【モニター募集】次世代口コミ戦略ツール「口コミロボ(TM)」誕生 ─ “攻めのMEO”で検索上位・再来店・ファン化を実現！
“攻めのMEO”という新発想
これまでのMEOツールは口コミの管理や返信が中心で、
投稿が集まるのを「待つ」守りの運用が主流でした。
しかし、それでは新規口コミはなかなか増えず、
検索順位や集客効果には限界があります。
「口コミロボ(TM)」は、従来型とは一線を画す“攻めのMEO”を実現します。
直感的でシンプルな操作方法
説明不要のUI設計で、誰でもスムーズに口コミ投稿を誘導。
AIが口コミを自動生成・最適化
MEOを継続的にチューニングし、検索上位を維持・奪取。新規顧客獲得を加速。
顧客をファン化し、リピーター率を向上
来店顧客を自然に参加させ、口コミから再来店につながる導線を構築。
これまで大企業が数億円規模のファンマーケティング予算で
実現していた仕組みを、日額100円から再現可能にしました。
口コミロボ(TM)の主な機能
AI口コミ自動生成
来店後30秒アンケートを、AIが自然で共感性の高い口コミに変換。
新規口コミを自動で蓄積。
MEO最適化（AIキーワード＆文面チューニング）
業種×エリアごとに最適な検索キーワード・文面をAIが常時学習し、
Googleマップでの上位表示を維持。
インセンティブ機能
クーポン、ガチャ、占い、寄付など多彩な特典を自動付与。
口コミ投稿と再来店を促進。
ダッシュボード分析
検索順位推移、口コミ内容の分析、時間帯・曜日別効果、キーワード効果などを一元管理。
多言語対応
インバウンド需要に対応し、外国人観光客の集客もサポート。
直感的UI＆AI自動運用
難しい設定は不要。AIが自動で最適化するため、スタッフの負担を最小限に。
モニター募集について
9月18日の正式リリースに向け、ただいま「口コミロボ(TM)」を
無料で体験できるモニターを抽選で募集しています。
新しいキーワード 「攻めのMEO」 が、店舗集客の常識を変えることは間違いありません。
ぜひこの機会に、次世代口コミ戦略をいち早くご体験ください。
https://socialmediamarketing.jp/kuchikomirobo/
会社概要
会社名：SweetLeap株式会社
事業内容：広告運用・AIツール開発・サポート
サービスURL：https://socialmediamarketing.jp/kuchikomirobo/
