【モニター募集】次世代口コミ戦略ツール「口コミロボ(TM)」誕生 ─ “攻めのMEO”で検索上位・再来店・ファン化を実現！

これまでのMEOツールは口コミの管理や返信が中心で、

投稿が集まるのを「待つ」守りの運用が主流でした。





しかし、それでは新規口コミはなかなか増えず、

検索順位や集客効果には限界があります。

「口コミロボ(TM)」は、従来型とは一線を画す“攻めのMEO”を実現します。

直感的でシンプルな操作方法

説明不要のUI設計で、誰でもスムーズに口コミ投稿を誘導。

AIが口コミを自動生成・最適化

MEOを継続的にチューニングし、検索上位を維持・奪取。新規顧客獲得を加速。

顧客をファン化し、リピーター率を向上

来店顧客を自然に参加させ、口コミから再来店につながる導線を構築。

これまで大企業が数億円規模のファンマーケティング予算で

実現していた仕組みを、日額100円から再現可能にしました。

口コミロボ(TM)の主な機能

AI口コミ自動生成

来店後30秒アンケートを、AIが自然で共感性の高い口コミに変換。

新規口コミを自動で蓄積。

MEO最適化（AIキーワード＆文面チューニング）

業種×エリアごとに最適な検索キーワード・文面をAIが常時学習し、

Googleマップでの上位表示を維持。

インセンティブ機能

クーポン、ガチャ、占い、寄付など多彩な特典を自動付与。

口コミ投稿と再来店を促進。

ダッシュボード分析

検索順位推移、口コミ内容の分析、時間帯・曜日別効果、キーワード効果などを一元管理。

多言語対応

インバウンド需要に対応し、外国人観光客の集客もサポート。

直感的UI＆AI自動運用

難しい設定は不要。AIが自動で最適化するため、スタッフの負担を最小限に。

モニター募集について

9月18日の正式リリースに向け、ただいま「口コミロボ(TM)」を

無料で体験できるモニターを抽選で募集しています。

新しいキーワード 「攻めのMEO」 が、店舗集客の常識を変えることは間違いありません。

ぜひこの機会に、次世代口コミ戦略をいち早くご体験ください。

会社概要

会社名：SweetLeap株式会社

事業内容：広告運用・AIツール開発・サポート

サービスURL：https://socialmediamarketing.jp/kuchikomirobo/

