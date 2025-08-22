SNSで大きな話題を呼んだユニットの主催ライブ『AiScReam presents TOPPING LIVE とけちゃう前に会いに来て(ハート)(ハート)(ハート)』をU-NEXT独占でライブ配信決定！
U-NEXTは、2025年9月6日（土）、9月7日（日）に開催される『AiScReam presents TOPPING LIVE とけちゃう前に会いに来て(ハート)(ハート)(ハート)』の両公演を、独占ライブ配信いたします。
デビューシングル「愛(ハート)スクリ～ム！」は、耳に残るメロディと印象的なフレーズが話題を呼び、リリース直後からTikTokをはじめとするSNSで大きな反響を呼び、日本国内のみならず、韓国をはじめとした海外でも注目を集めました。
このたび、シリーズの枠を超えて集まったAiScReamによる、『AiScReam presents TOPPING LIVE とけちゃう前に会いに来て(ハート)(ハート)(ハート)』がパシフィコ横浜で開催決定。公演には“トッピングメンバー”や”ラブ(ハート)ブースターゲスト”として、各グループから多数のキャストも参加予定です。
U-NEXTは、2025年9月6日（土）、9月7日（日）の両公演を独占でライブ配信。いずれも公演終了後も楽しめる見逃し配信つきです。さらに、2公演通しチケットを購入すると、U-NEXT限定のここでしか手に入らないライブ当日の貴重な写真をプレゼントいたします。
SNSを席巻した3人のポップでキュートなパフォーマンスをぜひお楽しみください。
また、U-NEXTでは「ラブライブ！シリーズ」を見放題で配信中です。ぜひご覧ください。
AiScReam presents TOPPING LIVE とけちゃう前に会いに来て(ハート)(ハート)(ハート)
【配信期間／販売期間】
１.9月6日（土）公演 ＜マルチアングル＞
・ライブ配信：9月6日（土）17:00～公演終了まで
・見逃し配信：準備が整い次第～9月21日（日）23:59
・販売期間：8月26日（火）12:00～9月21日（日）17:00
２.9月7日（日）公演 ＜マルチアングル＞
・ライブ配信：9月7日（日）16:30～公演終了まで
・見逃し配信：準備が整い次第～9月21日（日）23:59
・販売期間：8月26日（火）12:00～9月21日（日）17:00
３.2公演通しチケット
・ライブ配信：１.２.の公演の日程に準ずる
・見逃し配信：１.２.の公演の日程に準ずる
・販売期間：8月26日（火）12:00～9月21日（日）17:00
【視聴料】
＜ライブ配信＋見逃し配信付き＞
１.２.：4,500円（税込）
３.：9,000円（税込）
※３.2公演通しチケットはここでしか手に入らないライブ当日の貴重な特典ブロマイドつきです。特典ブロマイドは、ローソンプリントを使ってお受け取りいただく予定です。
【出演者】
AiScReam
降幡 愛（黒澤ルビィ役）、大西亜玖璃（上原歩夢役）、大熊和奏（若菜四季役）
トッピングメンバー
わいわいわい
斉藤朱夏（渡辺 曜役）、小林愛香（津島善子役）、降幡 愛（黒澤ルビィ役）
Saint Snow
田野アサミ（鹿角聖良役）、佐藤日向（鹿角理亞役）
A・ZU・NA
大西亜玖璃（上原歩夢役）、林 鼓子（優木せつ菜役）
※林 鼓子（優木せつ菜役）はDay.1公演のみの出演となります。
5yncri5e!
岬 なこ（嵐 千砂都役）、鈴原希実（桜小路きな子役）、大熊和奏（若菜四季役）
絵森 彩（鬼塚夏美役）
Sunny Passion
結木ゆな（柊 摩央役）、吉武千颯（聖澤悠奈役）
ラブ(ハート)ブースターゲスト
小宮有紗（黒澤ダイヤ役）
矢野妃菜喜（高咲 侑役）
薮島朱音（米女メイ役）
※小宮有紗（黒澤ダイヤ役）はDay.1公演のみの出演となります。
【「ラブライブ！シリーズ」関連作品】
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0002379
(C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
(C)2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
(C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!
U-NEXT
U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど40万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、121万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。
株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
U-NEXT：https://video.unext.jp
U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp
※GEM Partners調べ／2025年6月時点
国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。