【数量限定!クリアランスセール】累計販売数2,000枚以上を突破した「あごのせペットマット」が特別価格で登場!在庫限りの早い者勝ちセールを開催中。暑さが続く季節、お得なラストチャンスをお見逃しなく。
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品PetFun（ペットファン）は、シリーズ累計2,000枚以上を販売(※)した人気商品「あごのせペットマット」を、在庫限りのクリアランス特価でご提供いたします。
ペットの快適な夏を支えてきた定番アイテムを、お得に手に入れられるラストチャンスです。まだまだ暑い夏、この機会を是非ご活用ください。
(※自社調べ、2025年8月22日時点)
■在庫限りのクリアランスセール開催中!クーポン併用でさらにお得に
楽天ウィークリーランキング1位受賞「あごのせペットマット」
人気を博した「あごのせペットマット」が、このたび在庫限りのクリアランスセールを実施中。
さらに期間限定で、8月31日（日）までご利用いただける15％OFFクーポンも配布中。
在庫限りのため、数量がなくなり次第終了となりますのでお見逃しなく。
【セール内容】- 対象商品：あごのせペットマット
- セール内容：当店通常販売価格より15％値下げ ＋ さらに15％OFFクーポン配布
- クーポン利用期限：2025年8月31日（日）23：59まで
- 在庫：なくなり次第終了
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0026agopl/
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MENHTy1JN1FHLUVGVlQtWFVIRA--&rt=
■人気のポイント - 夏の快適性とやさしい使い心地を追求した設計
飼い主様に選ばれる理由は、主にこの3つです。
１.暑さ対策
２.お手入れ簡単
３.デザイン性
暑がりな犬や猫も快適に過ごせる「冷感×ふわふわ」の設計に加え、洗いやすく毛が付きにくい素材を採用しているため、日常の清潔維持も容易です。
Chummy×Chummyオリジナルのカラーリングは、お部屋のインテリアにも馴染み、ペットのかわいらしさを引き立てます。
“あごのせスタイル”でリラックス
【選ばれる理由１..ひんやり快適】
接触冷感素材とふんわりあご乗せパッドを組み合わせることで、暑い季節でも快適にご使用いただけます。ペットが横になったときに自然にあごをのせられる設計です。
夏にピッタリ冷感接触生地
ふわふわあごのせパット付きでリラックス
【選ばれる理由２..お手入れ簡単】
毛が付きにくく、丸洗いも可能。日常的に清潔な状態を保ちやすく、飼い主様の手入れの手間も軽減します。
毛が付きにくくお手入れも簡単
洗濯機で丸洗いOK
【選ばれる３..涼しげなオリジナルデザイン】
他では手に入らない、Chummy×Chummy限定のゆるかわデザイン。
清涼感のあるカラーリングで、お部屋のインテリアにもなじみます。愛犬・愛猫のお写真にも映えるデザインです。
ふんわり可愛らしいピンク
清涼感たっぷり爽快ブルー
涼しげで爽やかなペールミント
SNSでも話題！あごのせ姿が愛らしいと大好評
あごのせペットマットでリラックスする様子は、飼い主様のSNSでも多数投稿され、愛らしい姿として話題になっています。
(※掲載写真はInstagramよりご提供いただきました。)
■ラストチャンスの特別価格
今回のクリアランスセールは在庫が無くなり次第終了です。さらに、8月31日（日）23:59までご利用いただける15％OFFクーポンを併用することで、通常価格よりお得にお買い求めいただけます。涼感・かわいらしさを兼ね備えた人気商品を、ぜひこの機会にご活用ください。
■商品概要- 商品名：あごのせペットマット
- ブランド名：Chummy×Chummy（チャミーチャミー）
- サイズ展開：2サイズ（Mサイズ・Lサイズ）
- カラーバリエーション：3色（ピンク・ブルー・ペールミント）
- 販売価格（クリアランス価格）：Mサイズ1,680円・Lサイズ2,080円
さらに8/31(日)23：59まで15％OFFクーポン配布中
■楽天市場 販売ページ
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0026agopl/
■ ブランド「Chummy×Chummy」とは
Chummy×ChummyはFunStandard株式会社の商標登録です。
「Chummy＝親しみやすくて、かわいらしい」
私たちは、“ペットとの暮らしを、もっとやさしく、もっと美しく”をコンセプトに、
飼い主さまの気持ちに寄り添ったペット用品を企画・開発しています。
これからも多くの飼い主さまとペットたちの毎日に、そっと寄り添える存在を目指してまいります。
■ 企業情報
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/