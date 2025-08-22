「旅先でスケッチをしてみたい」そんな願いを叶えます。 大人のための絵画教室『小学館アカデミー絵画倶楽部』秋のおためし講座申し込み受付を開始！

株式会社小学館集英社プロダクション120分の「おためし講座」は短時間で気軽に絵画を体験したいという方におすすめ

「おためし講座」では、鉛筆で様々な線を描く練習から、筆や絵の具の使い方を中心とした水彩技法までご体験いただき一枚の絵を完成させます。「絵を習うのが初めて」という方がほとんどですので、初心者の方でも安心してご参加いただけます。

おためし講座概要

おためし講座の様子

実施期間

2025年 8月31日(日)～10月18日(土)

※入会後の受講開始は11月から

時間

130分

（おためし講座120分＋ご案内10分）

募集教室

＜銀座校＞

東京都中央区銀座5-3-13 GINZA SS85 ビル5階

・東京メトロ 日比谷線/ 銀座線/ 丸ノ内線 銀座駅B7出口より徒歩2分

・JR 有楽町駅 中央口より徒歩5分

＜三軒茶屋校＞

東京都世田谷区太子堂4-3-2 DS三軒茶屋ビル3階

・東急田園都市線三軒茶屋駅 パティオ口より徒歩３分

今回のテーマ

「秋の京都を描く」

参加費

2,000円（税込）

※参加当日に現金にてお支払いください。

持ち物

画材等は教室で用意しておりますので、手ぶらでご参加いただけます。

※水彩絵の具等で⾐服が汚れる場合がございます。気になる方はエプロン等をご持参ください。

お申し込み

ホームページまたはフリーダイヤルよりお申し込みいただけます。

▼詳しくはこちら

小学館アカデミー絵画俱楽部公式サイト(https://www.shopro.co.jp/art/lp1/?utm_source=pr&utm_medium=2025autumn&utm_campaign=2511otameshi)

フリーダイヤル：0120-072ー465

【参加者の声】

●お試し講座の内容はまさに自分が求めていたもので、講師の方の指導や説明もとてもわかりやすかったです。（50代女性）

●単に塗ってみるだけではなく、基礎的な水彩の技法についても触れられ、全くの素人でも楽しく体験できました。（60代女性）

●プログラムがよく練られているのだなと感じました。また教室の雰囲気もとても良かったです。（60代男性）

『小学館アカデミー絵画倶楽部』とは

2001年に銀座で開校。

現在は銀座校・三軒茶屋校の2校を構え、約1,300名の会員が在籍しています。基礎を大切にした独自のカリキュラムによって、初心者の方でも絵が描けるように導いていく大人の絵画教室です。

『小学館アカデミー絵画倶楽部』授業の様子

絵を描くための知識と技術を身につければ全くの初心者の方でも必ず描けるようになります。

小学館アカデミー絵画俱楽部は以下の３つの特長により、生涯の趣味を見つけたいという方にもぴったりのサービスです。

絵画倶楽部が選ばれる3つの特長

１.独自の統一カリキュラムで絵画の基礎からじっくり学べる

２.プロの講師による丁寧な指導が受けられる

３.クラス制による「振替や休会ができる仕組み」で長く続けられる

共に成長する仲間との出会いや描いた絵を通して家族や友人との会話も増え、人生がより豊かになる場としても喜んでいただいております。

絵画倶楽部テキスト(「絵画の基礎 11章」)丁寧な講師の指導で初心者でも着実に成長できる

「旅先でスケッチをしてみたい」

「庭先に咲いた花を描いてみたい」

「生涯の趣味として絵画を始めたい」

そんな願いを叶えます。

まずは「おためし講座」で体験してみてください。

小学館アカデミー絵画俱楽部公式サイト(https://www.shopro.co.jp/art/lp1)