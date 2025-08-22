「脱炭素マーケティングを起点に実現する全社変革の実践」と題して、株式会社ローランド・ベルガー プリンシパル 神谷 洋次郎氏によるセミナーを2025年10月2日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【トランプ政権の混迷が企業戦略に影を落とす今】

脱炭素マーケティングを起点に実現する全社変革の実践

～営業・製造部門単独では、対応しきれない脱炭素課題への現実解～

株式会社ローランド・ベルガー プリンシパル 神谷 洋次郎 氏

２０２５年１０月２日（木） 午後４時～６時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

昨今のトランプ政権の政策・方向性等、脱炭素対応を進める企業を取り巻く外的環境が不透明性を増しており、脱炭素を新たな企業価値向上の機会として取り組むには、営業部門だけ、製造部門だけという個別機能単位ではなく、全社としての対応・推進が必要となっていることが多いのではないか。

本セミナーでは、脱炭素を新たなる競争優位と事業価値を向上する機会として捉え、全社的な変革を実現する為の“脱炭素マーケティング”という考え方や、その導入・活用に必要な仕組みや課題への向き合い方のヒントを提示したい。

１．脱炭素社会で変革が求められる背景

２．更なる企業価値向上に向けた変革の必要性

３．変革を実現するためには何が必要か

４．現実的且つ効果的に推進するためには

