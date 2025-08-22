【数量限定!クリアランスセール】累計販売数2,000枚以上を突破した「あごのせペットマット」が特別価格で登場!在庫限りの早い者勝ちセールを開催中。暑さが続く季節、お得なラストチャンスをお見逃しなく。

Fun Standard株式会社在庫限り!クリアランスセール開催中

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品PetFun（ペットファン）は、シリーズ累計2,000枚以上を販売(※)した人気商品「あごのせペットマット」を、在庫限りのクリアランス特価でご提供いたします。

ペットの快適な夏を支えてきた定番アイテムを、お得に手に入れられるラストチャンスです。まだまだ暑い夏、この機会を是非ご活用ください。

(※自社調べ、2025年8月22日時点)

■在庫限りのクリアランスセール開催中!クーポン併用でさらにお得に

楽天ウィークリーランキング1位受賞「あごのせペットマット」

人気を博した「あごのせペットマット」が、このたび在庫限りのクリアランスセールを実施中。

さらに期間限定で、8月31日（日）までご利用いただける15％OFFクーポンも配布中。

在庫限りのため、数量がなくなり次第終了となりますのでお見逃しなく。

【セール内容】

- 対象商品：あごのせペットマット- セール内容：当店通常販売価格より15％値下げ ＋ さらに15％OFFクーポン配布- クーポン利用期限：2025年8月31日（日）23：59まで- 在庫：なくなり次第終了商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0026agopl/15％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MENHTy1JN1FHLUVGVlQtWFVIRA--&rt=

■人気のポイント - 夏の快適性とやさしい使い心地を追求した設計

飼い主様に選ばれる理由は、主にこの3つです。

１.暑さ対策

２.お手入れ簡単

３.デザイン性

暑がりな犬や猫も快適に過ごせる「冷感×ふわふわ」の設計に加え、洗いやすく毛が付きにくい素材を採用しているため、日常の清潔維持も容易です。

Chummy×Chummyオリジナルのカラーリングは、お部屋のインテリアにも馴染み、ペットのかわいらしさを引き立てます。

“あごのせスタイル”でリラックス

【選ばれる理由１..ひんやり快適】

接触冷感素材とふんわりあご乗せパッドを組み合わせることで、暑い季節でも快適にご使用いただけます。ペットが横になったときに自然にあごをのせられる設計です。

夏にピッタリ冷感接触生地ふわふわあごのせパット付きでリラックス

【選ばれる理由２..お手入れ簡単】

毛が付きにくく、丸洗いも可能。日常的に清潔な状態を保ちやすく、飼い主様の手入れの手間も軽減します。

毛が付きにくくお手入れも簡単洗濯機で丸洗いOK

【選ばれる３..涼しげなオリジナルデザイン】

他では手に入らない、Chummy×Chummy限定のゆるかわデザイン。

清涼感のあるカラーリングで、お部屋のインテリアにもなじみます。愛犬・愛猫のお写真にも映えるデザインです。

ふんわり可愛らしいピンク清涼感たっぷり爽快ブルー涼しげで爽やかなペールミント

SNSでも話題！あごのせ姿が愛らしいと大好評

あごのせペットマットでリラックスする様子は、飼い主様のSNSでも多数投稿され、愛らしい姿として話題になっています。

(※掲載写真はInstagramよりご提供いただきました。)

■ラストチャンスの特別価格

@mohicandog.natsu様@chura_toypoo様@mokaannsara_shiba様

今回のクリアランスセールは在庫が無くなり次第終了です。さらに、8月31日（日）23:59までご利用いただける15％OFFクーポンを併用することで、通常価格よりお得にお買い求めいただけます。涼感・かわいらしさを兼ね備えた人気商品を、ぜひこの機会にご活用ください。

■商品概要

- 商品名：あごのせペットマット- ブランド名：Chummy×Chummy（チャミーチャミー）- サイズ展開：2サイズ（Mサイズ・Lサイズ）- カラーバリエーション：3色（ピンク・ブルー・ペールミント）- 販売価格（クリアランス価格）：Mサイズ1,680円・Lサイズ2,080円さらに8/31(日)23：59まで15％OFFクーポン配布中

■楽天市場 販売ページ

https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0026agopl/

■ ブランド「Chummy×Chummy」とは

Chummy×ChummyはFunStandard株式会社の商標登録です。

「Chummy＝親しみやすくて、かわいらしい」

私たちは、“ペットとの暮らしを、もっとやさしく、もっと美しく”をコンセプトに、

飼い主さまの気持ちに寄り添ったペット用品を企画・開発しています。

これからも多くの飼い主さまとペットたちの毎日に、そっと寄り添える存在を目指してまいります。

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/