25年8月　代々木八幡に、『インディバ×よもぎ蒸し×ヘッドスパ』の新しい隠れ家サロン Entourageがオープン！今注目の秀麻堂のCBDも試せます

株式会社秀麻堂

株式会社秀麻堂（所在地：神奈川県横浜市）が運営するリラクゼーションサロン 「Entourage -アントラージュ-」 が、代々木八幡にオープンいたしました。

Entourageは、「体の内側から温めるインディバ」「韓国発祥の伝統療法・よもぎ蒸し」「ヘッドスパ」の3つを融合し、全てに、リラックスや美容で注目されるCBDオイルを使うことができる新感覚のサロンです。

これまでにない体験を提供することで、日々の疲れやストレスを癒やし、健康と美容の両面をサポートいたします。

温活で健康に。インディバとよもぎ蒸し

スペイン発の温熱機器「インディバ」

高周波温熱機器を使用し、体内にラジオ波を流すことで深部体温を3～5℃上昇させ

血流促進、代謝アップ、疲労回復、美容効果などが期待できます。

冷え性やむくみ、肩こりなどに悩む方はもちろん、筋肉疲労のリカバリーやブライダル前のボディメイクを目的とする方にも選ばれています。

韓国伝統の「よもぎ蒸し」

韓国で古くから行われてきた温熱療法で、よもぎを煎じた蒸気を下半身を中心に浴びる施術です。

血行促進やデトックス、リラックス効果が期待され、女性特有の不調や冷え改善にも効果があると注目されています。

ドライヘッドスパで血行促進

ヘッドスパは、頭皮をマッサージして血行を促進し、髪や頭皮の健康を整えるケアです。頭皮と首・肩はつながっているため、コリや眼精疲労の緩和にも効果的です。さらに自律神経を整えてリラックス効果を高め、ストレス解消や睡眠の質向上にもつながり、近年注目度が高まっています。

CBDオイルでさらなるリラックス

店内では、秀麻堂の人気商品であるCBDオイルも体験いただけます。

心身を穏やかに整えるとされるCBDは、現代のストレス社会で注目される成分。インディバやよもぎ蒸しと組み合わせることで、より深いリラックスと美の相乗効果を実感していただけます。

私たちは「温める・巡らせる・整える」という3つの視点から、お客様一人ひとりの心と体をサポートします。

代々木八幡という落ち着いた街で、都会の喧騒を忘れられるプライベートな癒し空間をご用意しております。

店舗概要

店舗名：Entourage（アントラージュ）

所在地：東京都 渋谷区 神山町2-8 神山ホームズ201

施術内容：インディバ、よもぎ蒸し、CBDオイル体験、ヘッドスパ

運営会社：株式会社秀麻堂

インスタグラム：https://www.instagram.com/entourage_yoyogikoen_cbd_salon/

秀麻堂：https://www.syumadou.net/

秀麻堂のCBD：https://syumadou-online.com/