【無料ウェビナー】『GA4をBigQueryに連携しよう！分析の環境づくり入門編』を、9月4日と10月1日に開催
■無料ウェビナー
『GA4をBigQueryに連携しよう！分析の環境づくり入門編』
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seoGLHwrhCip(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seoGLHwrhCip?utm_source=pr20250904&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)
皆さんGA4のデータ活用はできているでしょうか？「データを見ているだけになっている」「活用の幅が狭い」と感じていませんか？ 本セミナーでは、BigQueryとGA4を連携し、ユーザー行動を過去のデータと比較したり、間接的な成果への貢献も分析したりするための環境づくりについて解説します。
複数プロパティやチャネルの統合集計など“データを活かせる状態”をつくるための基本ステップを、事例を交えてわかりやすく説明します。複雑なSQLの理解にハードルを感じている方でも、すぐに応用できる「分析の土台づくり」の考え方と手順を学べます。
「マーケティングの成果を可視化したい」「レポート業務を効率化したい」、そんな悩みをお持ちの方におすすめのセミナーです。
＝こんな方におすすめ＝
・GA4を導入しているが、データの活用に課題を感じている方
・BigQueryやデータ分析にこれから取り組みたい
・レポート作成や分析業務にかかる時間を効率化したい方
・社内で「分析できる環境」を整える役割を担っている方
┌─────────────────────────────────────
┗●ウェビナー詳細はこちら
『GA4をBigQueryに連携しよう！分析の環境づくり入門編』
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seoGLHwrhCip(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seoGLHwrhCip?utm_source=pr20250904&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)
└─────────────────────────────────────
■講座概要
『GA4をBigQueryに連携しよう！分析の環境づくり入門編』
日時：
録画配信）2025年9月4日（木）12:00～12:50
録画配信）2025年10月1日（水）12:00～12:50
場所：録画配信
受講料：無料
主催：株式会社パワー・インタラクティブ
※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願い致します。
■セミナー内容
第1部：講義
・なぜ今「分析できる環境づくり」が求められているのか
・GA4だけではできない、BigQueryとの連携で実現できるアトリビューション分析
・BigQueryを用いたデータ分析環境の構築事例
1)GA4 × 広告 × BigQueryによる広告ROIの最大化を可視化
2)GA4 × Adobe Marketo Engage × BigQueryによるホットリードの確認と商談創出への動き
■セミナー講師
第1部講師
マーケティングデータアナリスト
安川 大
■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。
【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――
株式会社パワー・インタラクティブ 担当：佐野
E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp
URL： http://www.powerweb.co.jp/
関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/
【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――
会社名 株式会社パワー・インタラクティブ
URL http://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブFacebookページhttps://www.facebook.com/powerweb
パワー・インタラクティブXページ https://twitter.com/powerwebjp
大阪オフィス 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階 WeWork
連絡先 Tel.06-6282-7596 Fax.06-6282-7597