販売

＜限定ノベルティ＞

※数量限定のため、無くなり次第終了