Lightblue、新ロゴとブランドコンセプトを発表 ―「Lightblue Assistant」から「Lightblue」へフルリブランディング―

株式会社Lightblue

2025年8月15日（金）、東大発AIスタートアップ、株式会社Lightblue（本社：東京都千代田区神田駿河台2-3-6 CIRCLES御茶ノ水5F、代表取締役：園田 亜斗夢）は、AIでビジネスと働き方を再定義するというコンセプトのもと提供してきた 「Lightblue Assistant」 を 「Lightblue」 としてフルリブランディングし提供を開始いたしました。



サービスサイト： https://www.lightblue-tech.com/lightblue/

リブランディングの背景 ― Why "Lightblue"?

2023年のサービス提供開始以来、清水建設様・関西テレビ放送様・レイズネクスト様をはじめ、多くの企業で「Lightblue Assistant」が生産性向上に貢献してきました。

今回のリブランディングにより、対応領域は"アシスタント"から "エージェント" へと拡大。覚えやすさと拡張性を両立するために名称を「Lightblue」に統一し、ブランドを一本化しました。より親しみやすく、より広範な価値提供を目指します。

「Lightblue」の新たなロゴに込めた想い

今回新たに導入するシンボルマークは、Lightblueが提供する先進的なサービスを象徴するものです。

「現在と未来」「手元と遠方」といった時空を超えるつながりを、テクノロジーの光として表現しました。 この光は、ユーザー一人ひとりを照らし続ける存在であり、従来の枠組みを超えて新たな価値を創造していく私たちの決意を体現しています。

また、本シンボルマークの導入に合わせ、株式会社Lightblueのコーポレートロゴも本デザインに統一いたします。

「Lightblue」の新サービスステートメント

Lightblueが掲げるサービスステートメントは、私たちが提供するAIのあり方を端的に表現しています。聞けばすぐに答えてくれ、迷ったときにはそっと背中を押す存在として、社員一人ひとりと共に働くAI。“わからない”を理由に立ち止まることなく、仕事を一歩前へ進める。これがLightblueの約束です。

メジャーアップデート内容―"AIアシスタント"を超える "AIエージェント" へ

今回のリブランディングに併せてLightblueの機能もメジャーアップデートを行いました。従来のマイアシスタント機能を強化し、さらに便利でパワフルなプロダクトへと進化しています。

「Lightblue」のマイエージェント機能でできること- ユースケース別エージェント用途に応じて選べる特化型 AI が業務をサポートします。- アシスタント同士の連携複数の AI アシスタントが連携し、複雑なタスクをスムーズに実行できます。

「Lightblue」では今後もユーザーの声を反映し、"AIアシスタント"を超える "AIエージェント" として、さらなる価値を提供します。

法人向けAIアシスタント「Lightblue」について

「Lightblue」は、すべての社員の味方として、日常の業務を力強くサポートします。

BoxやSharePointなど多様なデータソースと連携し、企業が持つ独自の情報を活用して、必要な情報の検索や文書作成を素早く正確に実行できます。誰でも簡単に業務特化型のチャットボットを作成可能で業務効率を向上させます。自然に使えて、気軽に頼れて、すぐに役立つ。あなたの働き方を尊重し支える、新しいAIのかたちです。

■Lightblue株式会社（https://www.lightblue-tech.com/）

設立：2018年1月

代表者：代表取締役 園田 亜斗夢

所在地：東京都千代田区神田駿河台2丁目3-6 CIRCLES御茶ノ水5F

顧問：鳥海不二夫（東京大学大学院工学系研究科教授）

事業内容：画像解析・自然言語処理AIを軸にソリューションを開発。

法人向けAIアシスタントサービス「Lightblue」

人物にフォーカスした画像解析システム「Human Sensing」

LightblueのLLMモデル（Hugging Faceリンク）：

https://huggingface.co/lightblue/aokarasu-72B