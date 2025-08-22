簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング CPAラーニングが「法人への税務調査 実践（全9回）」講座を新規公開！
CPAエクセレントパートナーズ株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役：国見 健介)が運営する会計ファイナンス人材のためのeラーニングプラットフォーム「CPAラーニング( https://www.cpa-learning.com/ )」は、「法人への税務調査 実践」講座を新規公開しました。
https://www.cpa-learning.com/courses/660004
「法人への税務調査 実践」講座の概要
本講座では、重加算税が賦課されるケースや青色申告の取り消しの可能性が高いケース、無通知調査や現場・現物確認調査への対応など、法人に対する税務調査への対処方法をご紹介します。
また、調査官が税務調査時にどのような視点を持って臨んでいるかについても解説し、実務に即した税務調査対応のポイントをお伝えします。
顧問先へのアドバイスをより実践的に学びたい方や、税務調査への立会い経験が浅い方に最適な内容です。
■学習内容
全9回（計2時間44分）
■学習メディア
CPAラーニングで公開
https://www.cpa-learning.com/
■こんな方におすすめ
・税理士
・公認会計士
・税理士事務所・会計事務所のスタッフ
担当講師プロフィール
安藤 充
元国税調査官。主に、中小企業法人への税務調査、国税局法人課税課・人事課・管理運営課で組織運営・人事管理、税務大学校で税法研究・職員育成に従事。税務署幹部・国税局幹部を経て税理士として開業。
事業内容
■CPAエクセレントパートナーズとは
CPAエクセレントパートナーズ株式会社は、「学びの支援」「キャリア支援」「人材交流支援」の総合的なサポートにより、すべての会計ファイナンス人材の可能性を広げていくことを目指しています。 公認会計士試験の合格者占有率が60.7%（2024年）を誇る資格スクール『CPA会計学院』を全国に展開するほか、誰でも気軽に無料で簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング『CPAラーニング』、 身につけたスキル・知識を活かしてキャリアアップができる会計ファイナンス人材特化型求人サイト『CPAジョブズ』、会計ファイナンス人材特化型転職エージェント『CPASSキャリア』をはじめとした会計ファイナンス人材の生涯支援『CPASS』を運営しています。
■CPAラーニングとは
2020年10月にサービス開始した、主に会計・経理・ファイナンス人材が、実務で必要とする知識・スキルを完全無料で受講できるeラーニングプラットフォームです。現在、累計70万人超が登録、1,500本以上の講義動画から学習をしています。経理の日常・決算業務、会計Excel、IFRSなどの実務講座から、簿記3級～1級の試験対策講座まで全て無料で学習できます。公認会計士・税理士・経営者など、経験豊富な会計のプロがわかりやすく解説しています。簿記の講義内容やテキストには、当社が2001年より運営する公認会計士資格スクール「CPA会計学院」(※)のノウハウが活用されています。
※CPA会計学院： https://cpa-net.jp/
https://www.cpa-learning.com/
https://apple.co/3voTyeg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpa_learning
会社概要
CPAエクセレントパートナーズ株式会社
代表取締役：国見 健介
設立：2001年9月
所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F
参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/
事業内容：
・公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営( https://cpa-net.jp/ )
・簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営( https://www.cpa-learning.com/ )
・会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営( https://cpa-jobs.jp )
・会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営( https://cpa-career.jp/ )
・会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営( https://cpass-net.jp/ )