Predator、VCT Pacific Stage 2 Finals Tokyoで大会とファンを熱く盛り上げる最先端ゲーミング体験ブースを展開

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、2025年8月30日および31日にLaLa arena TOKYO-BAYで開催される、Riot Games主催「VCT Pacific Stage 2 Finals Tokyo（以下 本大会）」にブース出展することをお知らせいたします。

「VCT Pacific Stage 2」は、キャラクター要素と競技性を備えた5v5の対戦型タクティカルFPS『VALORANT』を競技タイトルとするeスポーツトーナメントです。アジアパシフィック地域から出場する12チームが、2025年7月15日より熱戦を繰り広げています。本大会は、グループステージを勝ち抜いた8チームによるプレイオフをさらに勝ち抜いた3チームによる準決勝、決勝戦です。最後を飾る2日間を公式PCパートナー PredatorとIntel(R)と共にぜひ応援してください。

当日は特製ステッカーの配布や、ご来場の皆様にお楽しみいただける各種アクティビティをご用意します。最新のテクノロジーを搭載した、PredatorゲーミングノートPCを展示し、VALORANTを通してその性能を体感していただけます。また、日本地域未発売のPredator Triton 14 AIや、発売されたばかりのPredator Helios 16 AIを展示いたします。さらにAcer公式オンラインストア、Amazonでは、期間を通して「VCT Pacific Stage 2 応援ありがとうセール」も実施いたします。ぜひご期待ください。

【イベント概要】

- 日程：2025年8月30日 (土)・31日 (日)- 開場：LaLa arena TOKYO-BAY

※事前にチケットをお持ちでない方はご来場いただけません。

- 時間：開場 11:00 / 開演14:00- ブース出展場所：アリーナ内 2F

【Predator ブースアクティビティ概要】

- 特製ステッカー配布ここだけでしか手に入らないステッカーをプレゼント！- ガラポンチャレンジガラポンを回して、記念Tシャツをゲットせよ！- インテル(R) ハードボットチャレンジ時間内にハードモードで24体以上のボットを倒して、プレデターベアをゲットしよう！- JOIN THE PREDATOR FORCE:Predatorブースの写真を撮って、指定のハッシュタグをつけてXに投稿！毎日PredatorゲーミングノートPC 「Predator Helios Neo 16」が1名様に当たります。

※ステッカーおよびTシャツは、当日配布分がなくなり次第終了となります。お早めにお越しください。

「VCT Pacific Stage 2 応援ありがとうセール」概要

大会への応援に感謝し、「応援ありがとうセール」を実施いたします。最新のインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサーや Core(TM) i プロセッサーを搭載したゲーミングノートPCやノートPCを、この機会にぜひお買い求めください。

- Acer公式オンラインストア：2025年8月29日（金）～ 9月5日（金）- Amazon：2025年8月25日（月）～ 9月7日（日）

会場で皆さまにお会いできることを楽しみにしております。

(C) 2023 Riot Games, Inc. VALORANT and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.

