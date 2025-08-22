デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG『デュエットナイトアビス』ドイツ・ケルン「gamescom 2025」出展

HONG KONG SPIRAL RISING TECHNOLOGY CO.,LIMITED

オンラインエンターテイメント企業のHong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited（本社：香港、以下「Hong Kong Spiral Rising」）は、同社傘下のゲームスタジオPan Studiaが手がける新作アクションRPG『デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）』（PC / iOS / Android）が、2025年8月20日から24日までドイツ・ケルンで開催されるヨーロッパ最大級のゲームイベント「gamescom 2025」に出展しましたことをお知らせいたします。「gamescom 2025」出展に合わせた新PVを公開するとともに、現地の様子をお届けします。

◆出展詳細情報

タイトル： デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）

出展会場： gamescom 2025

会期： 2025年8月20日（水）～ 8月24日（日）

ブース場所： Hall 9.1 B059, Koelnmesse Gmbh, Messeplatz 1, 50679 Cologne, Deutschland, Germany

「gamescom 2025」トレーラー新規公開：マルチキャラクターバトルの疾走感を映像化

新規PVでは、ゲームの核となる「デュアルファンタジー」の世界観を構築する物語序章を紹介します。ベレニカ、レベッカ、トリュフ＆ヘーゼルナッツなど人気キャラクターに加え、第2回クローズドβテストで初登場したリズム、ファンタジオ、ダフネも登場。複数キャラクターによる連携スキルと疾走感あふれる戦闘シーンを、高品質なビジュアルと楽曲で没入感たっぷりの演出いたします。



▼新規トレーラー視聴はこちら▼

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4D2UOR0VY3I ]「gamescom 2025」出展の見どころ

1. 現地の最新試遊体験

「gamescom 2025」会場では、「デュエットナイトアビス」の最新版の試遊体験が可能です。立体空間を駆け巡る「全方位バトル」の爽快感と、進化したグラフィッククオリティを体感いただけます。



2. 没入感ある展示空間

「羽化せし者」の巨大彫刻を等身大サイズ彫像で再現専属コスプレイヤーとの記念撮影エリア限定グッズ交換コーナー



3. 来場者特典

展示会場でゲームを体験またはSNS投稿いただいた方に、数量限定ノベルティグッズをプレゼントするキャンペーンも開催中です。（なくなり次第終了）

※展示内容は予告なく変更となる場合がございます。

※試遊には整理券が必要な場合があります。

『デュエットナイトアビス』とは

✦ふたりの主人公視点×マルチアングルストーリー

物語の舞台は魔法と機械が共存する大陸。プレイヤーは、身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら、ふたつの視点から物語を辿っていきます。



✦自由な武器構成×全方位爽快バトル

すべてのキャラクターが全ての武器を扱える自由度MAXな武器システムと、360°全方位アクションを楽しめる爽快なバトル。パルクールのような自由かつスタイリッシュな移動でし、重力から解放される爽快感を味わうことができます。



✦可能性を解き放つ育成システム「魔の楔」

特別な育成システム「魔の楔」で、自分好みやプレイスタイルに合わせてキャラクターのスキルや戦闘モーションを強化・カスタマイズできます。注目すべき点として、「依頼」クエストで獲得できる「魔の楔」は固定数値システムを採用しており、すべてのキャラクターや武器に共通して使用可能です。これにより、ランダム要素による厳選や周回コストが大幅に軽減され、より快適なプレイ体験が可能となります。



事前予約も好評受付中

『デュエットナイトアビス』公式サイトでは事前予約受付中です。本作に興味をお持ちいただけましたら、ぜひご予約をお待ちしております。

✦公式サイトはこちらから↓

https://bit.ly/41KNkTd



ゲーム概要

・タイトル：デュエットナイトアビス（DUET NIGHT ABYSS）

・ジャンル：デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG

・対応予定OS：iOS/Android/PC

・価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

・開発/運営：Hong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited

・配信日：2025年内

公式最新情報はこちらから

・公式サイト：https://bit.ly/41KNkTd

・公式X（旧Twitter）アカウント：https://bit.ly/45ZBbMI

・公式YouTubeチャンネル：https://bit.ly/4mOEtYT

(C)Pan Studio All Rights Reserved.