三福綜合不動産がTikTok公式アカウントを開設・早くも累計45万回再生突破

株式会社三福ホールディングス三福綜合不動産が新たにTikTokアカウントを始めました

株式会社三福綜合不動産（本社：愛媛県松山市）は、公式TikTokアカウント「@sanpuku_matsuyama(https://www.tiktok.com/@sanpuku_matsuyama)」を開設し、松山エリアのお部屋探しや暮らしに役立つ情報を発信しています。

すでに累計再生数45万回を突破。多くの方にご覧いただいております。

松山でのお部屋探しを応援 - アカウント開設の背景

松山で新生活をスタートする方、松山エリアでの賃貸マンション探し(https://www.apaman3puku.com/)が初めての方でも、お部屋探しを気軽に・身近に感じていただくため、TikTokを活用した情報発信を開始しました。

お部屋探しにまつわる疑問や、松山市内のおすすめエリアなどを、スタッフが分かりやすく動画でご紹介しています。

三福綜合不動産による発信コンテンツの内容

三福綜合不動産TikTokアカウントのこれまでの投稿

三福綜合不動産TikTokアカウントでは、松山での賃貸マンション探し・お部屋探しに役立つ以下のような情報を配信しています。

再生数の成果と今後の展望

- 物件探しのコツ- 松山のおすすめエリア紹介- 内見の流れやチェックポイント- スタッフの紹介

2025年7月末までに16件の動画を公開し、累計再生数は45万回を突破しました。

今後も定期的に配信を行い、より多くのお客様に「役立つ・親しみやすい」不動産情報をお届けしてまいります。

アカウント概要

アカウント名：@sanpuku_matsuyama(https://www.tiktok.com/@sanpuku_matsuyama)

URL：https://www.tiktok.com/@sanpuku_matsuyama

三福綜合不動産の店舗

三福綜合不動産(https://www.apaman3puku.com/)は、松山市内にアパマンショップ3店舗を展開しています。

新生活は三福綜合不動産のアパマンショップにお任せください

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4256/table/131_1_3ca845f3b94baa77c44d164a73d495a5.jpg?v=202508231256 ]アパマンショップ松山南店の外観[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4256/table/131_2_67523f89eae03be2490bf5c7f132220b.jpg?v=202508231256 ]アパマンショップ松山国道11号店の外観[表3: https://prtimes.jp/data/corp/4256/table/131_3_587ae3588621463a4609db65e8a4adef.jpg?v=202508231256 ]

三福綜合不動産(https://www.apaman3puku.com/)のTikTokは、松山での新生活やお部屋探しをもっと身近に感じていただけるよう発信してまいります。

フォローや各動画へのコメント、質問も大歓迎です。

愛媛県松山市・伊予市や東温市・砥部町で賃貸マンション・アパートを借りるなら、松山エリア98％の物件をご紹介できる三福綜合不動産のアパマンショップへぜひお任せください。

三福綜合不動産のスタッフ三福綜合不動産について

三福綜合不動産は、松山市・伊予市・東温市・砥部町など、愛媛県中予エリアで50年以上の実績を持つ不動産会社です。

三福綜合不動産のお部屋探しポータルサイト「松山賃貸ナビ」で(https://www.apaman3puku.com)は、最新の物件情報やキャンペーン情報も随時更新中です。

【会社概要】

会社名：株式会社三福綜合不動産

所在地：〒790-0811 愛媛県松山市本町5丁目7-7

代表者：代表取締役社長 中矢 孝則

本件の担当：桑原

電話：0800-601-8174

お問い合わせ：https://www.apaman3puku.com/contacts/1/

URL：https://www.3puku.co.jp/

※本リリースは松山賃貸ナビのブログ記事(https://www.apaman3puku.com/weblog/news/28151)を元に編集・転載しています。